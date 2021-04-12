За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 42 человека, выявили 537 новых случаев. Среди заболевших 15 детей, - Кличко. КАРТА

За сутки в Киеве зафиксировали 537 новых случаев заболевания СOVID-19 (всего 177106).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в Telegram.

Так, за сутки заболели 304 женщины в возрасте от 20 до 91 лет, 218 мужчин в возрасте от 19 до 86 лет, 6 девочек от 2 недель до 16 лет и 9 мальчиков от 1 до 15 лет.

Также зафиксировано 42 летальных случая от вируса (всего 3932).

Вместе с тем за сутки госпитализированы 76 пациентов с СOVID-19 и 287 госпитализированных с подозрением на COVID-19 и пневмониями

По словам мэра, 148 человек преодолели коронавирус (всего 111216).

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Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (160), Днепровском (67) и Подольском (64) районах.