В Кремле заявили, что за последние дни никаких запросов от Зеленского на переговоры с Путиным не было

В последние дни запросов президента Украины Владимира Зеленского на телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным не было.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

"За последние дни я не видел никаких запросов. Мне не известно о том, что были в последние дни какие-то запросы", - сказал Песков в понедельник журналистам.

Так он ответил на вопрос, запрашивал ли Зеленский телефонный разговор с Путиным.

Отвечая на один из вопросов журналистов, "есть ли что сказать Путину Зеленскому", если телефонный разговор состоится, Песков заявил: "Надеемся на то, что политическая мудрость возобладает в Киеве, и дело не будет принимать серьезного оборота, и провокационные действия все-таки сойдут на нет".

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"В том, что касается разрядки напряженности и предотвращения потенциальной войны, Владимиру Путину всегда есть что сказать", - отметил Песков.

Напомним, ранее пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель сообщила, что Киев запросил Москву о переговорах двух лидеров.