В Кремле заявили, что за последние дни никаких запросов от Зеленского на переговоры с Путиным не было
В последние дни запросов президента Украины Владимира Зеленского на телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным не было.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.
"За последние дни я не видел никаких запросов. Мне не известно о том, что были в последние дни какие-то запросы", - сказал Песков в понедельник журналистам.
Так он ответил на вопрос, запрашивал ли Зеленский телефонный разговор с Путиным.
Отвечая на один из вопросов журналистов, "есть ли что сказать Путину Зеленскому", если телефонный разговор состоится, Песков заявил: "Надеемся на то, что политическая мудрость возобладает в Киеве, и дело не будет принимать серьезного оборота, и провокационные действия все-таки сойдут на нет".
"В том, что касается разрядки напряженности и предотвращения потенциальной войны, Владимиру Путину всегда есть что сказать", - отметил Песков.
Напомним, ранее пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель сообщила, что Киев запросил Москву о переговорах двух лидеров.
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ПИСЬМО БУБОЧКИ къ КОЩЕЮШКЕ
Я къ вамъ пишу - чего же боле?
Вы ж трубку не хотели брать?
Вашъ кумъ, я каюсь, недоволенъ,
Но довелось его прижать.
А вы, къ моей несчастной доле,
Съ цепи сорвались тот-же часъ:
Опять курочите Донбассъ...
Я долго вамъ въ глаза смотрелъ;
Поверьте: моего стыда
Вы не узнали б никогда,
Когда б надежду я имелъ
Хоть редко, хоть въ два года разъ
Опять въ Парижахъ видеть васъ,
Чтобъ только слышать ваши речи,
Вамъ слово молвить, и потомъ
Все думать, думать съ Ермакомъ
Какъ русский миръ тутъ обеспечить...
Но, говорятъ, вы нелюдимъ;
Въ кремлевскомъ бункере вамъ скучно,
А мы… мозгами не блестимъ,
Хоть вамъ и рады простодушно.
Зачем торопите вы насъ?
Узнало наше населенье
Что Байденъ звалъ убийцей васъ!
А мне теперь одни мученья,
Души неопытной волненье:
Дружить съ Америкой? (как знать?), -
Они садить собрались друга,
А мне безъ Бени будетъ туго
И булавы не удержать.
На политическомъ шпагате
Который месяцъ плохо сплю -
Лишь только сядетъ бородатый
Меня ж размажутъ, какъ соплю!
А значитъ жизнь моя залогомъ
Союза верного съ Москвой;
Я знаю, вы посланникъ Бога,
До гроба вы хранитель мой…
Какъ знать, мой ангел вы хранитель,
Или коварный искуситель?
Мои сомненья разреши.
Быть можетъ, это все пустое,
Обман неопытной души!
И суждено совсем иное…
Но так и быть! Судьбу мою
Отныне я кремлю вручаю,
Передъ тобою слезы лью,
И на коленяхъ умоляю…
Вообрази: я здесь одинъ,
Никто меня не понимаетъ,
Рассудокъ мой изнемогает,
Я молча гибну, какъ кретинъ.
Прошу тебя: единым взоромъ
Надежды сердца оживи
Иль сонъ тяжелый перерви,
Увы, заслуженным укором!
Кончаю! Листъ ложу въ конвертъ…
Стыдом и страхом замираю…
Прочтя - сожги! Ведь Bellingcat
Следитъ за нами, я то знаю…
1819-2021
***
Итакъ, она звалась... Мальвиной.
Насъ, в цирке Бениныхъ страстей,
Не сильно влёкъ бы образъ дивный
ЗЄпедикюреныхъ когтей.
Дика, печальна, молчалива,
Криворожанка боязлива -
Быть можетъ, что в тусне родной
Сошёлъ бы этотъ тонъ дурной.
Она в Канаду захотела -
И, по наивности своей,
Дитя, средъ первыхъ изъ лэдей,
Тряпицу синюю надела...
Теперь вотъ дуется одна,
Что ржётъ в фейсбукахъ вся страна...
--------
АС Пушкинь. ВАЗЄЛЕНСКИЙ. (глава ХХV)
03.07.2019
***
Хитривъ нехило, сумасбродно,
В Женеву крёстный сбёгъ отецъ.
(В офшоръ - пять лярдовъ ежегодно
И доігрался наконецъ...)
Судьба ж Владимира хранила:
Сперва Elen за ним ходила,
Потом Monsieur ее сменилъ.
Чувакъ нашъ был резовъ, но милъ.
Monsieur Andréw, удмуртъ убогой,
Чтобъ не измучилось дитя,
Училъ его всему шутя,
Не докучалъ моралью строгой,
Слегка за шалости бранилъ
И отъ Elen къ себе сманилъ.
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АС Пушкинь. ВАЗЄЛЕНСКИЙ. (глава III)04.08.19
и значит продавать Украину... потому что если ты хочешь что-то - то далжен предложить что-то
если ты просишь Х..ла.... .не сложно догадаться ЧТО при этом должен сделать.
и ТАК продолжается уже 7 лет!!! Москва нарушила ВСЕ договора с Украиной
нет ОПЯТЬ нам впаривают очередные! мински и проч! эти звонки - очередные договорняки.
надо укреплять армию и пусть путин звонит
Хотят ли "русские" войны?
И вам ответит Сатана ;
- Везде где "русские", война