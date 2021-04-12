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Ткаченко требует расследовать снос дома Уткина в Киеве: "Это варварство! Минкульт не давал никаких разрешений на застройку"

Ткаченко требует расследовать снос дома Уткина в Киеве:

Снос исторического здания XIX века - дома купца Ивана Уткина в Киеве - варварство. Тем более, что это здание, согласно историко-архитектурному опорному плану города, входит в исторический ареал застройки города.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своем Telegram заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Я сам - коренной киевлянин и немало моих командировок или путешествий по стране начинались именно с железнодорожного вокзала. Каждый раз подъезжая к привокзальной площади - обращал внимание на это здание. Оно выделялось - доходный дом Уткина, которому более 120 лет. Теперь его снесли. Для того, чтобы построить очередной отель или ТРЦ", - написал Ткаченко.

Он подчеркнул, что Министерство культуры и информационной политики не давало никаких разрешений на строительство на этой территории. 

"Это самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство - за что предусмотрена уголовная ответственность. МКИП (Министерство культуры и информационной политики - ред.) не давало никаких разрешений на строительство в историческом ареале, поэтому однозначно выступаем против и уже осуществляем проверку", - сообщил министр.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Киеве снесли исторический дом Уткина - на его месте хотят построить 26-этажный жилой комплекс. Прокуратура открыла уголовное дело. ФОТО

Ткаченко также добавил, что проблема хаотичной застройки и уничтожения исторических памятников Киева на сегодняшний день достигла  критической стадии.

"В министерстве мы инициировали разработку законопроекта по предотвращению разрушения и уничтожения недвижимого культурного наследия.Текст законопроекта разработан, он зарегистрирован под № 4561 и им предусмотрены внесения изменений в законодательные акты и по упорядочению культурного наследия, и относительно полномочий местных властей в этом вопросе и об ответственности за уничтожение или повреждение памятников. До реального срока и миллионных штрафов. Это так называемый законопроект против хаотической застройки. Считаю, что он должен быть рассмотрен в Раде как можно скорее чтобы в стране наконец-то появился настоящий механизм сопротивления разрушению объектов культурного наследия.

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Между тем правоохранительные органы должны провести тщательное расследование, кто дал "разрешение" на уничтожение исторического здания. Потому что отелей и покерных клубов в Киеве становится все больше, а вот того, чем столица гордилась веками - все меньше", - резюмировал Ткаченко.

Как сообщалось ранее, прокуратура Киева начала уголовное производство по факту демонтажа исторического здания XIX века - дома Ивана Уткина по ул. Симона Петлюры в Шевченковском районе столицы, который спроектировал знаменитый украинский архитектор Александр Вербицкий.

На его месте хотят построить 26-этажный жилой комплекс "Апарт-отель Times".

Киев (25665) Министерство культуры и информационной политики (779) расследование (3045) снос (153) Ткаченко Александр (429) застройка (711)


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Топ комментарии
+10
По варварсво базікає той самий "новоє чєстноє ліцо" Ткаченко, який сам на Трухановому збудував незаконно коттедж
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12.04.2021 12:11
+9
мінкуль, може, й не дав, а дєрьмак дав - і на х@й той мінкульт...
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12.04.2021 12:12
+7
Ваша же компашка снесла, а теперь вы дурочку включаете. Отдай, *разь, гостиный двор столице!!
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12.04.2021 12:16
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По варварсво базікає той самий "новоє чєстноє ліцо" Ткаченко, який сам на Трухановому збудував незаконно коттедж
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12.04.2021 12:11 Ответить
мінкуль, може, й не дав, а дєрьмак дав - і на х@й той мінкульт...
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12.04.2021 12:12 Ответить
Коррупция достигла такого циничного нечеловечного уровня, что можно в центре столицы снести дом, наплевав на всё что только можно - и за это ничего не будет!
Ой, ну 17 тыс. штрафа не считается
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12.04.2021 12:13 Ответить
Ця сума вже закладена у кошторис.
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12.04.2021 12:32 Ответить
Ваша же компашка снесла, а теперь вы дурочку включаете. Отдай, *разь, гостиный двор столице!!
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12.04.2021 12:16 Ответить
А Кличко давав, чи брав.?
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12.04.2021 12:25 Ответить
Залежно кому. Комусь брав, комусь давав.
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12.04.2021 12:33 Ответить
хороший понт -дороже денег
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12.04.2021 12:26 Ответить
Это не варварство - это лицемерие. Все, кому надо, прекрасно знали о сносе этого дома, а теперь изображают 70 девственниц.
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12.04.2021 12:39 Ответить
Два дні, на очах у всіх київських чиновників, ментів і міністрів з прем"єрами зносили пам"ятку архітектури, а тепер Ткаченко вимагає розслідування...В чиїй власності був будинок, кому належить ділянка?
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12.04.2021 12:50 Ответить
Это действительно лицемерие. С начала все спокойно смотрят как историческая ценность превращается в старый колхозный коровник. А когда этот коровник сносят начинают кричать о величайшей исторической ценности.
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12.04.2021 12:51 Ответить
Главное снесли теперь говорить можно что угодно ни о чем уже. Даже скучно.
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12.04.2021 13:42 Ответить
Ну так сделайте миллионные штрафы. И будет как в Европе. Но они ж не хотят, они ж сами и застраивают хаотично, и рушат историческую спадщину. А потом будут ездить за границу смотреть на такие же дома в прагу
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12.04.2021 14:41 Ответить
минкульт официально не давал. бабки в чемодане занесли и ткаченко дал...
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12.04.2021 18:06 Ответить
ткаченко бабок не занесли?
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12.04.2021 22:08 Ответить
 
 