Ткаченко требует расследовать снос дома Уткина в Киеве: "Это варварство! Минкульт не давал никаких разрешений на застройку"

Снос исторического здания XIX века - дома купца Ивана Уткина в Киеве - варварство. Тем более, что это здание, согласно историко-архитектурному опорному плану города, входит в исторический ареал застройки города.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своем Telegram заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Я сам - коренной киевлянин и немало моих командировок или путешествий по стране начинались именно с железнодорожного вокзала. Каждый раз подъезжая к привокзальной площади - обращал внимание на это здание. Оно выделялось - доходный дом Уткина, которому более 120 лет. Теперь его снесли. Для того, чтобы построить очередной отель или ТРЦ", - написал Ткаченко.

Он подчеркнул, что Министерство культуры и информационной политики не давало никаких разрешений на строительство на этой территории.

"Это самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство - за что предусмотрена уголовная ответственность. МКИП (Министерство культуры и информационной политики - ред.) не давало никаких разрешений на строительство в историческом ареале, поэтому однозначно выступаем против и уже осуществляем проверку", - сообщил министр.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Киеве снесли исторический дом Уткина - на его месте хотят построить 26-этажный жилой комплекс. Прокуратура открыла уголовное дело. ФОТО

Ткаченко также добавил, что проблема хаотичной застройки и уничтожения исторических памятников Киева на сегодняшний день достигла критической стадии.

"В министерстве мы инициировали разработку законопроекта по предотвращению разрушения и уничтожения недвижимого культурного наследия.Текст законопроекта разработан, он зарегистрирован под № 4561 и им предусмотрены внесения изменений в законодательные акты и по упорядочению культурного наследия, и относительно полномочий местных властей в этом вопросе и об ответственности за уничтожение или повреждение памятников. До реального срока и миллионных штрафов. Это так называемый законопроект против хаотической застройки. Считаю, что он должен быть рассмотрен в Раде как можно скорее чтобы в стране наконец-то появился настоящий механизм сопротивления разрушению объектов культурного наследия.

Также читайте: Озеро Утиное на Позняках, которое киевляне отстояли в 2016 году, снова хотят засыпать и застроить

Между тем правоохранительные органы должны провести тщательное расследование, кто дал "разрешение" на уничтожение исторического здания. Потому что отелей и покерных клубов в Киеве становится все больше, а вот того, чем столица гордилась веками - все меньше", - резюмировал Ткаченко.

Как сообщалось ранее, прокуратура Киева начала уголовное производство по факту демонтажа исторического здания XIX века - дома Ивана Уткина по ул. Симона Петлюры в Шевченковском районе столицы, который спроектировал знаменитый украинский архитектор Александр Вербицкий.

На его месте хотят построить 26-этажный жилой комплекс "Апарт-отель Times".