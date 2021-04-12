Украина не будет нападать первой на РФ, политико-дипломатический путь - единственный для решения конфликта, - "слуга народа" Корниенко
Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что Украина не станет первой ужесточать конфликт с Россией.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом Корниенко заявил в ходе согласительного совета.
"Последние две недели мы наблюдаем беспрецедентное нашествие Российской Федерации у наших границ, стягиваются войска, идет очень агрессивная риторика, не то что недружественная, а вообще враждебная. Эта тема широко обсуждается, но нужно понимать, что Украина - мирная страна, и мы другого пути, кроме политико-дипломатического, для решения этого конфликта, не видим. Украина не будет нападать первой", - отметил нардеп.
Корниенко подчеркнул, что Украину поддерживают западные страны.
"Мир сейчас на стороне Украины, Украина не одна в этой беде. За прошлую неделю были разговоры с представителями Великобритании, и в Турции был наш президент, и был разговор с президентом США Байденом очень предметный", - добавил он..
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
зараз був би доречним візит президента в МНР, місто свого дитинства - ерденет...
не всі в росії знають про цю сторінку життя в.з....кужегетович не знає, а він сентиментальний...
адже монголія незалежна, а тува - ні...а кому б там бути першим президентом?
https://censor.net/ua/user/431332
Стули писок.
В Украинской армии служат и служили, кроме тебя.
Хотят ли "русские" войны?
И вам ответит Сатана ;
- Везде где "русские", война
ви помітили?
Стянем войска к своей границе с РФ.