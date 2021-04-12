РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8469 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
2 252 56

Украина не будет нападать первой на РФ, политико-дипломатический путь - единственный для решения конфликта, - "слуга народа" Корниенко

Украина не будет нападать первой на РФ, политико-дипломатический путь - единственный для решения конфликта, -

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что Украина не станет первой ужесточать конфликт с Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом Корниенко заявил в ходе согласительного совета.

"Последние две недели мы наблюдаем беспрецедентное нашествие Российской Федерации у наших границ, стягиваются войска, идет очень агрессивная риторика, не то что недружественная, а вообще враждебная. Эта тема широко обсуждается, но нужно понимать, что Украина - мирная страна, и мы другого пути, кроме политико-дипломатического, для решения этого конфликта, не видим. Украина не будет нападать первой", - отметил нардеп.

Корниенко подчеркнул, что Украину поддерживают западные страны.

"Мир сейчас на стороне Украины, Украина не одна в этой беде. За прошлую неделю были разговоры с представителями Великобритании, и в Турции был наш президент, и был разговор с президентом США Байденом очень предметный", - добавил он..

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Партия "Слуга народа" призывает правоохранителей дать оценку нарушениям на 87 округе в Прикарпатье, - Корниенко

Автор: 

россия (96086) Корниенко Александр (658)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+11
Когда выборы ? Может цирк от нас уедет .
показать весь комментарий
12.04.2021 12:13
+7
Театр абсурда, потеряли свои территории, а теперь еще оправдываемся, что не будем нападать на РФ. Люди вы в своем уме? По вам психушка плачет.
показать весь комментарий
12.04.2021 12:14
+7
Спросите вы у Сатаны.

Хотят ли "русские" войны?

И вам ответит Сатана ;

- Везде где "русские", война
показать весь комментарий
12.04.2021 12:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Типу нехай москалі не бздять.
показать весь комментарий
12.04.2021 12:13 Ответить
А они бздять. В этой шутке только доля шутки:

Украина не будет нападать первой на РФ, политико-дипломатический путь - единственный для решения конфликта, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 692
показать весь комментарий
12.04.2021 12:27 Ответить
різнобічні заяви мають присипати пильність ворога...
зараз був би доречним візит президента в МНР, місто свого дитинства - ерденет...
не всі в росії знають про цю сторінку життя в.з....кужегетович не знає, а він сентиментальний...
адже монголія незалежна, а тува - ні...а кому б там бути першим президентом?
показать весь комментарий
12.04.2021 12:29 Ответить
Когда выборы ? Может цирк от нас уедет .
показать весь комментарий
12.04.2021 12:13 Ответить
Як ти здриснеш в свою кацапию і ви кацапи почнете займатись своє ю країною і не будете сувать свій пятак в інші ВІЛЬНІ від вас країни...так цирк і "уедет" Гидотні клоуни то ви і ти.
показать весь комментарий
12.04.2021 12:17 Ответить
сложная у тебя кличка
показать весь комментарий
12.04.2021 12:19 Ответить
На таких як ти слабоумних і розрахована))))
показать весь комментарий
12.04.2021 12:30 Ответить
просрать просрали и не можете отобрать то что пренадлежит Украине.
показать весь комментарий
12.04.2021 12:13 Ответить
"Не не просрали"...кацапчику просто ні коли не могли навіть уявти що Росія піде війною на Україну.... ось і все і тепер що до не "можете" ))))) Багато Українці це роблять захищають намагаються повернути без жертв ... а от ти навіть ні хере неробищ для того щоб повернути Україні її свободу.. Чому? Ти кацап і всього лише тролиш тут? Так це зрозуміло.....Скоро знайдемо ..і тебе і будешь сидіти на баланді років 5.))))
показать весь комментарий
12.04.2021 12:21 Ответить
Чуєш ********, знайди)) З Львівщини вітання г@ндон ))
показать весь комментарий
12.04.2021 12:24 Ответить
Та я не проти що ти звідти вас там трояк ми вже не раз накривали...А щодо тебе ..це лише потрібний час ..і скажеш "Здрасвуйте" з гівном в штанині
показать весь комментарий
12.04.2021 12:29 Ответить
Накриєш коли срати сядеш )))
показать весь комментарий
12.04.2021 12:32 Ответить
Добре ...як хочешь то на тебе і насеруть в камері..я домовлюсь
показать весь комментарий
12.04.2021 12:39 Ответить
то що насеруть тим тебе і нагодують))) смачного чепушило)))
показать весь комментарий
12.04.2021 12:41 Ответить
Дятел, расися 350 лет только и делала, что уничтожала Украинцев, а ты только проснулся?
показать весь комментарий
12.04.2021 12:32 Ответить
Україна не нападатиме першою на РФ, політико-дипломатичний шлях - єдиний для вирішення конфлікту, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 1561
показать весь комментарий
12.04.2021 12:34 Ответить
Дятел....ти бачиш на якій мові Степан Андрійович розмовляв і писав????? Тому залізь в свою нору або краще сиди в своїй кацапіїї ..Не раджу тобі до України лізти... а то аміачною силітрою станеш.))))
показать весь комментарий
12.04.2021 12:41 Ответить
... просто ні коли не могли навіть уявти що Росія піде війною на Україну...
Україна не нападатиме першою на РФ, політико-дипломатичний шлях - єдиний для вирішення конфлікту, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 893 https://censor.net/ua/user/431332

Стули писок.
показать весь комментарий
12.04.2021 12:44 Ответить
А що ж так... Навіть не заспіваєшь як ти служиш ...кацапський золдатен росіш швайне
показать весь комментарий
12.04.2021 12:48 Ответить
Не твое діло де, тебе там не зустріну, це факт.
показать весь комментарий
12.04.2021 12:51 Ответить
Ну от і "Хароший мальчик" сиди собі в "Питере" і до нас краще не ідь
показать весь комментарий
12.04.2021 12:55 Ответить
К вам це куди, в Ізраїль?
Україна не нападатиме першою на РФ, політико-дипломатичний шлях - єдиний для вирішення конфлікту, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 2628
показать весь комментарий
12.04.2021 12:57 Ответить
Так ..))) Так краще ідь в Ізраїль.. там тобі бистренько роги обламають...та мізки винесуть..І Цього можешь забрати...і Петруся і інших...
показать весь комментарий
12.04.2021 13:02 Ответить
Да ладно ! Что их успокаивать ! Пусть готовятся к самому худшему для них варианту.
показать весь комментарий
12.04.2021 12:14 Ответить
Театр абсурда, потеряли свои территории, а теперь еще оправдываемся, что не будем нападать на РФ. Люди вы в своем уме? По вам психушка плачет.
показать весь комментарий
12.04.2021 12:14 Ответить
ну как бы там не было, у нас таких пациентов 92% .. у кацапов 100% ! не мешало бы глянуть -- https://www.youtube.com/watch?v=j7qYdomQaxI
показать весь комментарий
12.04.2021 12:19 Ответить
В свойому ...а ти вже в арміїї ..на передовій і як справжній громадянин України захищаєшь її ???? Чи як жаба десь заникався і тітьки квакаєшь про абсурди... Оце правда про тебе. А скоріше за все ти кацапський троль... ну це прояснемо...
показать весь комментарий
12.04.2021 12:24 Ответить
Я в армии, да, как и еще 220000 чел., а ты где гнида?
показать весь комментарий
12.04.2021 12:30 Ответить
Кацапчику ти просто не запам'ятав мене ми вже з тобо дискутували ..де ти ти ще намагався щось там мені довести ..а виявилось що ти кацапчику простий троляка... Перебери свою писанину...
показать весь комментарий
12.04.2021 12:37 Ответить
Навіщо мені запам`ятовувати такий як ти шматок лайна?
показать весь комментарий
12.04.2021 12:42 Ответить
Як навіщо...троляка та що хочаб не обламуватись тобі зі словами що ти захищаєш Україну і що вона тобі дорога...Ви гниди троляцькі навіть не розумієе що таке якісна робота і послідовнасть..
показать весь комментарий
12.04.2021 12:44 Ответить
Та все я бачу, наприклад вакцинацію...
Україна не нападатиме першою на РФ, політико-дипломатичний шлях - єдиний для вирішення конфлікту, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 9055
показать весь комментарий
12.04.2021 12:47 Ответить
Сразу мразь видно по "а ты уже в армии".
В Украинской армии служат и служили, кроме тебя.
показать весь комментарий
12.04.2021 12:44 Ответить
А что, хоть когда то уже были нападения или хотя бы планы на вторжение Украины в РФ? Может депутат спутал это с планами по освобождению оккупированных частей Украины? Тогда причем здесь нападение на РФ.
показать весь комментарий
12.04.2021 12:16 Ответить
А оно думает шо освобождение наших территорий - это нападение на Макшанию. Квартал95.
показать весь комментарий
12.04.2021 12:24 Ответить
Что значит НАПАДАТЬ ? ВОЗВРАЩЕНИЕ СВОЕЙ ЗЕМЛИ ЭТО НЕ НАПАДЕНИЕ А ЗАЩИТА ,,,
показать весь комментарий
12.04.2021 12:16 Ответить
Он хочет сказать что будет нападать, но не первой? А кто первый?НАТО?США? Может он хотел сказать что будет защищаться, первой? Или второй?
показать весь комментарий
12.04.2021 12:22 Ответить
какая у этих слуг кацапов и малоросов сообразительность ....
показать весь комментарий
12.04.2021 12:16 Ответить
У Корниенка лично дискуссия с Вовой Пу...Только почему то Вова Пу об этом не знает...А откуда взялся этот Корниенко? Откуда оно?
показать весь комментарий
12.04.2021 12:23 Ответить
Спросите вы у Сатаны.

Хотят ли "русские" войны?

И вам ответит Сатана ;

- Везде где "русские", война
показать весь комментарий
12.04.2021 12:23 Ответить
Он вообще имеет какое то отношение до управления ВСУ?
показать весь комментарий
12.04.2021 12:24 Ответить
Більше наваіть ніж ти...маєшь відно шення до України))) Я правий кацапчику... )) Тебе теж до списка...
показать весь комментарий
12.04.2021 12:26 Ответить
демпутаты и демпутаны воинами и войсками не управляют, а языком трепать , как ты , например, хватает кому
показать весь комментарий
12.04.2021 14:50 Ответить
нужен спокойный диалог и понимание взаимных интересов...
показать весь комментарий
12.04.2021 12:25 Ответить
треба мокшанській фашні забиратись на фуй
показать весь комментарий
12.04.2021 12:27 Ответить
у мокшанского мордора один интерес: поработить, и затянуть в свое дерьмо (империю) окружающие страны
показать весь комментарий
12.04.2021 12:35 Ответить
Главное - купить побольше ваЗЕлина, правильно, служка?
показать весь комментарий
12.04.2021 12:25 Ответить
З ким у Карнієнки кАнфлікт? З сусідами? З дружиною? У України з кацапією війна!!!!
показать весь комментарий
12.04.2021 12:25 Ответить
все ж таки, до чого зелена команда мудра і професійна!
ви помітили?
показать весь комментарий
12.04.2021 12:26 Ответить
А шо по этому поводу думает Арахамия?
показать весь комментарий
12.04.2021 12:26 Ответить
Україна не нападатиме першою на РФ, політико-дипломатичний шлях - єдиний для вирішення конфлікту, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 8463
показать весь комментарий
12.04.2021 12:47 Ответить
Мені здається, що читати треба так: "Ми не будемо, але тепер, як що рипнитеся, то можемо стріляти по Воронежу, Ростову та Белгороду, бо це-війна"
показать весь комментарий
12.04.2021 13:00 Ответить
Нападать не будем.
Стянем войска к своей границе с РФ.
показать весь комментарий
12.04.2021 14:46 Ответить
А я то ввел координаты Воронежа....
показать весь комментарий
12.04.2021 14:50 Ответить
у зелохов защита от вторжения это напрадение... совсем с ума сошли
показать весь комментарий
12.04.2021 15:55 Ответить
 
 