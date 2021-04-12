Украина не будет нападать первой на РФ, политико-дипломатический путь - единственный для решения конфликта, - "слуга народа" Корниенко

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что Украина не станет первой ужесточать конфликт с Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом Корниенко заявил в ходе согласительного совета.

"Последние две недели мы наблюдаем беспрецедентное нашествие Российской Федерации у наших границ, стягиваются войска, идет очень агрессивная риторика, не то что недружественная, а вообще враждебная. Эта тема широко обсуждается, но нужно понимать, что Украина - мирная страна, и мы другого пути, кроме политико-дипломатического, для решения этого конфликта, не видим. Украина не будет нападать первой", - отметил нардеп.

Корниенко подчеркнул, что Украину поддерживают западные страны.

"Мир сейчас на стороне Украины, Украина не одна в этой беде. За прошлую неделю были разговоры с представителями Великобритании, и в Турции был наш президент, и был разговор с президентом США Байденом очень предметный", - добавил он..

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