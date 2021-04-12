Посольство Швеции призвало обеспечить СММ ОБСЕ безопасный и надежный доступ ко всей территории Украины

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна иметь безопасный и надежный доступ на всей территории Украины для проведения важного мониторинга ситуации с безопасностью.

Об этом говорится в заявлении посольства Швеции в Украине, опубликованном в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Мы по-прежнему обеспокоены тем, что СММ ОБСЕ до сих пор сталкивается с систематическими ограничениями свободы передвижения, и напоминаем, что Миссия должна иметь безопасный и надежный доступ на всей территории Украины для проведения важного мониторинга ситуации с безопасностью",- сказано в сообщении.

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Как сообщалось, Швеция начала свое годовое председательствование в ОБСЕ 1 января 2021 года.

10 апреля Россия отказалась от участия в специальном заседании в ОБСЕ, на котором Украина и другие страны-участницы хотели получить от нее объяснения относительно военной активности армии РФ возле украинской границы.