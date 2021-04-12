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Новости Агрессия России против Украины
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Посольство Швеции призвало обеспечить СММ ОБСЕ безопасный и надежный доступ ко всей территории Украины

Посольство Швеции призвало обеспечить СММ ОБСЕ безопасный и надежный доступ ко всей территории Украины

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна иметь безопасный и надежный доступ на всей территории Украины для проведения важного мониторинга ситуации с безопасностью.

Об этом говорится в заявлении посольства Швеции в Украине, опубликованном в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Мы по-прежнему обеспокоены тем, что СММ ОБСЕ до сих пор сталкивается с систематическими ограничениями свободы передвижения, и напоминаем, что Миссия должна иметь безопасный и надежный доступ на всей территории Украины для проведения важного мониторинга ситуации с безопасностью",- сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия должна приложить усилия для деэскалации ситуации вокруг Украины, - миссия Канады в ОБСЕ

Как сообщалось, Швеция начала свое годовое председательствование в ОБСЕ 1 января 2021 года.

10 апреля Россия отказалась от участия в специальном заседании в ОБСЕ, на котором Украина и другие страны-участницы хотели получить от нее объяснения относительно военной активности армии РФ возле украинской границы.

ОБСЕ (4883) посольство (1084) Швеция (1011) Донбасс (26957) операция Объединенных сил (6766)


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І на Кримі теж?
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12.04.2021 12:26 Ответить
То серйозно. "Озабочені" шведи. Краще б зижку дали на свї "Гріспени" покоління 4+++.
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12.04.2021 12:27 Ответить
Им не свободный доступ нужен, а хорошие очки и слуховые аппараты. Ибо сотрудников ОБСЕ набирает исключительно в обществах инвалидов.
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12.04.2021 12:28 Ответить
Призвало кого??? Посольство Швеции как и наш дегенерат боится произнести слово Россия?
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12.04.2021 12:29 Ответить
Господи! І ці також як з дуба впали! Мало того, що російські представники шпіонять в прифронтовій зоні, так ще надати їм таку можливість на всій території України!
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12.04.2021 12:41 Ответить
Хорошая девочка Швеция,в Европе нашей живет! Утром сделали прививки АстраЗенека производитель -Швеция! Абсолютно нормальное,как в обычные дни,самочувствие! Спасибо ,Швеция!
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12.04.2021 12:43 Ответить
Почему требование только к Украине?
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12.04.2021 14:42 Ответить
На деревню дедушке
Кого оно призвало?
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12.04.2021 18:16 Ответить
 
 