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Новости Агрессия России против Украины
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Страны НАТО осознали угрозу. Сегодня любой агрессивный шаг РФ - гарантированно получение Украиной ПДЧ в НАТО, - "слуга народа" Буймистер

Страны НАТО осознали угрозу. Сегодня любой агрессивный шаг РФ - гарантированно получение Украиной ПДЧ в НАТО, -

Агрессия России может помочь Украине получить План действий по членству в НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявила нардеп, представитель Украины в ПАСЕ Людмила Буймистер в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на канале "Украина 24".

"Отношение к Украине изменилось в НАТО очень давно, во многом здесь российская агрессия помогла, потому что страны НАТО осознали, что в Восточной Европе у них есть угроза, и эта угроза на границе Украины. Поэтому был разработан совершенно новый механизм, которого раньше не было в структуре работы НАТО. Это так называемое сотрудничество с расширенными возможностями", — сказала она.

Буймистер рассказала, как продвигается сотрудничество с Альянсом.

"Там мы взаимодействуем уже очень активно с НАТО по 16 направлениям. По 16 – потому, что военная агрессия и то бряцанье оружием, которое мы видим сегодня на границах – это не самоцель России в принципе. Это инструмент для громких заявлений. С другой стороны, мы понимаем, что любой агрессивный шаг России сегодня – это гарантированно получение Украиной Плана действий по членству в НАТО", — сказала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина рассчитывает на получение ПДЧ в НАТО в этом году, - Таран

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

армия РФ (19603) НАТО (10054) ПДЧ (137) членство в НАТО (1529) Буймистер Людмила (70)


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Топ комментарии
+5
На вас удмуртов, да
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12.04.2021 12:44
+5
Ще один геополітик намалювався !!!))))
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12.04.2021 12:49
+4
Ну-ну...
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12.04.2021 12:38
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Ну-ну...
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12.04.2021 12:38 Ответить
Ще один геополітик намалювався !!!))))
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12.04.2021 12:49 Ответить
С большой силой приходит большая ответственность. Криминальная ответственность... Если НАТО решит взять к себе под крыло дебилов, которые выбрали "позор" вместо "войны", то и денюжки свои Запад будет охранять соответственно. Любители дорогих курточек пострадать могут. Наверняка они уже прикинули, что дешевле будет тянуть дебилов по-тихоньку в НАТО, чем выгребать кучи беженцев-дебилов у себя дома. Но, кажется мне, это все дешевые понты в стиле "глубоких озабоченностей".
Країни НАТО усвідомили загрозу. Сьогодні будь-який агресивний крок РФ - гарантовано отримання Україною ПДЧ в НАТО, - "слуга народу" Буймістер - Цензор.НЕТ 3360
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12.04.2021 13:28 Ответить
Кроме США на нас всем пох
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12.04.2021 12:39 Ответить
На вас удмуртов, да
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12.04.2021 12:44 Ответить
Курка - то не про неї. Курка розумніша. Знає своє місце і свій текст. Натомість "державний діяч", "політик" не знає, що в НАТО не приймають держав у стані війни.
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12.04.2021 12:42 Ответить
В НАТО не приймають корумповане кубло !!!! Україна ,на жаль,це не держава ,це жалюгідна пародія на державу,в якій відсутні будь-які дієві державні інституціі !!!)))
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12.04.2021 12:56 Ответить
І це теж.
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12.04.2021 13:05 Ответить
Только бы ганя герман не вылезла из могилы (политической) с шариками, у населения пока нет иммунитета к рылам подобного пошиба...
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12.04.2021 12:43 Ответить
На лахте украинский преподают?
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12.04.2021 12:45 Ответить
На жаль ,лялька з ганчір"я,напхана тирсою ,не здатна мислити ,тому усвідомити будьщо, не спроможна !!!))))
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12.04.2021 12:48 Ответить
Это не НАТО, это найвелычниший говноралиссимус осознал, что без НАТО нам будет тяжело .
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12.04.2021 12:44 Ответить
А что реально даст ПДЧ если от него до членства в НАТО многие годы нужны. За это время пуйло не считаясь с собственными потерями Украину просто сожрет. Даже если нам будут поставлять военное снаряжение. Раскосые ребята в поисках залежей невиданных игрушек унитазов просто затопчут нас своей бесчисленной ордой.
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12.04.2021 12:44 Ответить
Паника, усе пропало шеф, что же эти раскосые, получив по зубам в Песках и Авдеевке, до сих пор Киев с Рейкьявиком 8й год берут?
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12.04.2021 12:47 Ответить
...тяжело у вас в замкадье, походу
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12.04.2021 12:47 Ответить
Я об реальной действительности говорю, а не о шапкозакидательстве. Нам кроме отдаленного будущего в НАТО надо немедленные шаги в реальном военном содружестве которое могло бы и живой военной силой помочь, и танками с экипажами и самолетами с пилотами. Патриотизм это хорошо, но умирать с трехлинейкой под гусеницами танков и под улюлюканье узкоглазой огромной массы обезумевших от безнаказанности существ это просто глупость. Нужна немедленная военная консолидация всех антипутинских мировых сил для предотвращения начала новой мировой войны. И неважно страны в НАТО или не в НАТО. Коснется всех.
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12.04.2021 13:09 Ответить
Какой-то алогичный бред .. курить всякую дрянь надо поменьше ...
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12.04.2021 12:47 Ответить
Да, на раиси вообще с мозгами и логикой туго
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12.04.2021 12:48 Ответить
Лучше бы Людмила была Членжуйстер
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12.04.2021 12:49 Ответить
Почти все члены НАТО из Европы, безостановочно покупая российские энергоносители, планомерно помогают путину переворужаться...
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12.04.2021 12:49 Ответить
А Буймистер - это СН какой страны? Я правильно понял?
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12.04.2021 14:05 Ответить
Ежедневные обстрелы - дружеские шаги?
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12.04.2021 14:39 Ответить
Це інструмент для гучних заяв. З іншого боку, ми розуміємо, що будь-який агресивний крок Росії сьогодні - це гарантовано отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО", - сказала вона.- оккупация 20% украинской территории и около 15000 тысяч смертей украинских защитников в войне.которую начала и продолжает вести рабсея для"зе власти" не есть агресивным кроком, возможно ,когда рашист(не дай Бог )оттяпает по Днепр украинскую землю и уничтожит несколько млн украинцев это буде "агресивный крок."?
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12.04.2021 15:17 Ответить
а что, в нашей стране еще кто-то верит слугам урода?
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12.04.2021 15:43 Ответить
А если бы не россия то ПДЧ не гарантировано.Интересно выходит.
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12.04.2021 16:27 Ответить
 
 