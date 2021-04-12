Страны НАТО осознали угрозу. Сегодня любой агрессивный шаг РФ - гарантированно получение Украиной ПДЧ в НАТО, - "слуга народа" Буймистер

Агрессия России может помочь Украине получить План действий по членству в НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявила нардеп, представитель Украины в ПАСЕ Людмила Буймистер в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на канале "Украина 24".

"Отношение к Украине изменилось в НАТО очень давно, во многом здесь российская агрессия помогла, потому что страны НАТО осознали, что в Восточной Европе у них есть угроза, и эта угроза на границе Украины. Поэтому был разработан совершенно новый механизм, которого раньше не было в структуре работы НАТО. Это так называемое сотрудничество с расширенными возможностями", — сказала она.

Буймистер рассказала, как продвигается сотрудничество с Альянсом.

"Там мы взаимодействуем уже очень активно с НАТО по 16 направлениям. По 16 – потому, что военная агрессия и то бряцанье оружием, которое мы видим сегодня на границах – это не самоцель России в принципе. Это инструмент для громких заявлений. С другой стороны, мы понимаем, что любой агрессивный шаг России сегодня – это гарантированно получение Украиной Плана действий по членству в НАТО", — сказала она.

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Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.