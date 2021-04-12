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Новости Агрессия России против Украины
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Сегодня в НАБУ буду давать показания по делу о закупке Минобороны сомнительных снарядов у чешской компании, - Арьев

Сегодня в НАБУ буду давать показания по делу о закупке Минобороны сомнительных снарядов у чешской компании, - Арьев

Нардеп "Европейской Солидарности" Владимир Арьев сегодня будет давать показания в Национальном антикоррупционном бюро по делу о закупке Минобороны и "Укроборонпромом" 100-мм выстрелов для пушек "Рапира" у Чехии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Арьев сообщил в Facebook.

Сегодня на 14:00 иду в НАБУ давать показания. Пригласил следователь, ведущий дело о закупке Минобороны и Укроборонпромом в Чехии 100-мм выстрелов для пушек "Рапира" сомнительного качества. В 2017 году Минобороны отказалось от этих снарядов, которые чешская фирма предлагала за 440 долларов из-за сомнений в качестве всей партии. В 2020 новая власть купила эти самые выстрелы за 900 долларов", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство обороны закупило снаряды сомнительного качества у чешской компании, владельцев которой связывают с Путиным и ФСБ.

Накануне нардеп "ЕС" Михаил Бондарь опубликовал адресованное генпрокурору Ирине Венедиктовой сообщение о совершении преступления. Он утверждает, что Минобороны закупило по повышенным ценам списанные Болгарией советские боеприпасы 1986-1988 гг. производства.

Позже в Минобороны сообщили, что выстрелы УОФ12 закупили после ремонта и по самой низкой цене.

В государственной компании "Укрспецэкспорт" заявили, что информация о закупке якобы "списанных советских боеприпасов" - это подыгрывание агрессору с целью дискредитации украинской армии.

Читайте: Офис президента солгал - Зеленский вылетел в Катар за госсчет на день раньше погреться на солнышке Персидского Залива, - нардеп Арьев

Автор: 

НАБУ (4230) Арьев Владимир (660) Минобороны (9412) оборона (5229) оружие (10257)


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Топ комментарии
+8
Да, вот когда зелёное кодло решило свергать Пороха, главная песня их была: "Порошенко наживается на войне; не будет его - и война закончится".
Война сейчас находится на пороге полномасштабного российского вторжения.
Кто же теперь наживается на войне ? Ведь кто-то есть такой.

Или зелёное кодло просто... обмануло избирателей ?
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12.04.2021 12:47
+7
ЗЕбанутые шакалы, которые при власти, зарабатывают на крови.
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12.04.2021 12:41
+7
Избиратели сами были рады обмануться. Некоторые так до сих пор этого и не осознают.
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12.04.2021 12:53
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ЗЕбанутые шакалы, которые при власти, зарабатывают на крови.
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12.04.2021 12:41 Ответить
офуели в атаке!
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12.04.2021 12:54 Ответить
Торговля на крови?
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12.04.2021 12:42 Ответить
Жаль что Пэтя не дает показания почему Украина не наладила свое производство боеприпасов.
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12.04.2021 12:45 Ответить
Потому что любое новое производство - это (а) длительное время до начала выпуска; (б) громадные инвестиции.
У Украины не было ни того, ни другого.
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12.04.2021 12:49 Ответить
жаль, что ЗЕбилы не дают ответе на вопрос: почему зарубали на корню новое оружие сдерживания - ракетные комплексы "Нептун", "Ольха", которые были разработаны и СОЗДАНЫ при Порохе и Турчинове, и которую ВАША ЗЕбильная власть зарубала???
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12.04.2021 12:56 Ответить
Да, вот когда зелёное кодло решило свергать Пороха, главная песня их была: "Порошенко наживается на войне; не будет его - и война закончится".
Война сейчас находится на пороге полномасштабного российского вторжения.
Кто же теперь наживается на войне ? Ведь кто-то есть такой.

Или зелёное кодло просто... обмануло избирателей ?
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12.04.2021 12:47 Ответить
Избиратели сами были рады обмануться. Некоторые так до сих пор этого и не осознают.
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12.04.2021 12:53 Ответить
До сих пор не понимаю - что же им ещё нужно чтобы осознать ошибку ? И метро им закрывали, и из поездов высаживаться запрещали, и разрешение на вход в метро теперь нужно. А они всё власть любят. Может их на цепь посадить, всех кто голосовал за клоуна ?
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12.04.2021 12:58 Ответить
Як гудок контейнеровоза в океані, громко до срачкі але усім пох(((
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12.04.2021 13:25 Ответить
Хороший ход не рвущиеся снаряды для ВСУ.
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12.04.2021 14:56 Ответить
 
 