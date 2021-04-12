Сегодня в НАБУ буду давать показания по делу о закупке Минобороны сомнительных снарядов у чешской компании, - Арьев

Нардеп "Европейской Солидарности" Владимир Арьев сегодня будет давать показания в Национальном антикоррупционном бюро по делу о закупке Минобороны и "Укроборонпромом" 100-мм выстрелов для пушек "Рапира" у Чехии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Арьев сообщил в Facebook.

Сегодня на 14:00 иду в НАБУ давать показания. Пригласил следователь, ведущий дело о закупке Минобороны и Укроборонпромом в Чехии 100-мм выстрелов для пушек "Рапира" сомнительного качества. В 2017 году Минобороны отказалось от этих снарядов, которые чешская фирма предлагала за 440 долларов из-за сомнений в качестве всей партии. В 2020 новая власть купила эти самые выстрелы за 900 долларов", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство обороны закупило снаряды сомнительного качества у чешской компании, владельцев которой связывают с Путиным и ФСБ.

Накануне нардеп "ЕС" Михаил Бондарь опубликовал адресованное генпрокурору Ирине Венедиктовой сообщение о совершении преступления. Он утверждает, что Минобороны закупило по повышенным ценам списанные Болгарией советские боеприпасы 1986-1988 гг. производства.

Позже в Минобороны сообщили, что выстрелы УОФ12 закупили после ремонта и по самой низкой цене.

В государственной компании "Укрспецэкспорт" заявили, что информация о закупке якобы "списанных советских боеприпасов" - это подыгрывание агрессору с целью дискредитации украинской армии.

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