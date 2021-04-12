Украинский воин погиб в результате обстрела наемников РФ на Донбассе, - ОТГ "Север"
В районе проведения ООС в результате обстрела наемников РФ погиб украинский военнослужащий.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ОТГ "Север" в соцсети Facebook.
"В результате прицельного обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших подразделений один военнослужащий ВС Украины получил огнестрельное пулевое ранение несовместимое с жизнью", - сообщила пресс-служба ОТГ "Север".
"Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.
О данном инциденте вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
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"Действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих договоренностей о режиме прекращения огня", - сказано в сообщении
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