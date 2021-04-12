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Новости Агрессия России против Украины
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Украинский воин погиб в результате обстрела наемников РФ на Донбассе, - ОТГ "Север"

Украинский воин погиб в результате обстрела наемников РФ на Донбассе, - ОТГ

В районе проведения ООС в результате обстрела наемников РФ погиб украинский военнослужащий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ОТГ "Север" в соцсети Facebook.

"В результате прицельного обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших подразделений один военнослужащий ВС Украины получил огнестрельное пулевое ранение несовместимое с жизнью", - сообщила пресс-служба ОТГ "Север".

"Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.

О данном инциденте вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

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"Действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих договоренностей о режиме прекращения огня", - сказано в сообщении

Украинский воин погиб в результате обстрела наемников РФ на Донбассе, - ОТГ Север 01

потери (4423) ВСУ (6676)


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Топ комментарии
+11
Український воїн загинув унаслідок обстрілу найманців РФ на Донбасі, - ОТГ "Північ" - Цензор.НЕТ 292
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12.04.2021 14:06
+10
А ответка какая?
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12.04.2021 12:55
+5
Український воїн загинув унаслідок обстрілу найманців РФ на Донбасі, - ОТГ "Північ" - Цензор.НЕТ 7601

.
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12.04.2021 16:03
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А ответка какая?
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12.04.2021 12:55 Ответить
Снайперу как ответишь? Артой квадрат перепахаешь? Нужно бить на упреждение..а не после кулаками махать
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12.04.2021 14:04 Ответить
странно не написали что наши бойцы отвечают на все обстрелы
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12.04.2021 12:59 Ответить
Знову снайпер. І хвалиться, що відповідь була - повідомили в ОБСЄ. Напевне більше треба повідомляти, інтенсивніше. Можливо навіть письмово.
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12.04.2021 13:18 Ответить
Український воїн загинув унаслідок обстрілу найманців РФ на Донбасі, - ОТГ "Північ" - Цензор.НЕТ 292
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12.04.2021 14:06 Ответить
Пан Зеленский Обратитесь напрямую к Народу России!!!!
Вы же актер, нужно ярко у вас получится!!!! НАПРЯМУЮ СО ВСЕХ КАНАЛОВ!!!!
ВЕСЬ МИР ПОМОЖЕТ!!!! ПОПРОБУЙ!!!!
Путина можно остановить изнутри!!!! Я уверен получится!!!
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12.04.2021 14:26 Ответить
какой же бред. нарасийский натор в большинстве своем поддерживает внешнюю политику путина, там не к кому обращаться.
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12.04.2021 15:45 Ответить
Это точно.
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13.04.2021 05:21 Ответить
Допоки ворог не буде нести великі втрати вони не заспокоятся ,майже кожен день серед наших захисників є вбиті і поранені ,а які ж втрати несе ворог ? Ця гра різних кравчуків ,арестовичів що можна когось переконати не працює,рашиську нечисть влаштовує односторонє перемир'я і розуміють вони тільки силу.Думаю гарант мавби зібрати РНБО де треба розв'язати руки нашим військовим які повині діяти на випередження і признати немає ніякого перемир'я .
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12.04.2021 14:53 Ответить
Український воїн загинув унаслідок обстрілу найманців РФ на Донбасі, - ОТГ "Північ" - Цензор.НЕТ 7601

.
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12.04.2021 16:03 Ответить
Царство Небесне..., вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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12.04.2021 16:29 Ответить
 
 