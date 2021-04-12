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Порошенко призывает срочно созвать внеочередное заседание Рады: На 42-миллионную страну мы имеем чуть больше 500 тыс. вакцин

Порошенко призывает срочно созвать внеочередное заседание Рады: На 42-миллионную страну мы имеем чуть больше 500 тыс. вакцин

В Государственном бюджете на 2021 до сих пор не запланированы деньги для покупки вакцины в количестве, достаточном для вакцинации миллионов украинцев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе согласительного совета заявил лидер "Европейской Солидарности", пятый президент Украины Петр Порошенко.

Он призвал собрать внеочередное заседание, посвященное исключительно борьбе с пандемией, и сообщил, что уже собрано более 120 голосов народных депутатов.

"Цифры распространения коронавируса и, что самое страшное, цифры смертности в Украине приобретают характер европейских и мировых антирекордов. Противодействие пандемии давно уже должно было стать абсолютным приоритетом действий власти и повесткой дня парламента. Но мы видим, что у нас повестка дня внеочередных сессий состоит либо из неактуальных вопросов, либо из законодательного спама", - отметил Порошенко.

"В постановлении, которое мы требуем рассмотреть, есть чрезвычайно актуальные вопросы - начиная от анализа выполнения предыдущего постановления Верховной Рады и привлечения к ответственности тех, кто сорвал вакцинацию, защиту врачей, оборудование больниц, в том числе и кислородом. Тех, кто сорвал закупку лекарств, все процессы, которые спасают жизни людей и за нелепость и некомпетентность которых народ Украины платит цену от 200 до 490 жизней в сутки", - подчеркнул парламентарий.

Читайте также: Порошенко о звонке Байдена: "Хорошая новость, которую с нетерпением ждали в Украине"

По словам Порошенко, при бравурных заявлениях главного санитарного врача Ляшко, что до конца года провакцинируют 47 млн доз, 11 апреля за сутки были провакцинированы 1 216 человек.

Он отметил, что встречался с врачами во многих медучреждениях, и "Европейская Солидарность" имеет комплексный антиковидный план. 

"То, что вам сейчас пообещали, что у нас есть 10 млн , 20 млн - меморандумы о намерениях. Начинать надо с того, что в бюджете должны быть предусмотрены средства и уплачена предоплата. Если бы летом прошлого года деньги потратились не на "золотой асфальт" "крадівництва", а на закупку вакцин, в декабре вакцины были бы. И сейчас у нас количество вакцинированных измерялось бы десятками миллионов. Я еще раз призываю - вакцинироваться нужно. Но нечем вакцинироваться. Потому что на 42-миллионную страну по состоянию на сейчас мы имеем чуть больше 500 тыс. вакцин за год коронавирусной болезни", - подчеркнул Порошенко.

"Не должно быть ничего более важного, чем  вопросы пандемии. И я прошу правительство срочно внести проект изменений в бюджет, где предусмотреть 5 млрд гривен на закупку вакцин, которые мы должны немедленно в этом месяце оплатить для того, чтобы закрыть вопрос", - подытожил лидер "ЕС".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Порошенко в годовщину декоммунизации: Это вопрос национальной безопасности

Автор: 

вакцина (3815) Порошенко Петр (19616) Европейская Солидарность (1059)


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Топ комментарии
+24
Порошенко призывает срочно созвать внеочередное заседание Рады: На 42 млн страну мы имеем чуть больше 500 тыс. вакцин - Цензор.НЕТ 9152
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12.04.2021 12:56
+23
Порошенко призывает срочно созвать внеочередное заседание Рады: На 42 млн страну мы имеем чуть больше 500 тыс. вакцин - Цензор.НЕТ 7901
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12.04.2021 12:54
+15
Порошенко закликає терміново скликати позачергове засідання Ради: На 42-мільйонну країну ми маємо трохи більше 500 тис. вакцин - Цензор.НЕТ 6574
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12.04.2021 13:06
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Порошенко призывает срочно созвать внеочередное заседание Рады: На 42 млн страну мы имеем чуть больше 500 тыс. вакцин - Цензор.НЕТ 7901
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12.04.2021 12:54 Ответить
Так главфершал Степанов уже сколько раз обещал закупить, заказать, обеспечить, оплатить, привезти. Неужто обманул?
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12.04.2021 12:55 Ответить
Порошенко призывает срочно созвать внеочередное заседание Рады: На 42 млн страну мы имеем чуть больше 500 тыс. вакцин - Цензор.НЕТ 9152
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12.04.2021 12:56 Ответить
Такой же гандон
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12.04.2021 13:01 Ответить
Больше проблем нет чем бесполезная вакцинация? Петя уже пытается за что-нибудь ухватиться лишь бы нагадить.
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12.04.2021 12:57 Ответить
Що знов тобі в штанці нагадив ,от невгамовний ,скрізь встигає !!!)))
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12.04.2021 13:00 Ответить
Оказывается, преЗЕдент и Степанов мастера спорта по "бесполезной вакцинации"?...
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12.04.2021 13:02 Ответить
юноша, штук четыре -пять таких как ты точно знал, уже закопали в мешках черного цвета. и тоже были дерзкие насчет масок и вакцинации, а потом скулили, по слогам шептаоли задыхаясь - "спа-си-те у-ми-ра-ю"
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12.04.2021 13:02 Ответить
При чем тут маски? Речь о вакцинации вакцинами эффективность которых не доказана. Всю жизнь было если вакцинируешься вакциной то это дает гарантию что не заболеешь. А здесь вакцины которые дают 50%, 70%, 90%. Никто не доказал эффективность. Есть только какой-то шанс. Это все бред. Пока не будет нормальной вакцины нечего колоть всякую-бодягу.
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12.04.2021 13:06 Ответить
а поляки утверждают что ты обычный тупой зебил)) и в Израиле это подтверждают, и в сша.. и по всему миру))
https://censor.net/ru/news/3259041/uroven_zaschity_prevyshaet_99_v_polshe_posle_vaktsinatsii_55_mln_chelovek_otsenili_effektivnost_privivok
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12.04.2021 13:37 Ответить
У вакцинированных вакциной Приорикс, производимой в Бельгии на завадах (ГлаксоСмітКляйн) и которую использовал весь ЕС и Украина до прихода Зели, вероятность заболеть корью ниже в 150-200 раз, чем у невакцинированных, но она не нулевая. Но заболевший привитый других не заражает (был один такой случай на 400 млн вакцинированных) и болезнь протекает легче. А заболевший невакцинированный заражает 90% невакцинированных и меньше процента вакцинированных, которые были с ним в контакте.
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12.04.2021 13:37 Ответить
Нафіга та вакцина? У нас є чемпіон. Він нас спасьот.
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12.04.2021 12:58 Ответить
Та Мандєльша двома твітами ,все і вся нанівець !!!)))
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12.04.2021 13:01 Ответить
Порошенко призывает срочно созвать внеочередное заседание Рады: На 42 млн страну мы имеем чуть больше 500 тыс. вакцин - Цензор.НЕТ 9192
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12.04.2021 13:00 Ответить
Бубуня, ти шо, образився?
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12.04.2021 13:10 Ответить
Не забывайте,Доктор Смерть у нас,по прежнему,-Уляна Супрун
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12.04.2021 13:03 Ответить
Порошенко закликає терміново скликати позачергове засідання Ради: На 42-мільйонну країну ми маємо трохи більше 500 тис. вакцин - Цензор.НЕТ 6574
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12.04.2021 13:06 Ответить
Порошенко закликає терміново скликати позачергове засідання Ради: На 42-мільйонну країну ми маємо трохи більше 500 тис. вакцин - Цензор.НЕТ 2547
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12.04.2021 13:06 Ответить
Таки да 42 000 000 человек всего 500 000 доз. Но в чем мы впереди, почти впереди, планеты всей, так это в том, что на 42 000 000 населения (100%), мы имеем 30 660 000 (73%) умственно недоразвитых в своём развитии.
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12.04.2021 13:07 Ответить
Вже черепи почав вимірювати, соєве курво? Біжи- скавчи погоничу, що тебе образили! Лайно пЄСівське!
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12.04.2021 13:13 Ответить
Оооо, а вот и типичный представитель из 73% когорты любителей музыкальных номеров пиписькой на пианино Владимиром Александровичем Зеленским всплыл из фановых систем парашного интернета.
Вы ещё на ковид не переболели? Или ваша семья? Нет? Когда заболеете непременно подышите парами горячего асфальта. Вместо кислорода. И три столовых ложки гудрона внутрь примите. Смешав его с криворожским шлаком. Зеленский обещал вам, что это поможет. Не в умственном вашем развитии конечно, а от чего то другого. Степанова спросите конкретней от чего.
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12.04.2021 13:19 Ответить
Петро Олексійович в своєму репертуарі)в той час коли рашка нарощує військовий потенціал і відверто готується до агресії і весь світ підтримав українців у їхньому бажанні до боротьби...святий Петро Олексійович(переможець рашки, великий полководець,герой всіх вдалих військових операцій і людина,яка відродила Україну....не знаю які його величність ще титули собі вигадало)....піариться на тій темі яку він ще не пробував....адже війну він вже закінчив ще 7років тому....для тих хто забув)
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12.04.2021 13:07 Ответить
А в нього підгорає у передчутті допиту пана Чауса!)
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12.04.2021 13:14 Ответить
Да это вроде как зедебил ее обещал закончить за год,и совсем не наживаться на кроаи? А получается ,что наживается знелох и на войне и на пандемии причем в турборежиме вместе со своими зелеными недоумками.А ты бы араратов ,больше про своих армян думал ,там то же есть проблемы.
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12.04.2021 13:22 Ответить
Да вроде как ты лжешь. Не было такого. А то что Петя обещал закончить войну за две недели это чистая правда.
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12.04.2021 13:23 Ответить
и снова ты брешешь.)) именно вовка шмаркля орало что "закончит войну за год.. нужно только перестать стрелять и наживаться на войне"
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12.04.2021 13:39 Ответить
https://www.gazeta.ru/tags/person/vladimir_zelenskii.shtml зеленский заявил в интервью «Би-би-си», что уйдет с поста главы государства, если не сможет закончить войну в Донбассе за 1 год
Владимир Зеленский обещал закончить войну на Донбассе за год ― до конца 2020.
https://babel.ua/ru/texts/56134-vladimir-zelenskiy-obeshchal-zakonchit-voynu-na-donbasse-za-god-do-konca-2020-go-voyna-prodolzhaetsya-no-koe-chto-sdelat-udalos-vot-korotkiy-spisok
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12.04.2021 13:42 Ответить
Порошенко закликає терміново скликати позачергове засідання Ради: На 42-мільйонну країну ми маємо трохи більше 500 тис. вакцин - Цензор.НЕТ 4917
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12.04.2021 13:48 Ответить
Як швидко у вас порохоботів пам'ять стирається...тобі відео скинути де потрох кричав у все горло що він війну закінчить...і багато іншого передвиборчого лайна з його вуст....тай будучи президентом він разів 10 в Севастополі парад проводив.....а на рахунок армян....які ви порохоботи тупі....якщо в мене такий нікнейм то це не значить що я вірменин....
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12.04.2021 15:22 Ответить
Нормальный человек такой ник не возьмет,а президент на сколько я помню сейчас не Порошенко,а нелох41.
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13.04.2021 08:37 Ответить
Ну о...знов...кричить "Зрада".... Що про війну забули...на ній зараз партійних ивідендів не заробиш.. так давай про ковід ..орать.. Гончаренко випускай гончаренка.... шакальонка..І хай кричит "МАуглі у сюди винний ... іщо рижі пси нанаші джунглі напали...Тому треба вибрати важаком зграї Шерхана...Мауглі винний мауглі.""" Слухайте а може ви підете на північ а???? Далеко далеко
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12.04.2021 13:09 Ответить
Треба було додати, що вакцини лайно! Забув напевно!)
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12.04.2021 13:15 Ответить
Тебя бот зедебильный опять повысили,с номера 13 на 17.Лайно они для таких недоумков как ты,на них их тратить точно не надо.
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12.04.2021 13:24 Ответить
Вже мариш від глоду?))) Чи сої пережер?)))
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12.04.2021 13:56 Ответить
Недоумок ,я же по этому твоему вопросу уже отвечал,что я не пью ваше пойло ,что бы вам недоразвитым хватило.Ты бы не повторялся ,.
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12.04.2021 14:35 Ответить
Ти кому не в тому місті поставив, що й не дивно, а те, що ти недоумок, так то здалека видно!
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12.04.2021 14:55 Ответить
Игорь полковник....нік теж не дуже....а взагалі як людині не вистачає розуму відповісти щось по суті вона починає переходити на особистісне....)
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24.04.2021 16:34 Ответить
Порошенко закликає терміново скликати позачергове засідання Ради: На 42-мільйонну країну ми маємо трохи більше 500 тис. вакцин - Цензор.НЕТ 2808
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12.04.2021 13:10 Ответить
Та ти що..)))) Ойойойо..."зрада"...)))) Та ти ж ще вчора орав що ковід це вигадка ...його не існує і що вакцини погані і та іта та...Що ж так змінювати платівку ..???Що шефи накзали іншу пісню грать...))))) От продажні душі)))))) За бабло і мати рідну оборете)))
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12.04.2021 13:21 Ответить
Пруфы что я кричал -"ковід це вигадка"? Нетути? ЗвездоболоЗелёниусОбыкновениус?
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12.04.2021 14:30 Ответить
Развитие рынка земли принесет Украине-в смысле кодлану Коломойского- $85 млрд ,- Шмыгаль. А украинцы для кодлана люди лишние, не нужные, опасные. /
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12.04.2021 13:12 Ответить
Похоже не только Коломойского, никто не обратил внимание , какую именно часть бизнеса ПеПо переписал на сынулю, а там именно земелька ...
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12.04.2021 13:40 Ответить
Таки да. От Порошенко больше всего страдают израильские и германские мигранты.
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12.04.2021 13:54 Ответить
А тебе фриц номерной для чего это?
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13.04.2021 08:38 Ответить
Какой вакциной вакцинировался Парашенко?
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12.04.2021 13:17 Ответить
Дак он же переболел. А короновирус по нервной системе бьет. У него и так не все в порядке было, а сейчас совсем крыша поехала.
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12.04.2021 13:19 Ответить
судя по твоему идиотизму - он у тебя врожденный
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12.04.2021 13:46 Ответить
главное что вам, зебилам - подарок от вовки шмаркли: индийский шмурдяк
как клоун и пообещал - "лучшая вакцина для дегенератов"
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12.04.2021 13:48 Ответить
Порошенко закликає терміново скликати позачергове засідання Ради: На 42-мільйонну країну ми маємо трохи більше 500 тис. вакцин - Цензор.НЕТ 7066
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12.04.2021 13:22 Ответить
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12.04.2021 13:26 Ответить
Привет рыжая. где пропала? я скучал
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12.04.2021 14:10 Ответить
сверху хорошие актеры, снизу плохие.
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12.04.2021 13:35 Ответить
снизу, вообще, какие-то непонятные ********...
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12.04.2021 15:59 Ответить
Жак-уем по роялю...
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12.04.2021 13:41 Ответить
Ну о...знов...кричить "Зрада".... Що про війну забули...на ній зараз партійних ивідендів не заробиш.. так давай про ковід ..орать.. Гончаренко випускай гончаренка.... шакальонка..І хай кричит "МАуглі у сюди винний ... іщо рижі пси нанаші джунглі напали...Тому треба вибрати важаком зграї Шерхана...Мауглі винний мауглі.""" Слухайте а може ви підете на північ а???? Далеко далеко
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12.04.2021 13:24 Ответить
Да тяжелый случай , у тебя уже явные признаки деменции.Еще про гену вспомни ,который крокодил.
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12.04.2021 13:28 Ответить
Ой ойо а хто це внас такуий ..багато дивится Писельова... дименція....))))) Игорюня це ти... що взяли на роботу...****.. ростеш .. того дивись скоро до обмивальника хріна путіна доростеш? Чесно не заздрю....Регочу від твоєї дурної вдачі
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12.04.2021 13:51 Ответить
Ты буквы изучи недоумок зедебильный или зубы вставь.Можешь еще что нибудь про шапочку красную вспомнить,ты не первый идиот который впадает в детство ,так что держись.
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12.04.2021 13:55 Ответить
Еназєр, ти ж уже дристав п'ятьма рядками вище...😀
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12.04.2021 13:47 Ответить
А що ти вже тонеш?????. Вибачь рятувальні круги для Уксусових закінчілись....Хватайсь за шоколадну задниці та всплива скоріше.
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12.04.2021 13:56 Ответить
Невже Порох почав виготовляти власну вакцину або перепродавати російський шмурдяк під новою етикеткою?
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12.04.2021 13:28 Ответить
А ты зедебил не знал ?,Антизедебил называется,вводится сразу в мозг.
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12.04.2021 13:30 Ответить
Ти шо, Валєрка? А шо, по твоєму на ліпєцьких фабриках, роблять? Уже весь тирнет гуде...😀
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12.04.2021 13:34 Ответить
Фриц номерной ,ты бы про Германию нам что нибудь написал.их и так достаточно ,Гондурас и Албания прививаются с декабря 20 года.
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12.04.2021 13:35 Ответить
Петя піариться, як і Ахметов на дешевих макаронах для т.зв. біженців з Донбасу... тільки на відміну від Ахметова, якому його піар коштує п'ять копійок, для Петі його піар на ковіді нічого не коштує. )
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12.04.2021 13:41 Ответить
Виборцям зебіла замість вакцинації та лікування можна просто насцяти в вуха, на них це діє.
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12.04.2021 13:43 Ответить
Порошенко закликає терміново скликати позачергове засідання Ради: На 42-мільйонну країну ми маємо трохи більше 500 тис. вакцин - Цензор.НЕТ 6293
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12.04.2021 13:53 Ответить
АТО буде тривати лічені години.
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12.04.2021 13:55 Ответить
Геть на пляшку, курва!
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12.04.2021 14:01 Ответить
Брешешь, бот https://censor.net/ru/user/484181! В оригинале "АТО ПОВИННО тривати ..", а не "буде"!
Разницу между "буде"-обещание и "повинно"-желание не улавливаешь?
" Я сделаю" и "я хочу сделать" ---для тебя одно и то же?
"все люди должны быть счастливы"---это обещание?
Идиоты зеленые.
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12.04.2021 22:31 Ответить
зеля - чемпион зедуракам ничего не должен.
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12.04.2021 14:23 Ответить
Людям нужны не вакцины, отмена коммуналки на время карантина.
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12.04.2021 14:23 Ответить
нада просто пиристать платить.
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12.04.2021 14:25 Ответить
ПАРАШАдебил чем и когда вакцинировался!!!?
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12.04.2021 15:39 Ответить
так нету же вакцин, не хватает, ты же сам сказал, что купил бы, да не продают.
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12.04.2021 17:26 Ответить
ти нормальний? Не продають ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ, а Урядам - ПРОДАЮТЬ, І якщо Порох зміг і Безвіз для України вибити, і Томос, то вже вакцину - точно б зміг забезпечити поставки.
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12.04.2021 22:22 Ответить
я нормальный. а ты нормальный? производители правительствам тоже не продают особо пока не покроют потребности своих стран. так, что пока что будем в хвосте стоять вне зависимости то пороха, зе и т.д. и неча сюда безвиз и средневековый томос приписывать.
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13.04.2021 03:35 Ответить
Зедебил ,почему тогда Гондурасу ,Албании И Сербии продают,столько ,что они вакцинируют всех желающих,причем с 25.декабря 20 года?
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13.04.2021 08:45 Ответить
хороший вопрос ты само себе задало: "Зедебил ,почему тогда Гондурасу ,Албании И Сербии продают,столько ,что они вакцинируют всех желающих,причем с 25.декабря 20 года?"
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13.04.2021 15:16 Ответить
Это не вопрос ,это ответ на брехню зедебилов,тебе их оправдателю.
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14.04.2021 08:13 Ответить
хорошо ты само себе лишь о себе написало "Это не вопрос ,это ответ на брехню зедебилов,тебе их оправдателю."
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18.04.2021 07:40 Ответить
 
 