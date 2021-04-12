Порошенко призывает срочно созвать внеочередное заседание Рады: На 42-миллионную страну мы имеем чуть больше 500 тыс. вакцин

В Государственном бюджете на 2021 до сих пор не запланированы деньги для покупки вакцины в количестве, достаточном для вакцинации миллионов украинцев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе согласительного совета заявил лидер "Европейской Солидарности", пятый президент Украины Петр Порошенко.

Он призвал собрать внеочередное заседание, посвященное исключительно борьбе с пандемией, и сообщил, что уже собрано более 120 голосов народных депутатов.

"Цифры распространения коронавируса и, что самое страшное, цифры смертности в Украине приобретают характер европейских и мировых антирекордов. Противодействие пандемии давно уже должно было стать абсолютным приоритетом действий власти и повесткой дня парламента. Но мы видим, что у нас повестка дня внеочередных сессий состоит либо из неактуальных вопросов, либо из законодательного спама", - отметил Порошенко.

"В постановлении, которое мы требуем рассмотреть, есть чрезвычайно актуальные вопросы - начиная от анализа выполнения предыдущего постановления Верховной Рады и привлечения к ответственности тех, кто сорвал вакцинацию, защиту врачей, оборудование больниц, в том числе и кислородом. Тех, кто сорвал закупку лекарств, все процессы, которые спасают жизни людей и за нелепость и некомпетентность которых народ Украины платит цену от 200 до 490 жизней в сутки", - подчеркнул парламентарий.

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По словам Порошенко, при бравурных заявлениях главного санитарного врача Ляшко, что до конца года провакцинируют 47 млн доз, 11 апреля за сутки были провакцинированы 1 216 человек.

Он отметил, что встречался с врачами во многих медучреждениях, и "Европейская Солидарность" имеет комплексный антиковидный план.

"То, что вам сейчас пообещали, что у нас есть 10 млн , 20 млн - меморандумы о намерениях. Начинать надо с того, что в бюджете должны быть предусмотрены средства и уплачена предоплата. Если бы летом прошлого года деньги потратились не на "золотой асфальт" "крадівництва", а на закупку вакцин, в декабре вакцины были бы. И сейчас у нас количество вакцинированных измерялось бы десятками миллионов. Я еще раз призываю - вакцинироваться нужно. Но нечем вакцинироваться. Потому что на 42-миллионную страну по состоянию на сейчас мы имеем чуть больше 500 тыс. вакцин за год коронавирусной болезни", - подчеркнул Порошенко.

"Не должно быть ничего более важного, чем вопросы пандемии. И я прошу правительство срочно внести проект изменений в бюджет, где предусмотреть 5 млрд гривен на закупку вакцин, которые мы должны немедленно в этом месяце оплатить для того, чтобы закрыть вопрос", - подытожил лидер "ЕС".

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