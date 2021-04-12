Семь новых приемных отделений в больницах Сумщины появятся в ближайшее время, - ОГА

Почти готовы к открытию четыре приемных отделения в городах Сумы, Ромны, Ахтырка и Шостка. В приемном отделении Роменской ЦРБ завершают ремонтные работы. Всего в области ремонтируют 7 приемных отделений.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Сумской ОГА, об этом сообщил глава Сумской ОГА Василий Хома.

"В рамках реализации программы Президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка" по всей стране открываются обновленные современные приемные отделения. Сумщина также активно работает в этом направлении. На сегодня в области уже почти готовы к открытию три приемных отделения в городах Сумы, Ромны и Шостка. Именно в таком приемном отделении неотложной помощи больной будет иметь возможность получить комплексное обследование и диагноз", - рассказал Хома.

По его словам, раньше на это человек тратил несколько часов. Согласно новым стандартам все обследование должно занимать максимум 20 минут, в сложных случаях - 30 минут.

Так, в четырехэтажном здании Роменской районной больницы сделали перепланировку, специально для маломобильных групп населения на полу вымостили полосу с "тактильной плиткой" - для лучшего ориентирования. Сейчас в приемном отделении завершают последние ремонтные работы и установку диагностического оборудования. До сдачи в эксплуатацию также почти готовы и отремонтированы хирургическое отделение больницы.

Глава ОГА отметил, что реконструкция приемного отделения в Роменской ЦРБ обойдется в 7 млн ​​грн, из них 3,5 млн выделили из городского бюджета.

Как сообщил ранее заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко, в 2021 году будут реконструированы 177 приемных отделений по всей стране.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Укравтодор" планирует развивать сеть лесных дорог: Отремонтированные дороги на Луганщине помогли пожарным быстрее попадать к местам лесных пожаров