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Новости Агрессия России против Украины
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Зеленский запросил переговоры с Путиным еще 26 марта, сразу после гибели четверых украинских воинов под Шумами, - Мендель

Зеленский запросил переговоры с Путиным еще 26 марта, сразу после гибели четверых украинских воинов под Шумами, - Мендель

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель подтвердила, что Владимир Зеленский направил запрос президенту России Владимиру Путину на предмет переговоров о необходимости снижения эскалации на Донбассе сразу после гибели четверых украинских военнослужащих в результате обстрела под посёлком Шумы Донецкой области 26 марта.

"Запрос на переговоры (от Зеленского к Путину. - Ред.) поступил сразу после гибели четверых военнослужащих Вооруженных сил Украины – ещё 26 марта", - сказала Мендель агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

По словам пресс-секретаря, "в настоящее время положительно ответа на запрос не поступало".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Кремле заявили, что за последние дни никаких запросов от Зеленского на переговоры с Путиным не было

Напомним, ранее пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель сообщила, что Киев запросил Москву о переговорах двух лидеров. В ответ, в Кремле заявили, что за последние дни никаких запросов от Зеленского на переговоры с Путиным не было.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

Автор: 

Зеленский Владимир (20782) путин владимир (31529) Мендель Юлия (232)


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Топ комментарии
+26
Зеленский запросил переговоры с Путиным еще 26 марта, сразу после гибели четверых украинских воинов под Шумами, - Мендель - Цензор.НЕТ 3065
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12.04.2021 13:25
+17
Привычка:

https://www.youtube.com/watch?v=MXqMcHAZwU8 Зеленский просит чтобы Путин забрал Украину за долги

Зеленський запросив переговори з Путіним ще 26 березня, відразу після загибелі чотирьох українських воїнів під Шумами, - Мендель - Цензор.НЕТ 75
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12.04.2021 13:37
+16
Зеленський запросив переговори з Путіним ще 26 березня, відразу після загибелі чотирьох українських воїнів під Шумами, - Мендель - Цензор.НЕТ 3395
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12.04.2021 13:36
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Правила форума Совет форумчан
Странно, обычно в таких случаях ноту направляют, а не аудиенцию испрашивают.
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12.04.2021 13:23 Ответить
после визита в анкару, президент взял "на вооружение" тонкости, присущие восточной дипломатии - на сбитый самолет пришлось ответить помидорами, а на удары байрактаров и искандеры даже не выдавили улыбку...
и только телефонные звонки...никаких нот
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12.04.2021 13:35 Ответить
Привычка:

https://www.youtube.com/watch?v=MXqMcHAZwU8 Зеленский просит чтобы Путин забрал Украину за долги

Зеленський запросив переговори з Путіним ще 26 березня, відразу після загибелі чотирьох українських воїнів під Шумами, - Мендель - Цензор.НЕТ 75
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12.04.2021 13:37 Ответить
Эти переговоры напоминают ситуацию, когда в борьбе темя положили на лопатки и ты вместо ответа начинаешь похлопать рукой по татами (что по сути означает то, что ты не можешь выйти из ситуации, и сдаешься)
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12.04.2021 15:33 Ответить
То есть, великого лидера уже две недели посылают?
Наверняка, плохо смотрит.
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12.04.2021 13:23 Ответить
Хотів в очі йому подивитись, чи на коліна стати?
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12.04.2021 13:25 Ответить
Зеленский запросил переговоры с Путиным еще 26 марта, сразу после гибели четверых украинских воинов под Шумами, - Мендель - Цензор.НЕТ 3065
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12.04.2021 13:25 Ответить
Давайте Манделю оберемо в президенти.
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12.04.2021 13:26 Ответить
Гондураса..
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12.04.2021 13:28 Ответить
Вона більш відповідальна ніж найвеличніший кловун.
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12.04.2021 13:30 Ответить
Дії Зеленського на протязі останнього часу абсолютно вірні.
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12.04.2021 13:26 Ответить
«На протязі останнього часу»??? Гугл-перекладач тобі у сраку, дурнуватий кацап. Ось цікаво, чому кацапня топить за Зеленського?
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12.04.2021 13:31 Ответить
Он просто долго был "на протязі", вот голову и протянуло В избах такое часто случается
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12.04.2021 15:35 Ответить
гнусавый утырок всё никак не угомонится,может пора ему в психушку с навязчивой идеей разглядеть очко *****
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12.04.2021 13:30 Ответить
И главное шо ему охота посмотреть именно в око Вовы Пу. Прям мания какая-то. Вроде других нет. Попросил бы там в охфисе или в квартале, там бы показали.
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12.04.2021 13:33 Ответить
Ну вот. В случае очередного нападения Макшании ВСУ будут руководить Мендель, Бубочка, Арахамия, Лиза Богуцька и Лысый из квартала95. Все надеюсь поняли шо в такой ситуации делать .
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12.04.2021 13:31 Ответить
И как, понравилось зюзе?
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12.04.2021 13:32 Ответить
Зеленський запросив переговори з Путіним ще 26 березня, відразу після загибелі чотирьох українських воїнів під Шумами, - Мендель - Цензор.НЕТ 3395
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12.04.2021 13:36 Ответить
Мендель хорошо работает с членами....в администрации презЕдента...
В принципе ее для того туда и взяли...
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12.04.2021 13:36 Ответить
запросил ))))) "не верь, не бойся, не проси" (С) с децтва все знают.
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12.04.2021 13:44 Ответить
Звоните Яне оно поможет!
Зеленський направив запит щодо переговорів з Путіним ще 26 березня, відразу після загибелі чотирьох українських воїнів під Шумами, - Мендель - Цензор.НЕТ 9409
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12.04.2021 13:45 Ответить
А ха ха ха ха
курица!
вырвали из контекста тебе опять?
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12.04.2021 13:46 Ответить
Зеленський направив запит щодо переговорів з Путіним ще 26 березня, відразу після загибелі чотирьох українських воїнів під Шумами, - Мендель - Цензор.НЕТ 7627
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12.04.2021 13:46 Ответить
А не пробовали белым флагом на Красной площади махать, под пение хора имени Веревки?
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12.04.2021 13:47 Ответить
ну согласится пыня на переговоры. ну скажет на них - изменения в конституцию, автономия и принятие на баланс Украиной "республик", русский изык - второй гос, и так далее. То что уже говорил. И?
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12.04.2021 13:55 Ответить
обосцался, буба?
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12.04.2021 14:06 Ответить
Біг по колу ...
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12.04.2021 14:09 Ответить
Більше схоже на біг на місці.
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12.04.2021 14:13 Ответить
І чим ми можемо натиснути на *****? Що можемо запропонувати? Без відповідей на ці питання про перемовини не домовляються.
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12.04.2021 14:21 Ответить
Вовік думав, що закриє канали Медведчука і вже можливо буде подивитися вбивці в очі, пообіцявши відкритиці канали? І тоді пацюк відступить і настане миру мир?
Та закрий хоч всі канали, кремлівському пацюку це до ср*ки. Йому треба мінімум "Новоросія", максимум вся Україна. Москалі ж свою історію ще за Петра-гомосека причепили до Русі. Тому без України-Русі, їм прийдеться свою істрію писати від Залісся і московського улуса Золотої орди.
Вовік, на жаль, нічому не вчиться. Нездатний.
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12.04.2021 14:38 Ответить
Представляю..Сталин запросил переговоры с Гитлером..
Зеленский ты чмошник..убогий и мелкий как и все твои подвывавшие как вы войну остановите....
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12.04.2021 14:53 Ответить
І що воно цим хотіло ? Солдатів воскресити ? Мерзота криворога.
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12.04.2021 15:24 Ответить
Ой ржу не могу....
Два конч-х БРЕХЛА.
Одна брех-ха пиз-т что зеля запросил....
Рашинское бр-ло пиз-т что не запросил....
И веры ни тому ни другому нет ни капли!
***** в очередной раз опустила зелю как наивного лоха!!!!
С каких это пор "переговоры" влияли на убийство наших солдат?
За 7 лет ни разу!!!! Ни разу рашка не выполнила свои обещания!!!!!
И я не знаю каким надо быть тупым диб-м , чтобы продолжать пиз-ть о результативности каких то там "переговоров" "комиссий" " собраний"....
Этим зеля и Ко показывают только одно - что они не могут воспринимать реальность и логически думать, и тем долее планировать!
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12.04.2021 17:14 Ответить
всё верно Зе сделал.
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12.04.2021 17:21 Ответить
ЗЕ неисправимый мудак.
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12.04.2021 20:27 Ответить
 
 