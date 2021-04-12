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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Россия пытается запугать другие страны и отговорить от участия в "Крымской платформе", - Ташева

Россия пытается запугать другие страны и отговорить от участия в

Заместитель постоянного представителя президента Украины Владимира Зеленского в АР Крым Тамила Ташева рассказала, кто из стран поддерживает "Крымскую платформу".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Насколько мне известно, свою поддержку в целом создания Крымской платформы и проведения саммита высказало достаточно много стран, в первую очередь наши системные партнеры. Это и США, и Канада, и страны ЕС. Что до того, кто точно будет на саммите, мы пока не знаем, это вопрос скорее к МИД", - сказала Ташева.

Она также рассказала, будет ли принимать участие в саммите Россия.

"Россию, насколько мне известно, приглашали, но об этом был комментарий МИД несколько месяцев назад. Вопрос в том, что РФ не планирует, конечно, присоединяться к Крымской платформе. Более того, своими гибридными методами она пытается запугать другие страны и отговорить от участия. Не так давно, в субботу президент встречался с главой Турецкой республики, и были комментарии высших чиновников российской власти и оккупационных органов, что Турция делает большую ошибку, поддерживая Крымскую платформу. Турция подтвердила свое участие в саммите на самом высоком уровне.  Мы понимаем, что Россия говорит, что вопрос Крыма для нее закрыт, но это не значит, что мы не должны пользоваться таким инструментом, как Крымская платформа, для нас этот вопрос не закрыт", - отметила Ташева.

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Автор: 

Крым (26420) россия (96086) Ташева Тамила (54) Крымская платформа (308)


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Топ комментарии
+2
я давно говорил и повторюсь Путин никогда не отдаст Донбасс ОРЛДО это его страховка в торговле по Крыму.. любым путем путем угроз военных провокаций бряцание оружием нагнетание понтов и страхов переломить через коленку чтобы в насилии обвинить жертву а насильнику выдать премию и отпустить вовсю как нашкодившего кота...
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12.04.2021 13:36
+1
Таки Крим муляє *****.
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12.04.2021 13:28
+1
Россия пытается запугать другие страны и отговорить от участия в "Крымской платформе", - Ташева - Цензор.НЕТ 9037
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12.04.2021 13:33
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Таки Крим муляє *****.
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12.04.2021 13:28 Ответить
Россия пытается запугать другие страны и отговорить от участия в "Крымской платформе", - Ташева - Цензор.НЕТ 9037
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12.04.2021 13:33 Ответить
я давно говорил и повторюсь Путин никогда не отдаст Донбасс ОРЛДО это его страховка в торговле по Крыму.. любым путем путем угроз военных провокаций бряцание оружием нагнетание понтов и страхов переломить через коленку чтобы в насилии обвинить жертву а насильнику выдать премию и отпустить вовсю как нашкодившего кота...
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12.04.2021 13:36 Ответить
Крымская платформа это провал МИД рашки !!!!!
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12.04.2021 13:54 Ответить
это своеобразная Ялтинская конференция по обустройству послевоенного мира в Европе
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12.04.2021 13:56 Ответить
Надувной космонавт сдулся в Красноярске на празднике в день космонавтики)))сколенвставанцы они такие)что они не делают-не идут дела,видно их мама сегодня родила
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12.04.2021 13:40 Ответить
НЕ ЛЯКАЙТЕ КЛЯТІ МОКШІ
Під'їхали на кордон
Танки їх та «Гради»,
У маніяка вже сезон,
Та в головці вади.

«Іскандери» і стволи,
«Смерчів» підкотили.
Всі повернуті були,
В наший бік ці сили.

Не лякайте козаків
Мокші напівдикі.
Заберіть тих мудаків,
Що сують тут пики.

Не відмовимся іти
У Європу й НАТО.
З вами то різні світи,
Цей процес почато.

Не дамо води у Крим,
Що ви захопили.
Подавилися вже ним?
Дміться, що є сили.

Забирайте весь метал,
Що всю весну перли.
Та везіть все за Урал,
Поки тут не вмерли.

Є надії на «Квартал»?
Що не розбереться?
Наше військо й генерал,
І без нього б'ється.
12.04.2021 р.
Анатолій Березенський
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12.04.2021 13:52 Ответить
Пока агрессивная политика комуно-фашиста путлера ограничивалась лживой пропагандой, многие страны были под ее гипнозом, и не понимали, как реагировать, но когда бес в открытую начал пускать в ход оружие и воровать чужие территории, тогда поняли, что пора давать по рукам гопникам за отткровенный бандитизм.
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12.04.2021 14:04 Ответить
Та чего-то на ту платформу, надежды никакой.
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12.04.2021 15:41 Ответить
 
 