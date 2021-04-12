Россия пытается запугать другие страны и отговорить от участия в "Крымской платформе", - Ташева

Заместитель постоянного представителя президента Украины Владимира Зеленского в АР Крым Тамила Ташева рассказала, кто из стран поддерживает "Крымскую платформу".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Насколько мне известно, свою поддержку в целом создания Крымской платформы и проведения саммита высказало достаточно много стран, в первую очередь наши системные партнеры. Это и США, и Канада, и страны ЕС. Что до того, кто точно будет на саммите, мы пока не знаем, это вопрос скорее к МИД", - сказала Ташева.

Она также рассказала, будет ли принимать участие в саммите Россия.

"Россию, насколько мне известно, приглашали, но об этом был комментарий МИД несколько месяцев назад. Вопрос в том, что РФ не планирует, конечно, присоединяться к Крымской платформе. Более того, своими гибридными методами она пытается запугать другие страны и отговорить от участия. Не так давно, в субботу президент встречался с главой Турецкой республики, и были комментарии высших чиновников российской власти и оккупационных органов, что Турция делает большую ошибку, поддерживая Крымскую платформу. Турция подтвердила свое участие в саммите на самом высоком уровне. Мы понимаем, что Россия говорит, что вопрос Крыма для нее закрыт, но это не значит, что мы не должны пользоваться таким инструментом, как Крымская платформа, для нас этот вопрос не закрыт", - отметила Ташева.

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