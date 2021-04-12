Весенний призыв: из Львовской области в войска направили уже 138 срочников, всего планируется 655
138 призывников направили из Львовской области в воинские части на протяжении минувшей недели в рамках весеннего призыва на срочную службу.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает пресс-центр Львовского областного центра комплектования и социальной поддержки.
"За прошлую неделю с областного сборного пункта в войска отбыли 138 юношей. На текущей неделе запланирована отправка еще 90 призывников", – указано в сообщении пресс-службы.
Областной сборный пункт и районные призывные участки обеспечены средствами индивидуальной защиты для соблюдения карантинных требований. Всех призывников проверили методом ИФА-тестирование на наличие CoVid-19.
Всего в рамках весеннего призыва в 2021 году из Львовской области в воинские части запланировано направить 655 призывников.
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