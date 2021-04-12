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Новости Агрессия России против Украины
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Весенний призыв: из Львовской области в войска направили уже 138 срочников, всего планируется 655

Весенний призыв: из Львовской области в войска направили уже 138 срочников, всего планируется 655

138 призывников направили из Львовской области в воинские части на протяжении минувшей недели в рамках весеннего призыва на срочную службу.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает пресс-центр Львовского областного центра комплектования и социальной поддержки.

"За прошлую неделю с областного сборного пункта в войска отбыли 138 юношей. На текущей неделе запланирована отправка еще 90 призывников", – указано в сообщении пресс-службы.

Областной сборный пункт и районные призывные участки обеспечены средствами индивидуальной защиты для соблюдения карантинных требований. Всех призывников проверили методом ИФА-тестирование на наличие CoVid-19.

Всего в рамках весеннего призыва в 2021 году из Львовской области в воинские части запланировано направить 655 призывников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ сокращают количество военнослужащих срочной службы, - Генштаб

армия (8502) призыв (744) Львовская область (2932)


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Подскажите, ЗеДолбни, а из состава дворового балагана "Квартал 95" кого призовут в ряды ВСУ или НГ? Или там все страдают на невыносимый энурез, что и мешает им служить но не мешает им рубить с вас (уже и с нас благодаря вам) бабло и выводить его без налогов в офшоры?
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12.04.2021 13:38 Ответить
Тебе призовуть. Готуйся.
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12.04.2021 13:47 Ответить
...поцман, распечатай, вырежь и носи, ты достоин
Весняний призов: із Львівської області до війська направили вже 138 строковиків, загалом планується 655 - Цензор.НЕТ 5139
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12.04.2021 13:52 Ответить
Поцман, таа ведь вопрос и разговор не за меня, а за членов из команды членограя. Впрочем, вам в Параше, этого не понять.
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12.04.2021 15:41 Ответить
 
 