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Довыборы в Раду на Прикарпатье: Суд не отменял протокол ОИК, а признал противоправными данные по двум участкам, - "слуга народа" Корниенко

Довыборы в Раду на Прикарпатье: Суд не отменял протокол ОИК, а признал противоправными данные по двум участкам, -

Глава партии "Слуга народа", первый заместитель одноименной фракции Александр Корниенко утверждает, что суд не отменял протокол по повторным промежуточным выборам народного депутата на округе №87 (центр – г.Надворная Ивано-Франковской области) и не отменял результатов выборов.

"Суд признал противоправным протокол… в части отображения данных по двум участкам, то есть сам протокол никто не отменял, тем более не отменены результаты выборов, потому что суд не может отменить результаты выборов", - сказал Корниенко на брифинге в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, Центральная избирательная комиссия теперь должна во исполнение всех судов что-то поручить окружной избирательной комиссии, "пересчитать или сделать уточнение".

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"То есть сейчас будет определенная деятельность между Центральной избирательной комиссией и окружной избирательной комиссией", - подчеркнул Корниенко.

Лидер партии снова высказал уверенность, что кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк победит.

Ранее кандидат в народные депутаты по этому же округу Александр Шевченко сообщил, что Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправным протокол окружной избирательной комиссии (ОИК) об установлении итогов голосования на округе №87.

Как сообщалось, по результатам обработки 100% участковых протоколов на 117 участках округа победу на Довыборах в Раду на округе №87 в Ивано-Франковской области одержал кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк. На втором месте остается представитель партии "За майбутнє" Александр Шевченко (29,69%). Третье место занимает представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский (28,86%).

Автор: 

ВР (29273) выборы (24756) ЦИК (3644) Ивано-Франковская область (926) Корниенко Александр (658)


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корнієнко видає бажане за дійсне? вірастюк розпаковує чумадани? чи будуть перевибори?
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12.04.2021 13:56 Ответить
Вірастюк - не політик. Він використав свою відомість для збаламучення прикарпатців і підтримки паразитуючої кліки бездарів, казнокрадів і брехунів. Для Галичини це крайнє гидке явище...
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12.04.2021 14:24 Ответить
Процесс натягивания Вирастюка на глобус Украины продолжался....
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12.04.2021 14:27 Ответить
За даними екзитполів переміг Кошулинський. Але важливо не як голосують, а хто рахує.
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12.04.2021 15:43 Ответить
Пересчитать голоса?, когда за ночь всрывали помещение, в котором находились мешки с избирательными бюлетениями, которое должно быть под строжайшей охраной и независимым наблюдением в том числе видео,смысла нет.Как говориться :"Все было укралено до нас" Есть паралельный подсчет, с протоколами, оригенальными подписями и печатями неплохо бы моменты полписей фиксированных на видео .
Чистая фальсификация выборов, и подрыв гос.строя в отдельно взятом окруке,Организаторы на лицо и это опять власть, ну очень кушать хочется и не просто кушать, а жрать. Так цез вже було,что опять?. Ничему этих мразей история не учит, они даже красть как положено не могут и воруют с убытков до последней нитки в том числе и на выборах, пока стана не развалится или народ сам в своем доме не наведет порядок и не накажет бандитов.
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12.04.2021 15:49 Ответить
Наш силач не розуміє, що поговірка "сила є -розуму не потрібно",це про нього Взяв і зганьбив все що мав хорошедо цього. Це прикро.що гроші затуманули розум.
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12.04.2021 16:20 Ответить
Суд отменил протокол ОИК именно потому, что в итоговом протоколе не были учтены вступившие в силу судебные решения по двум участкам.
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12.04.2021 17:31 Ответить
Лутшіє люді ухраїнскаго палітікумаДовибори в Раду на Прикарпатті: Суд не скасовував протокол ОВК, а визнав протиправними дані у двох дільницях, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 583
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12.04.2021 22:45 Ответить
 
 