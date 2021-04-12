Довыборы в Раду на Прикарпатье: Суд не отменял протокол ОИК, а признал противоправными данные по двум участкам, - "слуга народа" Корниенко
Глава партии "Слуга народа", первый заместитель одноименной фракции Александр Корниенко утверждает, что суд не отменял протокол по повторным промежуточным выборам народного депутата на округе №87 (центр – г.Надворная Ивано-Франковской области) и не отменял результатов выборов.
"Суд признал противоправным протокол… в части отображения данных по двум участкам, то есть сам протокол никто не отменял, тем более не отменены результаты выборов, потому что суд не может отменить результаты выборов", - сказал Корниенко на брифинге в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По его словам, Центральная избирательная комиссия теперь должна во исполнение всех судов что-то поручить окружной избирательной комиссии, "пересчитать или сделать уточнение".
"То есть сейчас будет определенная деятельность между Центральной избирательной комиссией и окружной избирательной комиссией", - подчеркнул Корниенко.
Лидер партии снова высказал уверенность, что кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк победит.
Ранее кандидат в народные депутаты по этому же округу Александр Шевченко сообщил, что Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправным протокол окружной избирательной комиссии (ОИК) об установлении итогов голосования на округе №87.
Как сообщалось, по результатам обработки 100% участковых протоколов на 117 участках округа победу на Довыборах в Раду на округе №87 в Ивано-Франковской области одержал кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк. На втором месте остается представитель партии "За майбутнє" Александр Шевченко (29,69%). Третье место занимает представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский (28,86%).
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Чистая фальсификация выборов, и подрыв гос.строя в отдельно взятом окруке,Организаторы на лицо и это опять власть, ну очень кушать хочется и не просто кушать, а жрать. Так цез вже було,что опять?. Ничему этих мразей история не учит, они даже красть как положено не могут и воруют с убытков до последней нитки в том числе и на выборах, пока стана не развалится или народ сам в своем доме не наведет порядок и не накажет бандитов.