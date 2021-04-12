Не надо заглядывать в глаза Путину-убийце и обманываться "режимом тишины", - Порошенко
Бряцание оружием со стороны Путина имеет две цели - запугать мир эскалацией в центре Европы и заставить Украину пойти на уступки.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности" об этом заявил лидер политсилы и пятый президент Украины Петр Порошенко.
Лидер "ЕС" также отметил, что страна-агрессор позволяет себе наращивать военную мощь на границе с Украиной из-за того, что власть два года пыталась вести политику "умиротворения агрессора".
Порошенко призвал украинскую власть реально оценивать ситуацию и укреплять обороноспособность государства в ответ на агрессивные действия со стороны российских оккупационных войск и президента-убийцы Владимира Путина.
"Это те слова, на которые никак не решится украинский президент Владимир Зеленский. Уже после ключевых мировых лидеров дать настоящую оценку действиям страны-агрессора и действиям ее руководства. А сегодня ситуация требует четкого и эффективного ответа со стороны украинской власти относительно своих планов для остановки худшего развития возможного опасного сценария", - отметил пятый президент.
"Ситуация, которая сейчас разворачивается, является следствием стремления действующей украинской власти к так называемому "умиротворению агрессора". Я уверен, что попытка покрывания преступлений Кремля через успокаивающие заявления об эфемерном "режим тишины", миротворческий спам от власти, который мы слышали за последние 2 года - является категорически неприемлемыми. Не надо было заглядывать в глаза Путину, ища там мир, не надо обманываться "режимом тишины", успокаивая весь мир тем, что, оказывается, у нас уже почти год эффективно работает режим прекращения огня. Цена за эти ошибки - десятки погибших украинских воинов, падение уровня боеспособности", - добавил Порошенко.
"Европейская Солидарность" требует созыва Совета национальной безопасности и обороны при участии руководителей фракций украинского парламента.
"Надо немедленно вывести в зону ООС закупленные еще во времена моего президентского срока "Байрактары"- ударные беспилотники, для того, чтобы не осталось сомнений у агрессора, что в случае перехода к наступлению ответ будет очень решительным. Оснастить противотанковые подразделения украинской армии закупленными нашей командой эффективными противотанковыми комплексами Javelin с принципом действия: выстрелил и забыл. Оснастить высокоэффективными моделями, техникой радиоэлектронной борьбы, которая не позволяет работать вражеским беспилотным летательным аппаратам для проведения разведки и атак против украинских Вооруженных сил. Развернуть подразделения артиллерийской разведки для того, чтобы очень быстро обеспечить артиллерийский и минометный огонь после обстрелов наших войск", - перечислил Порошенко первоочередные задачи.
Кроме того лидер "ЕС" также отметил, что Украина должна использовать все возможности для ускорения евроатлантической интеграции.
"Нам надо на первом же саммите НАТО - а он точно пройдет в этом году, не исключено, что и в Брюсселе в июне этого года - поставить вопрос, чтобы Украине был предоставлен ПДЧ", - отметил Порошенко.
"Только членство в НАТО, только получение ПДЧ, только реформы, которые с этим связаны, могут гарантировать надежную и эффективную безопасность украинского государства, защиту украинского суверенитета, украинской территориальной целостности и независимости нашего народа", - подытожил пятый президент.
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І короновірус, і вірус дилетанства та непрофесійності 💪💪💪
Петро Порошенко
Поки що тільки відступає,так?
А не ти на землі лежав,
Щоб по ньому церковний дзвін-
Не по дітях твоїх лунав
Так хотів він, його то гріх,
Вбий кацапа і раз, і два
Вбий кацапа, за нас за всіх,
Хай ридає його вдова!
Ти не винен у цій війні,
І достатньо вже нам невдач,
І не в хаті твоїй-о ні!
Щоб в його був дитячий плач!
Вбий кацапа, мерщій убий
За родину, за рідний край,
І допоки ти сам живий-
Де побачиш-там і вбивай!
Этот разговор выложен в Ютубе.
У упоротых порохоботов наблюдается массовя посттравматическая деформация сознания в форме катастрофического сужения, развившегося на фоне полученного Порохатым Барыгою грандиозного пенделя на выборах 2019 года, сопровождающегося гиперактивным кататоническим ступором, выраженным острым электоральным дуализмом, в результате которого суженое сознание порохобота ограничено исключительно би-полярным восприятием окружающего мира - для упоротого порохобота в наблюдаемой части Вселенной существует только два варианта: либо Порохатый Барыга, либо ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь.
Порохоботов надо спасать.
Напередодні на фабриці "Рошен" невстановленими зловмисниками влаштовано підступну диверсію, результатом якої стало багаторазове збільшення вмісту висраного особисто Порохатим Баригою ферментованого лайна підвищеної смердючості у надвеликих льодяниках "Рошен" на патичках, що постачаються на порохоботоферми для видачі гонорарів упоротим порохоботам.
Масове смоктання упоротими порохоботами вищезазначених льодяників призвело до всотування організмами порохоботів надвеликих доз ферментованого лайна підвищеної смердючості, що, у свою чергу, спричинило надмірно агресивну СПАМ-активність упоротих порохоботів.
а между спорами можешь почитать исторические факты!
Порох діло каже - Зе нафіг з президентства імпічментом, Пороха на президента