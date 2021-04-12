Не надо заглядывать в глаза Путину-убийце и обманываться "режимом тишины", - Порошенко

Бряцание оружием со стороны Путина имеет две цели - запугать мир эскалацией в центре Европы и заставить Украину пойти на уступки.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности" об этом заявил лидер политсилы и пятый президент Украины Петр Порошенко.

Лидер "ЕС" также отметил, что страна-агрессор позволяет себе наращивать военную мощь на границе с Украиной из-за того, что власть два года пыталась вести политику "умиротворения агрессора".

Порошенко призвал украинскую власть реально оценивать ситуацию и укреплять обороноспособность государства в ответ на агрессивные действия со стороны российских оккупационных войск и президента-убийцы Владимира Путина.

"Это те слова, на которые никак не решится украинский президент Владимир Зеленский. Уже после ключевых мировых лидеров дать настоящую оценку действиям страны-агрессора и действиям ее руководства. А сегодня ситуация требует четкого и эффективного ответа со стороны украинской власти относительно своих планов для остановки худшего развития возможного опасного сценария", - отметил пятый президент.

"Ситуация, которая сейчас разворачивается, является следствием стремления действующей украинской власти к так называемому "умиротворению агрессора". Я уверен, что попытка покрывания преступлений Кремля через успокаивающие заявления об эфемерном "режим тишины", миротворческий спам от власти, который мы слышали за последние 2 года - является категорически неприемлемыми. Не надо было заглядывать в глаза Путину, ища там мир, не надо обманываться "режимом тишины", успокаивая весь мир тем, что, оказывается, у нас уже почти год эффективно работает режим прекращения огня. Цена за эти ошибки - десятки погибших украинских воинов, падение уровня боеспособности", - добавил Порошенко.

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"Европейская Солидарность" требует созыва Совета национальной безопасности и обороны при участии руководителей фракций украинского парламента.

"Надо немедленно вывести в зону ООС закупленные еще во времена моего президентского срока "Байрактары"- ударные беспилотники, для того, чтобы не осталось сомнений у агрессора, что в случае перехода к наступлению ответ будет очень решительным. Оснастить противотанковые подразделения украинской армии закупленными нашей командой эффективными противотанковыми комплексами Javelin с принципом действия: выстрелил и забыл. Оснастить высокоэффективными моделями, техникой радиоэлектронной борьбы, которая не позволяет работать вражеским беспилотным летательным аппаратам для проведения разведки и атак против украинских Вооруженных сил. Развернуть подразделения артиллерийской разведки для того, чтобы очень быстро обеспечить артиллерийский и минометный огонь после обстрелов наших войск", - перечислил Порошенко первоочередные задачи.

Кроме того лидер "ЕС" также отметил, что Украина должна использовать все возможности для ускорения евроатлантической интеграции.

"Нам надо на первом же саммите НАТО - а он точно пройдет в этом году, не исключено, что и в Брюсселе в июне этого года - поставить вопрос, чтобы Украине был предоставлен ПДЧ", - отметил Порошенко.

"Только членство в НАТО, только получение ПДЧ, только реформы, которые с этим связаны, могут гарантировать надежную и эффективную безопасность украинского государства, защиту украинского суверенитета, украинской территориальной целостности и независимости нашего народа", - подытожил пятый президент.

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