РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6455 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
11 911 272

Не надо заглядывать в глаза Путину-убийце и обманываться "режимом тишины", - Порошенко

Не надо заглядывать в глаза Путину-убийце и обманываться

Бряцание оружием со стороны Путина имеет две цели - запугать мир эскалацией в центре Европы и заставить Украину пойти на уступки.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности" об этом заявил лидер политсилы и пятый президент Украины Петр Порошенко.

Лидер "ЕС" также отметил, что страна-агрессор позволяет себе наращивать военную мощь на границе с Украиной из-за того, что власть два года пыталась вести политику "умиротворения агрессора".

Порошенко призвал украинскую власть реально оценивать ситуацию и укреплять обороноспособность государства в ответ на агрессивные действия со стороны российских оккупационных войск и президента-убийцы Владимира Путина.

"Это те слова, на которые никак не решится украинский президент Владимир Зеленский. Уже после ключевых мировых лидеров дать настоящую оценку действиям страны-агрессора и действиям ее руководства. А сегодня ситуация требует четкого и эффективного ответа со стороны украинской власти относительно своих планов для остановки худшего развития возможного опасного сценария", - отметил пятый президент.

"Ситуация, которая сейчас разворачивается, является следствием стремления действующей украинской власти к так называемому "умиротворению агрессора". Я уверен, что попытка покрывания преступлений Кремля через успокаивающие заявления об эфемерном "режим тишины", миротворческий спам от власти, который мы слышали за последние 2 года - является категорически неприемлемыми. Не надо было заглядывать в глаза Путину, ища там мир, не надо обманываться "режимом тишины", успокаивая весь мир тем, что, оказывается, у нас уже почти год эффективно работает режим прекращения огня. Цена за эти ошибки - десятки погибших украинских воинов, падение уровня боеспособности", - добавил Порошенко.

Также читайте: "Если бы я мог купить вакцины, я бы это сделал прямо сейчас", - Порошенко

"Европейская Солидарность" требует созыва Совета национальной безопасности и обороны при участии руководителей фракций украинского парламента.

"Надо немедленно вывести в зону ООС закупленные еще во времена моего президентского срока "Байрактары"- ударные беспилотники, для того, чтобы не осталось сомнений у агрессора, что в случае перехода к наступлению ответ будет очень решительным. Оснастить противотанковые подразделения украинской армии закупленными нашей командой эффективными противотанковыми комплексами Javelin с принципом действия: выстрелил и забыл. Оснастить высокоэффективными моделями, техникой радиоэлектронной борьбы, которая не позволяет работать вражеским беспилотным летательным аппаратам для проведения разведки и атак против украинских Вооруженных сил. Развернуть подразделения артиллерийской разведки для того, чтобы очень быстро обеспечить артиллерийский и минометный огонь после обстрелов наших войск", - перечислил Порошенко первоочередные задачи.

Кроме того лидер "ЕС" также отметил, что Украина должна использовать все возможности для ускорения евроатлантической интеграции.

"Нам надо на первом же саммите НАТО - а он точно пройдет в этом году, не исключено, что и в Брюсселе в июне этого года - поставить вопрос, чтобы Украине был предоставлен ПДЧ", - отметил Порошенко.

"Только членство в НАТО, только получение ПДЧ, только реформы, которые с этим связаны, могут гарантировать надежную и эффективную безопасность украинского государства, защиту украинского суверенитета, украинской территориальной целостности и независимости нашего народа", - подытожил пятый президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Порошенко призывает срочно созвать внеочередное заседание Рады: На 42-миллионную страну мы имеем чуть больше 500 тыс. вакцин

Автор: 

Порошенко Петр (19616) путин владимир (31529) россия (96086) Донбасс (26957)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+54
Потому, что у Пороха и Зели план разный

Не надо заглядывать в глаза Путину-убийце и обманываться "режимом тишины", - Порошенко - Цензор.НЕТ 7328
показать весь комментарий
12.04.2021 13:56
+54
Не надо заглядывать в глаза Путину-убийце и обманываться "режимом тишины", - Порошенко - Цензор.НЕТ 5309
показать весь комментарий
12.04.2021 13:57
+41
И это не заслуга Зели. От слова совсем. Не подскажите когда Зеленский назначил спец представителя (посла) Украины в НАТО? Правильно, никогда.
показать весь комментарий
12.04.2021 14:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Ну как Кловун из квартала95 может руководить страной? Я вас спрашиваю, зетипиллы?
показать весь комментарий
12.04.2021 14:27 Ответить
Пан Порошенко !!! Напрямую к Россиянам обратитесь !!! Нам надо изнутри , россияне сами должны его остановить!!!! Пробуйте!!!
показать весь комментарий
12.04.2021 14:28 Ответить
Ты имеешь ввиду - к макакам макшанским обратится? Так они за войну. Они там в Улан-Уде думают шо до них не долетит.
показать весь комментарий
12.04.2021 14:30 Ответить
Переможемо і Ковід - 19, і Зе - 19.
І короновірус, і вірус дилетанства та непрофесійності 💪💪💪
Петро Порошенко
показать весь комментарий
12.04.2021 14:29 Ответить
Не треба заглядати в очі Путіну-вбивці й обманюватися "режимом тиші", - Порошенко - Цензор.НЕТ 315
показать весь комментарий
12.04.2021 14:30 Ответить
Не треба заглядати в очі Путіну-вбивці й обманюватися "режимом тиші", - Порошенко - Цензор.НЕТ 1684
показать весь комментарий
12.04.2021 14:32 Ответить
шо це за шалава? похожа на "міністерку культури" донбабве.
показать весь комментарий
12.04.2021 17:22 Ответить
Теперь зесрань хоть повоюет -покажет нам класс по освобождению Донецка,под патронажем зебобы)да ,зесрань?
показать весь комментарий
12.04.2021 14:32 Ответить
Не треба заглядати в очі Путіну-вбивці й обманюватися "режимом тиші", - Порошенко - Цензор.НЕТ 8048
показать весь комментарий
12.04.2021 14:41 Ответить
О! І пан Іугєній вже тут!
показать весь комментарий
12.04.2021 14:43 Ответить
Як саме досягти, Смицький?
показать весь комментарий
12.04.2021 14:57 Ответить
він особисто поцілує хутіна в дупу.
показать весь комментарий
12.04.2021 14:59 Ответить
невже дібіли думають що соєва свиня це спасіння України воно вже поцарювало...нє сотворі собі кумира і не рівняйся на ***** і кловун пішов нах
показать весь комментарий
12.04.2021 14:34 Ответить
Да ктож тебя болезного спрашивает о чем. Только и может на людскои горе пиариться. Ато маэ тривати години, и за 5 лет не закончил, но даже оружейный завод не построил, наоборот, то что было повзрывал) советует оно что-то)
показать весь комментарий
12.04.2021 14:37 Ответить
Не треба заглядати в очі Путіну-вбивці й обманюватися "режимом тиші", - Порошенко - Цензор.НЕТ 4400Не треба заглядати в очі Путіну-вбивці й обманюватися "режимом тиші", - Порошенко - Цензор.НЕТ 32
показать весь комментарий
12.04.2021 14:39 Ответить
Два артиста в образе. Что тут не понятного?
показать весь комментарий
12.04.2021 14:45 Ответить
Справа могла стоять табуретка и результат был бы тот же
показать весь комментарий
12.04.2021 14:48 Ответить
Я тоже никак не пойму
Не треба заглядати в очі Путіну-вбивці й обманюватися "режимом тиші", - Порошенко - Цензор.НЕТ 5200
показать весь комментарий
12.04.2021 15:10 Ответить
ой, Пеця, ты как раз тот, кто не заглядывал. Что по Иловайску, Дебальцево, взрывам на складах, шашни с Мертведчуком, разворовывание армии вместе со Свинарчуками? В президенты вин хоче ще раз, сначала ответить надо.
показать весь комментарий
12.04.2021 14:39 Ответить
та ти шо? Порох звільнив 2/3 окупованих територій у 2014. А скільки землі звільнила ваша ЗЕлена гнида?
Поки що тільки відступає,так?


Не треба заглядати в очі Путіну-вбивці й обманюватися "режимом тиші", - Порошенко - Цензор.НЕТ 4741
показать весь комментарий
12.04.2021 14:41 Ответить
і ще для тупорилого ЗЕбіла: армія РФ, зайшла на Донбас ще у березні 2014 року, а Порох став Президентом - ЧЕРЕЗ КІЛЬКА МІСЯЦІВ, У ЧЕРВНІ! 2014. Так що це ти ДУМАЙ, якщо є чим
показать весь комментарий
12.04.2021 22:54 Ответить
а хто ж звільнив Маріуполь, Слов"янськ, та всі інші міста, ЗЕбіл?
показать весь комментарий
12.04.2021 22:56 Ответить
Тупорылый тролль. Где вас только таких дебильных находят
показать весь комментарий
12.04.2021 14:48 Ответить
https://glavred.info/sport/sgoreli-putin-i-sobchak-v-rf-isteryat-posle-posta-ukrainskogo-chempiona-10263524.html РФ истерят после поста украинского чемпиона https://glavred.info/sport/sgoreli-putin-i-sobchak-v-rf-isteryat-posle-posta-ukrainskogo-chempiona-10263524.html РФ истерят после поста украинского чемпиона

Не треба заглядати в очі Путіну-вбивці й обманюватися "режимом тиші", - Порошенко - Цензор.НЕТ 9622
показать весь комментарий
12.04.2021 14:40 Ответить
ДА !!! ПОРА ВСЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ !!!
показать весь комментарий
12.04.2021 14:49 Ответить
Ну и каким образом,по какому закону ты,тупая зесрань,можешь национализировать кондитерский завод?)))
показать весь комментарий
12.04.2021 16:16 Ответить
ТЫ ***** КРАШЕННАЯ !)
показать весь комментарий
13.04.2021 03:49 Ответить
"Не заглядывать"- это как? "Ваша ласка, с первомаем. Целую-абнимаю;?
показать весь комментарий
12.04.2021 14:50 Ответить
Так убий кацапа, щоб він,
А не ти на землі лежав,
Щоб по ньому церковний дзвін-
Не по дітях твоїх лунав

Так хотів він, його то гріх,
Вбий кацапа і раз, і два
Вбий кацапа, за нас за всіх,
Хай ридає його вдова!

Ти не винен у цій війні,
І достатньо вже нам невдач,
І не в хаті твоїй-о ні!
Щоб в його був дитячий плач!

Вбий кацапа, мерщій убий
За родину, за рідний край,
І допоки ти сам живий-
Де побачиш-там і вбивай!
показать весь комментарий
12.04.2021 14:58 Ответить
Цікаво, скільки кацапських танків було підбито з Джавелінів при Петі?
показать весь комментарий
12.04.2021 15:17 Ответить
при Пєті було звільнено 2/3 окупованого Донбасу. А скільки територій звльнила ЗЕлена гнида? Ніскільки? Навіть здала землі, вілвівши війська? От невдачка для ЗЕбілів
показать весь комментарий
12.04.2021 15:21 Ответить
тоді питання - скільки теритрії України було окуповано при Петі? )
показать весь комментарий
12.04.2021 16:12 Ответить
дбіл, ти хочеш щось довести? То ДОВОДЬ! Давай посилання на карти, документи! Що, обісрався, не можеш? Ну то стули пельку, ЗЕбіл
показать весь комментарий
12.04.2021 16:34 Ответить
Ого офіс Подоляка переляка холуя та обслуги віті тут нагнав уродів
показать весь комментарий
12.04.2021 15:23 Ответить
Слава Порошенко! Ну то, что здесь разрешается говорить.
показать весь комментарий
12.04.2021 15:44 Ответить
Петеботы оккупировали твой мозг.
показать весь комментарий
12.04.2021 16:51 Ответить
А вот интересно, когда Порошенко накануне Первомая говорил по телефону Путину, что они с ним трудящиеся и выражал надежду, что будут ещё и солидарными, он куда хотел заглянуть? А может Пётр Лексеич хотел Вовану Вованычу язык промеж полужопий поглубже затасовать?
показать весь комментарий
12.04.2021 15:58 Ответить
Может ты,зесрань,перестанешь тут строчить фсбешные фейки,озвученные поцем,который теперь под санкциями США за это?)
показать весь комментарий
12.04.2021 16:19 Ответить
Ты ПАРАШАсрань, очко не надоело лизать ПАРАШЕгамношоколадке!
показать весь комментарий
12.04.2021 16:23 Ответить
Иди-ка ты, придурковатая порохоботина, сосать сверхбольшой леденец "Рошен" на палочке с увеличенным содержанием высраного лично Порохатым Барыгою ферментированного гавнища повышенной вонючести.
Этот разговор выложен в Ютубе.
показать весь комментарий
12.04.2021 16:29 Ответить
чмо тупорылые,если для тебя то ,что в Ютубе последняя инстанция,то высоси сопли у зекретина
показать весь комментарий
12.04.2021 17:30 Ответить
ТРЕВОЖНЫЙ ДИАГНОЗ !!!
У упоротых порохоботов наблюдается массовя посттравматическая деформация сознания в форме катастрофического сужения, развившегося на фоне полученного Порохатым Барыгою грандиозного пенделя на выборах 2019 года, сопровождающегося гиперактивным кататоническим ступором, выраженным острым электоральным дуализмом, в результате которого суженое сознание порохобота ограничено исключительно би-полярным восприятием окружающего мира - для упоротого порохобота в наблюдаемой части Вселенной существует только два варианта: либо Порохатый Барыга, либо ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь.
Порохоботов надо спасать.
показать весь комментарий
12.04.2021 17:43 Ответить
ПАРАШАдебил, ты понимаешь, за време херового перемирия, число погибших украинских солдат в разы меньше, чем при твоем президенстве, гандон!
показать весь комментарий
12.04.2021 16:20 Ответить
чмо зелёное,а ты своей дебильный бошкой понимаешь,что и территории у нас отвоеванной было больше,пока зекретин ее кацапам дарить не начал?иди пей из унитаза где твой зедегенерат срет
показать весь комментарий
12.04.2021 17:28 Ответить
Вот до чего докатываются владелицы туго открывающихся "ларчиков". Надо же что-то делать со своим "ларчиком". Ты своему "ларчику" петельки и замочек лубрикантом смажь - тебе враз полегчает.
показать весь комментарий
12.04.2021 17:40 Ответить
ПІДСТУПНА ДИВЕРСІЯ !!!
Напередодні на фабриці "Рошен" невстановленими зловмисниками влаштовано підступну диверсію, результатом якої стало багаторазове збільшення вмісту висраного особисто Порохатим Баригою ферментованого лайна підвищеної смердючості у надвеликих льодяниках "Рошен" на патичках, що постачаються на порохоботоферми для видачі гонорарів упоротим порохоботам.
Масове смоктання упоротими порохоботами вищезазначених льодяників призвело до всотування організмами порохоботів надвеликих доз ферментованого лайна підвищеної смердючості, що, у свою чергу, спричинило надмірно агресивну СПАМ-активність упоротих порохоботів.
показать весь комментарий
12.04.2021 17:14 Ответить
Так не заглядывай, не обманывайся "режимом тишины", не обнимай и не жми руку.
показать весь комментарий
12.04.2021 17:20 Ответить
Цікаво, скільки кацапських танків було підбито з Джавелінів при Петі?
показать весь комментарий
12.04.2021 17:47 Ответить
при Пєті було звільнено 2/3 окупованого Донбасу. А скільки територій звльнила ЗЕлена гнида? Ніскільки? Навіть здала землі, вілвівши війська? От невдачка для ЗЕбілів
показать весь комментарий
12.04.2021 17:59 Ответить
Японская мудрость: Армия баранов под руководством льва сильнее армии львов, под руководством барана.
показать весь комментарий
12.04.2021 22:49 Ответить
тут можно поспорить....
показать весь комментарий
12.04.2021 23:46 Ответить
Начинай!
а между спорами можешь почитать исторические факты!
показать весь комментарий
13.04.2021 08:48 Ответить
Бряцание оружием со стороны Путина имеет две цели - запугать мир эскалацией в центре Европы и заставить Украину пойти на уступки. Источник: https://censor.net/ru/n3259127

Порох діло каже - Зе нафіг з президентства імпічментом, Пороха на президента
показать весь комментарий
13.04.2021 12:58 Ответить
Юра, почему на твоем форуме столько грязи в адрес Зеленского и восхвалений в несуществующих подвигах Пети? Работают петеботы - старшеклассники, у которых мозгов пока ноль, но гадости писать уже научились. Денег Пеця им не заплатит, потому что он очень жадный, максимум - пару пригоршней конфет Рошен, и то вряд ли.
показать весь комментарий
13.04.2021 14:00 Ответить
Страница 3 из 3
 
 