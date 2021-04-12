В марте госпитализировано наибольшее количество пациентов за весь год с начала пандемии - более 97 тыс. человек, - НСЗУ
В марте в больницы, работающие по договору с НСЗУ по всей стране, госпитализировано наибольшее количество пациентов за весь год с начала пандемии - более 97 тысяч человек.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальная служба здоровья в социальной сети "Фейсбук".
"В марте в больницы, работающие по договору с НСЗУ по всей стране, госпитализировано наибольшее количество пациентов за весь год с начала пандемии - более 97 тысяч человек. Это на 52% больше, чем в ноябре прошлого года, когда было зафиксировано наибольшее количество госпитализаций. На 239% по сравнению с февралем увеличилось количество госпитализаций в Киеве - до более 10 тыс. человек. На 210% увеличилось количество госпитализаций в Днепропетровской области. На 200% - в Хмельницкой и Одесской областях. На 184% выросло количество госпитализаций в Житомирской, на 178% - в Киевской, на 165% - во Львовской областях.
Также в марте по сравнению с февралем возросло:
- на 127% - количество пациентов, которые были подключены к источникам кислорода. Их общее количество составило почти 76 тыс., или 75% от всех пролеченных пациентов в марте;
- на 115% - количество пациентов, которые были подключены к аппарату ИВЛ - с почти 4 тыс. до более 8 тыс.;
- на 50% - количество пациентов, которые находились в отделении интенсивной терапии - с 8,5 тыс. до 16,5 тыс.
Всего в течение апреля 2020 - марта 2021 года стационарную помощь в больницах получили почти 435 тыс. пациентов с коронавирусом, из которых почти 18% лечились в условиях интенсивной терапии.
Как сообщалось, в Украине за сутки от COVID-19 умерли 287 человек, зафиксированы 7 856 новых случаев заражения, 5 355 человек - выздоровели.
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