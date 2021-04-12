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Новости Агрессия России против Украины
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Обострение на Донбассе: главы МИД ЕС обсудят ситуацию в Украине 19 апреля

Обострение на Донбассе: главы МИД ЕС обсудят ситуацию в Украине 19 апреля

Европейский Союз серьезно обеспокоен обострением на Донбассе. В следующий понедельник состоится заседание глав Министерств иностранных дел блока.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится на сайте Еврокомиссии.

Заседание состоится 19 апреля 2021 года.

"Украина будет в повестке дня видеоконференции глав МИД. Мы очень внимательно и с серьезной озабоченностью следим за развитием ситуации", - сказал представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Отметим, украинская разведка сообщила об увеличении ударных группировок РФ возле границ Украины. В течение последних недель уровень военной угрозы со стороны России постоянно повышается.

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Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба завтра, 13 апреля, с рабочим визитом посетит штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Он с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом обсудит стягивание российских войск к украинской границе.

Напомним, у Путина резко ответили США на призывы отказаться от агрессии против Украины.

Донбасс (26957) Евросоюз (17264) Стано Петер (92)


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12.04.2021 14:39 Ответить
А почему, собственно, обострение на Донбассе, а не на востоке Украины?
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12.04.2021 14:40 Ответить
Чекаємо на неосяжне занепокоєння та глибоку зтурбованість !!!)))
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12.04.2021 14:42 Ответить
Та там ні про що говорити. У України морда придуркуватого клоуна. Їй говориш одне - вона робить все навпаки, або через дупу. Їй дають завдання, вона його не робить, або робить якусь дурницю, яка на голову не налазить. І при цьому у всьому винен Путін і не хитате лодку, бо Путін нападе. Тобто, Путін у всьому винен, береже все оте нікому непотрібне (окрім свиней біля корита) надбання, і при цьому він ще й Пуйло. Коротше, це клініка. Перша інстанція швидкої допомоги й трепанація черепа.
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12.04.2021 14:43 Ответить
На жаль ,Україна це жалюгідна пародія на державу ,лялькова імітація !!!)))
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12.04.2021 14:45 Ответить
І не міняйте засрані труси 5 років, бо інших нема.
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12.04.2021 14:45 Ответить
прямо сейчас орки на орт беззастенчиво штурмуют Киев и Львов))) Такого поноса еще не было - видать войне быть, к сожалению...
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12.04.2021 14:56 Ответить
 
 