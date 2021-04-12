Обострение на Донбассе: главы МИД ЕС обсудят ситуацию в Украине 19 апреля
Европейский Союз серьезно обеспокоен обострением на Донбассе. В следующий понедельник состоится заседание глав Министерств иностранных дел блока.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится на сайте Еврокомиссии.
Заседание состоится 19 апреля 2021 года.
"Украина будет в повестке дня видеоконференции глав МИД. Мы очень внимательно и с серьезной озабоченностью следим за развитием ситуации", - сказал представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
Отметим, украинская разведка сообщила об увеличении ударных группировок РФ возле границ Украины. В течение последних недель уровень военной угрозы со стороны России постоянно повышается.
Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба завтра, 13 апреля, с рабочим визитом посетит штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Он с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом обсудит стягивание российских войск к украинской границе.
Напомним, у Путина резко ответили США на призывы отказаться от агрессии против Украины.
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