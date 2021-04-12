Завкафедрой одного из вузов Ривненщины, вымогавшую взятки у студентов, оштрафовали на 20 тыс. грн и отпустили, - прокуратура
Завкафедрой одного из вузов Ривненщины, вымогавшая взятки у студентов, была признана виновной и приговорена к наказанию в 20400 грн штрафа.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.
Педагог была признана виновной во взяточничестве (ч. 1 ст. 368 УК Украины).
Во время досудебного расследования собрано достаточно доказательств, а в суде прокурором доказано, что женщина получила 700 долл. США и 1400 грн за содействие в сдаче группой студентов государственных экзаменов и выдачи дипломов об окончании обучения. Женщину уличили в конце июне 2020 года после получения второго "транша".
Свою вину обвиняемая признала, и заключила с прокурором соглашение о признании виновности. Суд указанное соглашение утвердил и приговорил женщину к наказанию в виде штрафа в 20 400 гривен с лишением права занимать должности в юридических лицах публичного права, которые связаны с выполнением административно-хозяйственных функций сроком на один год.
Приговор в законную силу еще не вступил.
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