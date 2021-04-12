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Новости Правосудие
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Завкафедрой одного из вузов Ривненщины, вымогавшую взятки у студентов, оштрафовали на 20 тыс. грн и отпустили, - прокуратура

Завкафедрой одного из вузов Ривненщины, вымогавшую взятки у студентов, оштрафовали на 20 тыс. грн и отпустили, - прокуратура

Завкафедрой одного из вузов Ривненщины, вымогавшая взятки у студентов, была признана виновной и приговорена к наказанию в 20400 грн штрафа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Педагог была признана виновной во взяточничестве (ч. 1 ст. 368 УК Украины).

Во время досудебного расследования собрано достаточно доказательств, а в суде прокурором доказано, что женщина получила 700 долл. США и 1400 грн за содействие в сдаче группой студентов государственных экзаменов и выдачи дипломов об окончании обучения. Женщину уличили в конце июне 2020 года после получения второго "транша".

Свою вину обвиняемая признала, и заключила с прокурором соглашение о признании виновности. Суд указанное соглашение утвердил и приговорил женщину к наказанию в виде штрафа в 20 400 гривен с лишением права занимать должности в юридических лицах публичного права, которые связаны с выполнением административно-хозяйственных функций сроком на один год.

Приговор в законную силу еще не вступил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава территориальной громады на Хмельнитчине задержан на взятке в $3800, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Автор: 

взятка (6179) вуз (907) прокуратура (5032) юстиция (758) Ровенская область (1244)


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Топ комментарии
+6
Фу пронесло, как раз взяток хватило на штраф, еще и на карманные расходы осталось.
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12.04.2021 14:48
+5
После этого "стоимость" зачетов и экзаменов непременно возрстет!
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12.04.2021 15:24
+4
Вы хотели сказать с прокурором и судьей?
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12.04.2021 14:59
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Фу пронесло, как раз взяток хватило на штраф, еще и на карманные расходы осталось.
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12.04.2021 14:48 Ответить
береш хабарі - поділись з державою!
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12.04.2021 14:51 Ответить
Вы хотели сказать с прокурором и судьей?
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12.04.2021 14:59 Ответить
ржу тож не здивуюся якщо скоро він піде на підвищення! новій пречесній владі такі специ необхідні
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12.04.2021 14:53 Ответить
Грешно смеяться над больным человеком, нутро сопротивляется, а руки берут мзду.
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12.04.2021 14:55 Ответить
Еще ввеликий деятель В.Ф. Янукович сказал - " Очи бояться, а рукы роблять."
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12.04.2021 15:02 Ответить
Он машинально, простите его, граждане судьи!
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12.04.2021 15:00 Ответить
После этого "стоимость" зачетов и экзаменов непременно возрстет!
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12.04.2021 15:24 Ответить
Чому так нетолерантно подається інформація?? Новина мала бути такою: "Посадову особу однієї з установ однієї з областей визнано винною у протиправних діях і засуджено до покарання у вигляді штрафу".
А то раптом хтось здогадається про кого мова
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12.04.2021 15:29 Ответить
Тю, он директор НДІ Психології ім. Костюка Максименко кілька років тому був арештований за хабар - і нічого. Досі працює на посаді...
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12.04.2021 15:57 Ответить
 
 