Эскалация на Донбассе неприемлема. Евросоюз призывает РФ удержаться от шагов, провоцирующих ухудшение ситуации, - Стано

В Европейском Союзе надеются, что ухудшившаяся на востоке Украины ситуация по причине движения российских войск вблизи украинской границы не перерастет в конфликт и призывают российские власти выполнить Минские договоренности.

Об этом в понедельник в Брюсселе, комментируя ухудшение ситуации в сфере безопасности на востоке Украины, сообщил представитель европейской дипломатической службы Питер Стано, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы надеемся, что эскалации не будет и не будет конфликта. Это будет действительно неприемлемо. Все контакты и дипломатические усилия, которые продолжаются сейчас, направлены на то, чтобы это предотвратить", - сказал он.

Стано отметил, что в ЕС приветствуют "усилия и важные шаги, которые делает Украина и президент Зеленский".

"Мы призываем российские власти удержаться от любых шагов, которые могут привести к дальнейшему ухудшению ситуации и приложить усилия, чтобы выполнить Минские договоренности", - заявил он.

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Напомним, ранее Стано проинформировал, что украинский вопрос будет на повестке дня предстоящего заседания министров иностранных дел, которое пройдет в формате видео-конференции в следующий понедельник, 19 апреля.