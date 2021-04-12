Эскалация на Донбассе неприемлема. Евросоюз призывает РФ удержаться от шагов, провоцирующих ухудшение ситуации, - Стано
В Европейском Союзе надеются, что ухудшившаяся на востоке Украины ситуация по причине движения российских войск вблизи украинской границы не перерастет в конфликт и призывают российские власти выполнить Минские договоренности.
Об этом в понедельник в Брюсселе, комментируя ухудшение ситуации в сфере безопасности на востоке Украины, сообщил представитель европейской дипломатической службы Питер Стано, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы надеемся, что эскалации не будет и не будет конфликта. Это будет действительно неприемлемо. Все контакты и дипломатические усилия, которые продолжаются сейчас, направлены на то, чтобы это предотвратить", - сказал он.
Стано отметил, что в ЕС приветствуют "усилия и важные шаги, которые делает Украина и президент Зеленский".
"Мы призываем российские власти удержаться от любых шагов, которые могут привести к дальнейшему ухудшению ситуации и приложить усилия, чтобы выполнить Минские договоренности", - заявил он.
Напомним, ранее Стано проинформировал, что украинский вопрос будет на повестке дня предстоящего заседания министров иностранных дел, которое пройдет в формате видео-конференции в следующий понедельник, 19 апреля.
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Имитационная реконструкция возможного удара ВС РФ .
Часть первая.
Направление "Юг"
Мы не ставили перед собой задачу глобально военно-политического анализа ситуации и всех последствий действий сторон конфликта в случае его возникновения. Речь идет исключительно о теоретической возможности военной реализации задач.
Общая численность ВС РФ находящихся на территории Украины, на данный момент составляет около 15 тысяч человек. Подразделения "ДНР\ЛНР" - около 30 тысяч.
Этих войск недостаточно для ведения наступательных операций и удержания остальной линии фронта, как в численном, так и в номенклатурном перечне подразделений. Данная группировка будет использована как группировка прикрытия развертывания основных сил вторжения. Около 480-500 танков находящихся на вооружении этой группировки будет использована в основном для количественного уменьшения противотанковых комплексов "FGM-148 Javelin", находящихся на вооружении ВСУ.
В зоне оперативного перемещения, на территории РФ, находится около 40000 в\с подразделений ВС РФ с временем оперативного развертывания около 2-3 суток. Данные подразделения в условиях проведения мосштабных военных маневров могут использоваться для обоснованно-замаскированного приближения на расстояние оперативного перемещения в зону военных действий.
ВС РФ используются два основных транспортных узла для доставки техники и вооружений Иловайск и Дебальцево на которых силами инженерно-строительных подразделений ВС РФ проведены работы по повышения пропускной способности ж\д ветви сообщения.
Широкомасштабное наступление.
Временное обозначение "Х"
Сигнальные данные о наличии планов широкомасштабного наступления
со стороны ВС РФ
1. Создание на близлежащей территории РФ баз хранения военной техники и средств военно-технического назначения и ГСМ. Миллерово (Ростовская обл. РФ танки, ГСМ), база концентрации на Кузьминском военном полигоне Ростовская област, РФ (боеприпасы, ГСМ)
2. Активное ведение разведки
а) Подразделения 45-й отдельная бригады специального назначения ( место постоянной дислокации - Кубинка, Московская область, РФ) проводящие активные разведывательные операции по всей линии соприкосновения, имеющие отдельную обособленную системму связи и другую подчиненность от остальной группировки.
б) Подразделения 137-о отряда СпН БПДСС Каспийской флотилии (Дагестан, РФ) - разведка систем охраны Мариупольского УР и морского побережья Украины. Присутствовала (2019) ранее, была выведена (апрель 2020) и вновь возвращена (июнь 2020) на место прежней дислокации.
3. Проведение сплошного противотанкового минирования отдельных зон (Золотое) и выборочно-секционное минирование зон возможного наступления (р-н Широкино).
4. Разворачивание агитационно-пропагандистских кампаний - например спекуляций на теме водоснабжения в Крыму.
(*https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_88.html )
5. Предполагаемая зона атаки имеет важное преимущество перед остальными направлениями. Даже в случае непосредственного участия военно-морских сил третьей стороны в конфликте, введение чужого флота в акваторию Азовского моря маловероятно.
Подготовительный этап перед активными действиями со стороны противника.
Время проведения "Х" -7 (за семь дней до начала наступления)
Так как скрытое перемещение больших масс войск практически невозможно замаскировать, Россия будет использовать схему ротационной замены с фактическим превышением в соотношении 1 к 5 выводимых и вводимых частей.
Прикрытием этого будет резкое нарастание боевой активности по всей линии фронта без акцентирования на планируемом направлении основного удара.
На данном этапе, будет происходить постепенная концентрация сил и средств на направлении главного удара.
При достижении необходимого уровня концентрации на главном направлении , будут объявлены учения подразделений ЧФ РФ и Каспийской флотилии РФ.
Минимальный количественный состав сил и средств ударной
группировки ВС РФ для проведения этой операции
личный состав около 40 тысяч артиллерия всех видов около 300 единиц боевые машины пехоты всех видов
около 400 единиц
танки всех видов около 300 запас ГСМ на полные 5 суток боевых действий запас боекомплекта на полные 5 суток боевых действий сформированный запас ГСМ вне зоны боевых действий
10-12 суток боевых действий
сформированный запас боекомплекта вне зоны боевых действий
10-12 суток боевых действий
Реакция руководства Украины, на данном этапе, будет сдержанно-ограниченной с акцентированием на переговорно-дипломатических шагах.
Возможно в самом конце этого этапа, после получения американских разведывательных данных о концентрации ВС РФ будут предприняты какие то организационные мероприятия, но их эффективность скорее всего будет низкой.
Основной этап
Время проведения "Х" +1\7 (семь дней после начала наступления)
Основной концентрированный удар будет проходить по коридору шириной 5-7 км вдоль линии побережья Азовского моря.
https://1.bp.blogspot.com/-8f6IKQX4eP4/XxgAxrtte2I/AAAAAAAAAnI/O1gnd8072vwUJ-i11ZR-jbQlPdXUUoj0QCLcBGAsYHQ/s860/1%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2580.png
Для оттягивания сил ВСУ будет организовано несколько ложно-тактических наступлений по другим направлениям.
Наступающие войска противника, на этом этапе, не будут отвлекаться на штурмы Мариупоьского УР и городов прибрежной зоны. Для блокирования возможностей контрудара с их территории, города будут демонстративно блокированы с моря подразделениями ВМС РФ. Непосредственно в населенных пунктах будет активирована внутренняя агентурная сеть, которая блокирует части ВСУ под предлогом "сохранения жизни мирному населению". Населенные пункты будут блокированы с перспективой дальнейшей оккупации.
Без контрудара основных сил ВСУ, оборона ВСУ при данном соотношении сил сможет удерживать наступающего противника в течении 24-36 часов.
Приказ на контратаку основными силами резерва ВСУ руководством Украины отдан не будет. (вероятность до 80%)
Ко времени "Х"+4 (4 дня после начала наступления) оборона ВСУ на этом коридоре будет сломлена ввиду отсутствия резервов, боеприпасов и прерывания логистической цепочки снабжения.
Ко времени "Х"+7 ( 7 дней после начала наступления) войска РФ выйдут на установленный предел продвижения - 25 км от н\п Геническ, выполнив основну задачу - отрезание побережья Азовского моря от остальной части Украины.
*Есть особые причины по которым ВС РФ не будут занимать Федотовскую косу и н\п Геническ, но это мы освещать не будем.
Последствие и ситуация
после "Х"+7 ( 7 дней после начала наступления).
Возможные потери наступающих составят около 4-4,5 тысяч человек, при этом потери
ВС РФ составят около 1 тысячи, остальное придется на НВФ ОРДЛО, которую бросят в основную фазу прорыва, замкнув возможность отступления регулярными частями ВС РФ.
Возможные потери ВСУ 800-1000 человек.
Долговременное удержание коридора наличными подразделениями ВС РФ невозможно.
Долговременное снабжение войск по пробитому коридору невозможно.
Потому в течении 7-10 дней после захвата, сам факт захвата территории будет использоваться для давления и нагнетания обстановки с целью получения от Украины политических решений по Крыму и Донбассу.
В случае контрнаступления украинских войск, российские войска, при поддержке военно-морских сил РФ, займут прибрежные населенные пункты и оборудовав там огневые позиции, через своих агентов влияния будут проводить активную агитационную кампанию направленную на удовлетворение своих требований.
На момент 01.07.2020 г. готовность ВС РФ к
проведения данного сценария оценивается нами в 20%.
Гуртувати нашу Націю і кувати Зброю - ось наші єдині надійні і незрадливі союзники.
Гуртувати нашу Націю і кувати Зброю - ось наші єдині надійні і незрадливі союзники.