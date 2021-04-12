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Похищением Чауса Украина повторила действия РФ против Скрипаля в Солсбери. В ближайшие дни мы увидим какие-то его "показания", - нардеп "ЕС" Сюмар

Похищением Чауса Украина повторила действия РФ против Скрипаля в Солсбери. В ближайшие дни мы увидим какие-то его

В ближайшее время стоит ожидать появления показаний похищенного в Молдове судьи-беглеца Николая Чауса, которые будут использованы для дискредитации основного свидетеля по "вагнергейту" Василия Бурбы и Петра Порошенко.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала нардеп ("ЕС") Виктория Сюмар, комментируя похищение украинского судьи-беглеца Николая Чауса в Молдове, передает Цензор.НЕТ.

"Украина теперь имеет свой собственный а ля Солсбери скандал с привкусом молдавского вина. Судью Чауса, который ожидал решения суда по политическому убежищу, похитили и привезли украинские спецслужбы (по утверждению министра внутренних дел Молдовы), чем спровоцировали серьезный международный скандал. Для чего? Ответ очевиден. Думаю, в ближайшие дни мы увидим какие-то "показания Чауса". Эту неделю власть ждала, когда у Чауса сойдут синяки и когда можно снять гипс, чтобы уже не на столько "паливно" все выглядело на телеэкранах", - рассказала Сюмар.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинские разведчики могут быть причастны к исчезновению в Молдове судьи-беглеца Чауса, - СМИ. ВИДЕО+ФОТО

"А дальше Чауса используют для делегитимизации Василия Бурбы и "вагнергейта", который очень беспокоит Офис Президента. Ну и заодно можно еще какие-то заявления Чауса против Порошенко получить, что всегда Офису приятно и уместно. И кстати, незаконное похищение Чауса фактически лишает возможности законного обвинения скандального судьи, потому что для этого надо было обеспечить законную экстрадиции. Борьба с коррупцией явно проигрывает борьбе с оппозицией", - акцентировала нардеп.

"Еще раз, власть использовала разведку и спецслужбы для совершения преступления на территории дружественного европейского государства для делегитимизации основного свидетеля вагнергейта и Порошенко. И в принципе повторила действия россиян против Скрипаля. Только вот Россия в результате таких действий получила существенное усиление международных санкций и окончательное признание государством-террористом, которое представляет серьезную международную угрозу. Тем же путем идем ради очередных видосиков", - резюмировала Сюмар.

Похищением Чауса Украина повторила действия РФ против Скрипаля в Солсбери. В ближайшие дни мы увидим какие-то его показания, - нардеп ЕС Сюмар 01
Похищением Чауса Украина повторила действия РФ против Скрипаля в Солсбери. В ближайшие дни мы увидим какие-то его показания, - нардеп ЕС Сюмар 02

Подробнее о ситуации с судьей Чаусом читайте в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова: "Похищение судьи Чауса сотрудниками ГУР МО: скандал в Молдове ради дискредитации Бурбы и Вагнергейта".

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. Сразу после этого судья ушел в отпуск, где находился с 10 августа по 1 сентября 2016 года. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года он был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы, где находится до сих пор. В июле 2017 года в Высший совет правосудия поступила жалоба Нели Ластовки на систематическое отсутствие Чауса на работе, после чего 2 августа в отношении судьи было открыто дисциплинарное дело.

4 октября 2017 года Третья Дисциплинарная палата Совета правосудия отстранила Николая Чауса от осуществления правосудия и рекомендовала его уволить. 6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище. В настоящее время в Кишиневе рассматривается дело об экстрадиции судьи в Украину.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 5 марта 2018 года пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Также стало известно, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

30 июня "Новичком" отравились два человека в соседнем городе Эймсбери. Мать троих детей Дон Стерджесс умерла, ее партнер - 45-летний Чарли Роули выжил. Стерджесс нашла флакон от духов, в котором был "Новичок", и применила. Роули провел в коме две недели. Скотланд-Ярд связал расследование нового отравления с делом Скрипалей.

5 сентября 2018 года прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров (Александр Мишкин) и Руслан Боширов (Руслан Чепига). Позже был идентифицирован их координатор - генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.

Автор: 

Молдова (1884) Порошенко Петр (19616) похищение (1688) Сюмар Виктория (422) Чаус Николай (330) ЧВК Вагнер (1333) Бурба Василий (81)


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Топ комментарии
+21
та да . в Офисе президента подгорает . в ожидании выхода фильма-расследования хватаются за любую соломинку
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12.04.2021 15:00
+17
ПАЛИХАЄ!!!!
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12.04.2021 14:53
+17
Похищение Чауса сильно огорчило Порошенко, ведь он так надеялся, что коррупционеру удастся отсидеться. Своих не сдают?
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12.04.2021 15:01
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Иунышы питают очередную НАДЕЖДУ?..😀😀😀
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12.04.2021 15:17 Ответить
Про тебя тоже много смешного могут рассказать портовые шлюхи, но это твои личные проблемы и твоего врача.
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12.04.2021 15:26 Ответить
тот самый чаус - у которого близкий друг и адвокат претендует на пост генпрокурора по желанию ермака и вовки шмаркли?))
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12.04.2021 15:26 Ответить
молодесс... сравнила....
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12.04.2021 15:11 Ответить
Якби украіна все робила так як робить росея, то ми б уже війну виграли
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12.04.2021 15:12 Ответить
Дура?
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12.04.2021 15:12 Ответить
пЄС
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12.04.2021 15:13 Ответить
Исчезни, животное. Твой убогий срач ни кого не интересует
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12.04.2021 15:14 Ответить
Худобо, якого дідька ти мугикаєш? Чи тебе хтось питав? Сиди у хліву й чекай, доки люди спілкуються! Кожне руське курво намагається свій писок встромити!
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12.04.2021 15:31 Ответить
17-й, ти відношенния до людей маєш? з чиєї хворобливої уяви?
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12.04.2021 15:38 Ответить
Ні, відпрацьовує кремлівські 30 сребреніков. Чаус випливе або на Мальдівах, або у паРаші. Впевнений, що це провокація РФії.
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12.04.2021 15:59 Ответить
Зедрочеры вы бы лучше писюанисту смычок смазали. Это более привычное занятие для вас
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12.04.2021 15:23 Ответить
Збоджуєшся від чоловіків, пустунчику?)))
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12.04.2021 15:34 Ответить
Сюмар можно понять ...
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12.04.2021 15:23 Ответить
Зескот возбуждается при упоминании Порошенко и очень дружно начинают анонировать в экстазе. Все таки правильней вас называть зеофилами.
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12.04.2021 15:28 Ответить
Думка копрофіла дуже важлива, продовжуйте спостереження, з вами звʼяжуться!
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12.04.2021 15:35 Ответить
При чем здесь Скрипали и Солсбери к Чаусу? Фантазёрка Сюмар, ещё бы к смерти мужа английской королевы приплела этого 'банкира' огородного
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12.04.2021 15:30 Ответить
Да при том что то и это враждебные действия на территории суверенных держав.
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12.04.2021 15:33 Ответить
А скрипалей тоже вывезли сначала , чтобы спасти от тюрьмы? Из тоже взяли на взятке, которую они хранили в бутылёк? Разница очевидна, по -моему. Чаус- это возврат сбежавшего преступника
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12.04.2021 15:39 Ответить
Ты действительно ку-ку или прикидываешься?
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12.04.2021 15:49 Ответить
она не прикидывается.. у нее дефрагментация личности прогрессирует после того как ее любимый дубинский посорился с не менее любимым зеЛохом-писбанистом))
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12.04.2021 15:57 Ответить
Ну тогда конечно ей все можно ,медицина тут бессильна.
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12.04.2021 16:00 Ответить
Девчонки, вы с диагнозами полегче, со своей больной головы на мою здоровую перекидывать не надо.
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12.04.2021 16:57 Ответить
Бо треба ж хазяїна якось відмазувати.
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12.04.2021 15:33 Ответить
У Сюмар с Танюхой Чорновил видать одна справка на двоих
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12.04.2021 15:39 Ответить
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12.04.2021 16:50 Ответить
То есть, когда охрана порошенко этого Чауса тайно вывозила из страны, по сути, похитила, то это было не преступление, а когда его привезли обратно в страну, то это сродни рашистскому отравлению Скрипалей.
Во как!
А если бы чаус сам оттуда сбежал на паРашу? Надо было этого дожидаться?
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12.04.2021 15:45 Ответить
Да лично Порошенко в чемодане вывозил ,сразу после того как убил своего брата и нажился на войне.
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12.04.2021 15:48 Ответить
вівозил по частях... в молдове сшивали.
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12.04.2021 15:51 Ответить
И к чему этот стеб? Участие Федорова в побеге Чауса это уже доказанный факт
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12.04.2021 16:35 Ответить
в суді? чи в тебе на руках хоча би прокурорська підозра?
Ааа, та в тебе бігуссся...
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12.04.2021 22:28 Ответить
Чаус и процента не стоит хороших отношений с Молдовой
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12.04.2021 15:55 Ответить
ууу.. как все запущено в моСхе зебилки))
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12.04.2021 15:58 Ответить
Какие у нас замечательные "патриёты" из ПЕСа, аднака! То им не нравицца, что мертвечука прикрыли, забрали у него трубу и заблокировали пропагандоско-рашистские СМИ в Украине. Теперь им не нравицца, что "потужно рехформированного" бандита в судебной мантии (которого Пэдро вывез по чужим документам) домой вернули.... Хай Бог милує від таких "патрійотів".
ЗЕЛЕНСКОМУ- РЕСПЕКТ И УВАЖУХА. Наконец-то у нас появился свой украинский "Моссад".
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12.04.2021 15:55 Ответить
Подождите, сейчас им методички сменят и они начнут транслировать, что похитить Чауса Зеленскому приказал лично Байден)))
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12.04.2021 18:45 Ответить
шмаркляботам тільки з жінками воювати, як і їх копитному шефові.
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12.04.2021 16:12 Ответить
то якщо так сюмар говорить . то нікуди дітись...потрібно вірить...дівка брехати не буде -коли правди не знає.....
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12.04.2021 16:19 Ответить
Похищением Чауса Украина повторила действия РФ против Скрипаля в Солсбери



В чем? Где использование химического оружия? Где покушение на убийство?
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12.04.2021 16:35 Ответить
Помнится, многие комментаторы, которые сейчас поносят "зелень" за похищение Чауса ранее периодически сетовали "ах, жаль, что в Украине нет такой службы, как Моссад". А теперь недовольны, мол, похищение - это незаконно (!).
Извините, а похищение Адольфа Эйхмана из Аргентины было законным или нет? Или недавний подрыв Моссадом ядерного объекта в Иране? Если да, то чем это отличается от похищения Чауса? Или чем это отличается от посыла горстки невооружённых кораблей через пролив, де-факто контролирующими рашкой с приказом "не запрашивать право прохода"?
Мне кажется, если при Зеленском ***** вернёт Крым и Донбасс с 100 млрд репараций - порохоботы и тут найдут повод для возмущений. Мол, купюры не те, или "почему без Кубани"
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12.04.2021 18:43 Ответить
порівняння не яке. просто тупе (перепрошую). Використання БОР з кількома отруєними та смертю громадянки ВБ vs. фінгал, поламані пальці і поїздка у багажнику...
Сюмар, не чіпай Солсбері...
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12.04.2021 20:52 Ответить
Ізраїль вбивав та викрадав своїх ворогів, попри це США буже добре товаришують з ними.
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12.04.2021 21:50 Ответить
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