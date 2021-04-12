Похищением Чауса Украина повторила действия РФ против Скрипаля в Солсбери. В ближайшие дни мы увидим какие-то его "показания", - нардеп "ЕС" Сюмар

В ближайшее время стоит ожидать появления показаний похищенного в Молдове судьи-беглеца Николая Чауса, которые будут использованы для дискредитации основного свидетеля по "вагнергейту" Василия Бурбы и Петра Порошенко.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала нардеп ("ЕС") Виктория Сюмар, комментируя похищение украинского судьи-беглеца Николая Чауса в Молдове, передает Цензор.НЕТ.

"Украина теперь имеет свой собственный а ля Солсбери скандал с привкусом молдавского вина. Судью Чауса, который ожидал решения суда по политическому убежищу, похитили и привезли украинские спецслужбы (по утверждению министра внутренних дел Молдовы), чем спровоцировали серьезный международный скандал. Для чего? Ответ очевиден. Думаю, в ближайшие дни мы увидим какие-то "показания Чауса". Эту неделю власть ждала, когда у Чауса сойдут синяки и когда можно снять гипс, чтобы уже не на столько "паливно" все выглядело на телеэкранах", - рассказала Сюмар.

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"А дальше Чауса используют для делегитимизации Василия Бурбы и "вагнергейта", который очень беспокоит Офис Президента. Ну и заодно можно еще какие-то заявления Чауса против Порошенко получить, что всегда Офису приятно и уместно. И кстати, незаконное похищение Чауса фактически лишает возможности законного обвинения скандального судьи, потому что для этого надо было обеспечить законную экстрадиции. Борьба с коррупцией явно проигрывает борьбе с оппозицией", - акцентировала нардеп.

"Еще раз, власть использовала разведку и спецслужбы для совершения преступления на территории дружественного европейского государства для делегитимизации основного свидетеля вагнергейта и Порошенко. И в принципе повторила действия россиян против Скрипаля. Только вот Россия в результате таких действий получила существенное усиление международных санкций и окончательное признание государством-террористом, которое представляет серьезную международную угрозу. Тем же путем идем ради очередных видосиков", - резюмировала Сюмар.





Подробнее о ситуации с судьей Чаусом читайте в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова: "Похищение судьи Чауса сотрудниками ГУР МО: скандал в Молдове ради дискредитации Бурбы и Вагнергейта".

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. Сразу после этого судья ушел в отпуск, где находился с 10 августа по 1 сентября 2016 года. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года он был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы, где находится до сих пор. В июле 2017 года в Высший совет правосудия поступила жалоба Нели Ластовки на систематическое отсутствие Чауса на работе, после чего 2 августа в отношении судьи было открыто дисциплинарное дело.

4 октября 2017 года Третья Дисциплинарная палата Совета правосудия отстранила Николая Чауса от осуществления правосудия и рекомендовала его уволить. 6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище. В настоящее время в Кишиневе рассматривается дело об экстрадиции судьи в Украину.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 5 марта 2018 года пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Также стало известно, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

30 июня "Новичком" отравились два человека в соседнем городе Эймсбери. Мать троих детей Дон Стерджесс умерла, ее партнер - 45-летний Чарли Роули выжил. Стерджесс нашла флакон от духов, в котором был "Новичок", и применила. Роули провел в коме две недели. Скотланд-Ярд связал расследование нового отравления с делом Скрипалей.

5 сентября 2018 года прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров (Александр Мишкин) и Руслан Боширов (Руслан Чепига). Позже был идентифицирован их координатор - генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.