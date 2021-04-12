Кулуары Рады откроют для журналистов после возвращения Киева в "зеленую" зону карантина, - Разумков
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал условия, при которых журналисты смогут вернуться для работы в кулуары парламента.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".
"Если мы сейчас с вами говорим о "красной" зоне в Киеве, то открывать кулуары будет немного удивительно", - сказал Разумков, отвечая на вопрос, откроют ли в ближайшее время кулуары для журналистов.
По его словам, он понимает, что политически правильно для него самого было бы ответить, что журналисты возвращаются.
"Но играть в политику со здоровьем людей, я точно этого делать не буду... Я надеюсь, что вскоре будет такая возможность, и я скажу: Все, коронавирус прошел. Мы зашли в "зеленую" зону, снимаем ограничения, пожалуйста, возвращайтесь в кулуары", - отметил спикер Рады.
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