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Кулуары Рады откроют для журналистов после возвращения Киева в "зеленую" зону карантина, - Разумков

Кулуары Рады откроют для журналистов после возвращения Киева в

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал условия, при которых журналисты смогут вернуться для работы в кулуары парламента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

"Если мы сейчас с вами говорим о "красной" зоне в Киеве, то открывать кулуары будет немного удивительно", - сказал Разумков, отвечая на вопрос, откроют ли в ближайшее время кулуары для журналистов.

По его словам, он понимает, что политически правильно для него самого было бы ответить, что журналисты возвращаются.

"Но играть в политику со здоровьем людей, я точно этого делать не буду... Я надеюсь, что вскоре будет такая возможность, и я скажу: Все, коронавирус прошел. Мы зашли в "зеленую" зону, снимаем ограничения, пожалуйста, возвращайтесь в кулуары", - отметил спикер Рады.

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Автор: 

ВР (29273) журналистика (3314) Разумков Дмитрий (1522)


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Кулуары Рады откроют для журналистов после возвращения Киева в "зеленую" зону карантина, - Разумков - Цензор.НЕТ 9723
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12.04.2021 15:01 Ответить
Тоесь хрен вам на ближайшие год-два.
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12.04.2021 15:01 Ответить
Земелькою підзаймуться(((
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12.04.2021 15:04 Ответить
 
 