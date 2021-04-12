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Смелянская горбольница сможет принимать вдвое больше пациентов после реконструкции приемного отделения, - Черкасская ОГА

Смелянская горбольница сможет принимать вдвое больше пациентов после реконструкции приемного отделения, - Черкасская ОГА

В рамках президентской программы "Большая стройка" в городской больнице города Смела в Черкасской области завершают реконструкцию приемно-диагностического отделения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Черкасская ОГА.

Отмечается, что общая сумма проекта составляет 6 686 078 гривен.

"Создание приемно-диагностического отделения идет к завершению. До этого у нас была только небольшая комната, где принимали пациентов, а теперь будет весь первый этаж. Здесь разместят и диагностическое оборудование, будет действовать рентген-кабинет. А также город уже получил подтверждение о выделении больнице аппарата КТ", - рассказала заместитель мэра Смелы Татьяна Карло.

В КНП "Смелянская городская больница" более полувека не проводился капитальный ремонт, а о приемном отделении даже речи не было.

"Это была только мечта. Осуществляться она начала только в прошлом году, когда это медицинское учреждение попало в опорные больницы Черкасской области. В рамках программы "Большая стройка" на ее первом этаже планируется открыть современное и комфортное приемно-диагностическое отделение", - говорится в сообщении.

Де реконструкции в больнице принимали до 20 человек ежедневно. После открытия планируют до 45. В отделении будут работать более 30 медицинских работников.

Как сообщил ранее заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко, в 2021 году будут реконструированы 177 приемных отделений по всей стране.

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Автор: 

ОГА (2393) Смела (48) Большая стройка (728) Черниговская область (1157)


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Боже мой, прочитал как "Смелянская гробница"
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12.04.2021 15:15 Ответить
Пацієнти в приймальному будуть лікуватись?
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12.04.2021 15:56 Ответить
хорошо.
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12.04.2021 17:12 Ответить
Отак і треба робити. Збільшувати кількість койко-місць і лікувати людей, а не мордувати країну дурантинами. От тільки прублемка є одна - ковідні гроші, виділені євросоюзом, зелені сп..здили іще минулого року.
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12.04.2021 17:22 Ответить
 
 