Разумков о перспективах закрытого заслушивания Радой руководства Генштаба: Пока нет 150 подписей за проведение заседания

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал о возможности проведения закрытого заседания парламента для заслушивания руководства Генерального штаба. Для его проведения народные депутаты должны собрать 150 голосов.

Об этом он сказал в ходе брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Одна из фракций получила подписные листы относительно проведения (закрытого заседания Рады. - Ред.). Когда будет 150 подписей, тогда будем об этом говорить. Пока там нет 150 подписей, но инициативу о заслушивании в закрытом режиме руководства Генерального штаба - такое предложение поддерживали многие фракции и группы", - заявил глава парламента.

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Ранее британские журналисты побывали в лагере российских войск вблизи границы с Украиной под Воронежем: "Похоже, будет большая операция".

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.