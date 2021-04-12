Рада будет рассматривать поправки к законопроектам по земельной реформе до мая, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков предполагает, что парламент может рассматривать поправки к законопроекту №2194 относительно дерегуляции земельных отношений до мая.

Об этом он сказал на брифинге в понедельник после заседания Согласительного совета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Рассмотрение поправок к законопроекту №2194 продлится ориентировочно до мая, ведь рассмотреть еще надо около тысячи. Кроме того, в повестке дня рассмотрение поправок к еще одному законопроекту, который касается земли, а именно №2195 (относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них через электронные аукционы. - Ред.). Осталось около 700 поправок", - сказал Разумков.

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Он отметил, что внеочередные заседания Рады собираются для того, чтобы быстрее рассмотреть все поправки к законопроектам, касающимся земельного вопроса.

Как сообщалось, в Верховной Раде с 16 марта продолжается рассмотрение поправок к проекту закона №2194 "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений". Всего ко второму чтению законопроекта вынесені 3128 поправок.