Рада будет рассматривать поправки к законопроектам по земельной реформе до мая, - Разумков
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков предполагает, что парламент может рассматривать поправки к законопроекту №2194 относительно дерегуляции земельных отношений до мая.
Об этом он сказал на брифинге в понедельник после заседания Согласительного совета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Рассмотрение поправок к законопроекту №2194 продлится ориентировочно до мая, ведь рассмотреть еще надо около тысячи. Кроме того, в повестке дня рассмотрение поправок к еще одному законопроекту, который касается земли, а именно №2195 (относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них через электронные аукционы. - Ред.). Осталось около 700 поправок", - сказал Разумков.
Он отметил, что внеочередные заседания Рады собираются для того, чтобы быстрее рассмотреть все поправки к законопроектам, касающимся земельного вопроса.
Как сообщалось, в Верховной Раде с 16 марта продолжается рассмотрение поправок к проекту закона №2194 "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений". Всего ко второму чтению законопроекта вынесені 3128 поправок.
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«Батькивщина» требует не проводить сессию Верховной Рады в локдаун и не рассматривать законопроекты по распродаже украинской земли до проведения всеукраинского референдума.
Об этом заявила сегодня лидер «Батькивщины» во время брифинга по результатам заседания Согласительного совета, передает пресс-служба партии.
«Власть собирает Верховную Раду, несмотря на карантин, не для того, чтобы защитить или поддержать народ, а чтобы окончательно распродать украинскую землю.
Они будут рассматривать только один закон, которым снимается контроль государства со всех систем использования сельскохозяйственной земли - отменяется запрет снимать верхний метровый слой черноземов, отменяется понятие «особо ценные земли» и запрет продавать землю иностранцам.
А потом они хотят протянуть аукционы на сельскохозяйственную землю, чтобы согнать наших аграриев со своих земель.
Не людям они служат, а лоббистским интересам и тем, кто хочет заработать миллионы на нашей земле!» - возмутилась Юлия Тимошенко.
По ее словам, особенно цинично выглядят эти действия власти еще и потому, что и президент, и правительство, и монобильшинство точно знают, что 75% украинцев против распродажи земли. Поэтому интересы людей возьмется отстаивать команда «Батькивщины».
«Наша партия будет помогать людям по всей стране провести референдум о запрете продажи сельскохозяйственной земли.
Мы поможем собрать 3 миллиона подписей и проверим, гарантирует ли этот закон о референдуме народное волеизъявление.
И кроме того, спросим на референдуме, хотят ли люди, чтобы им вернули на использование в быту отечественный газ.
К сожалению, Верховная Рада представляет сейчас интересы крупных клановых структур как внутри страны, так и за ее пределами. Они воспринимают Украину как свободные ресурсы, которые надо присвоить, так как действующая власть не защищает интересы украинцев.
Наша команда всеми силами будет отстаивать национальные интересы», - отметила лидер «Батькивщины».
Уже даже слепым на Банковой очевидно, что Шмыгаль тупо издевается над ними, как в свое время откровенно издевался «Самокатчик». И призадумались там…
Такое мнение https://www.facebook.com/miha.anarchyst озвучил сегодня в Фейсбуке политолог Михаил Чаплыга.
Третье правительство «самокатчиков» ни власть, ни страна уже не потянут - значит нужно делать профессиональное… т.е. политическое, т.е. коалиционное.
Коалиции возможны только с фракциями (не группами). Это во-первых… А во-вторых: профи - не «самокатчики» - они всегда выдвигают свои условия.
Роли поменялись. Сперва Банковая крутила хвостом и выдвигала условия, а теперь Тимошенко диктует Банковой условия… Может себе позволить.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/04/%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D1%8B-%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D1%8C-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC.html Тимошенко: мы готовы помочь Зеленскому, но есть ряд условий
И что самое смешное - выбор у Банковой невелик. Безымянных «профи» без политической ответственности уже никто не примет. Нужны те, кто несет ЛИЧНУЮ политическую ответственность… Т.е. те, кому есть, чем рисковать. Как минимум рейтингом. При этом они должны обладать неимоверным опытом и знаниями.
При всем богатстве выбора, но таким требованиям отвечает (простите политические оппоненты) только Тимошенко.
И она видимо это осознает и начинает диктовать свои условия. А сегодня еще и по вопросам распродажи Земли вжарила.
Уже даже самому «затятому» избирателю Зе очевидно, что власть мутит свои сессии исключительно для своих меркатильных интересов распродажи родины.
Юля это озвучила в Раде: «влада збирає парламентську сесію у карантин не для того, щоб боротися з епідемією, а для того, щоб продовжити дерибан землі. «Батьківщина» зробить усе можливе, щоб цього не допустити»!
Поддержу любого политика, который всеми доступными способами не позволит шпане разобрать страну на запчасти…
Как я ненавижу зебилов!