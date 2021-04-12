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"Это провокация российских спецслужб", - ГУР Минобороны отрицает причастность к похищению Чауса

В Главном управлении разведки (ГУР) Министерства обороны отрицают возможную причастность их работников к возможному похищению из Молдовы экс-судьи Николая Чауса.

Об этом в комментарии hromadske заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк, передает Цензор.НЕТ.

"Мы опровергаем информацию о причастности Главного управления разведки к похищению Чауса. Мы считаем, что это провокация российских спецслужб по дискредитации военной разведки Украины и для того, чтобы поссорить два братских народа", — сказал Андрей Черняк.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Похищением Чауса Украина повторила действия РФ против Скрипаля в Солсбери. В ближайшие дни мы увидим какие-то его "показания", - нардеп "ЕС" Сюмар

Подробнее о ситуации с судьей Чаусом читайте в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова: "Похищение судьи Чауса сотрудниками ГУР МО: скандал в Молдове ради дискредитации Бурбы и Вагнергейта".

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. Сразу после этого судья ушел в отпуск, где находился с 10 августа по 1 сентября 2016 года. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года он был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы, где находится до сих пор. В июле 2017 года в Высший совет правосудия поступила жалоба Нели Ластовки на систематическое отсутствие Чауса на работе, после чего 2 августа в отношении судьи было открыто дисциплинарное дело.

4 октября 2017 года Третья Дисциплинарная палата Совета правосудия отстранила Николая Чауса от осуществления правосудия и рекомендовала его уволить. 6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище. В настоящее время в Кишиневе рассматривается дело об экстрадиции судьи в Украину.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 5 марта 2018 года пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Также стало известно, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

30 июня "Новичком" отравились два человека в соседнем городе Эймсбери. Мать троих детей Дон Стерджесс умерла, ее партнер - 45-летний Чарли Роули выжил. Стерджесс нашла флакон от духов, в котором был "Новичок", и применила. Роули провел в коме две недели. Скотланд-Ярд связал расследование нового отравления с делом Скрипалей.

5 сентября 2018 года прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров (Александр Мишкин) и Руслан Боширов (Руслан Чепига). Позже был идентифицирован их координатор - генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.

Автор: 

Молдова (1884) похищение (1688) разведка (4192) Чаус Николай (330)


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Топ комментарии
+23
Так чим подсобіл, якщо Чаус в 2016 від Петі тікав у Молдову, а тепер його вернули?
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12.04.2021 16:05
+17
так получается - это твои расейские друзья выкрали чауса в интересах оП-ЗеЛоха
а как ты стонало, как стонало в соседней ветке))
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12.04.2021 16:06
+15
Здох Максим Воронцов🤖🤢 , да и х… с ним ! В спам мерзотника
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12.04.2021 16:16
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Гагаузька націоналістичне угруповання!
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12.04.2021 15:55 Ответить
Це та агенція, один із керівників котрої попався на хабарі і сидить в тю б і чи інша якась?
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12.04.2021 15:58 Ответить
То есть Пеца может спать спокойно? Путя подсобил?
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12.04.2021 15:59 Ответить
Так чим подсобіл, якщо Чаус в 2016 від Петі тікав у Молдову, а тепер його вернули?
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12.04.2021 16:05 Ответить
синяки и переломы залечивает.. после "дачи показаний"..
как залечит - так вовка шмаркля и представит его..
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12.04.2021 16:17 Ответить
тебе потом по зомбоящику пояснят "как всё было"
и даже "пленку" деркача покажут.. как обычно - для особо тупых))
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12.04.2021 16:23 Ответить
Судя по твоим познаниям - ты у него лечащий врач
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12.04.2021 16:56 Ответить
Здох Максим Воронцов🤖🤢 , да и х… с ним ! В спам мерзотника
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12.04.2021 16:16 Ответить
Судя по твоим испражнениям на форуме - ты явно не адекватная, не единожды замечал
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12.04.2021 16:58 Ответить
Слишком многа сероводорода за день для родственницы кагтавого Югы.
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12.04.2021 16:59 Ответить
От Пети "тікав" при помощи петиной охраны и украинских спецслужб? Браво!!!
Наверное, и Саакашвили сам себе мешок на голову одел и сел за штурвал пециного самолёта!
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12.04.2021 16:19 Ответить
А що Чауса позбавили громадянства, як Міхо? Якраз Чаус і не приховував, що сам втік з України. Політичного притулку в молдаван хто просив? Спецслужби чи все-таки сам Чаус?))
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12.04.2021 16:25 Ответить
Чаусу ПОМОГЛИ сбежать службы, напрямую подчиненные на тот момент президенту Пете. Это есть в материалах уголовного дела. И есть ещё со времен ДО Заленского.
Не приховував? Ну так какие проблемы, что его вернули? Коррупционера и преступника! Когда Стерненку засудили, вы же все так верещали, что "судьи у нас плохие" и что "с эти надо что-то делать" (в том числе судебную реформу. Так почему же вы сейчас не рады и стеной вступились за эту дрянь? Потому что а Пети рыльце в пушку?
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12.04.2021 16:46 Ответить
Які розслідування, тля?
Жовтої преси? Тіпа бігуса-шкарлетської?
Та пішли ви на хутор з такими розслідуваннямию. Бачили вже диркачів.
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12.04.2021 16:56 Ответить
Материалы дела НАБУ.
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12.04.2021 17:00 Ответить
не бреши. Якщо і є справа НАБУ по Чаусу, то справа по його втечі - окреме кримінальне провадження, вже по лінії іншої прокуратури, на САП. І да, обидві справи не можуть бути розголошені. Інакше - це ще один кримінальний злочин.
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12.04.2021 17:06 Ответить
"не САП", так правильно
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12.04.2021 17:07 Ответить
Брешишь ты. Все материалы о "эвакуации" Чауса петиной властью из Украины есть в делах НАБУ.
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12.04.2021 17:08 Ответить
чому нема в бенедіктової, яка має персональну задачу посадити Петра? Чому нема окремої кримінальної справи по його втечі?

В тебе хоч елементи логіки є?
Поясню: є така справа (нині - скоріш за все в ДБР), і крутиться ще з 2016-го року. Не розголошується. Хтось таки допомагав Чаусу втекти, десь протікло. І не дивно, при тодішньому (та й нинішньому) кадровому складі наших спецконтор. Тільки от проблема: Порох там - подібно до набивших оскомину підривів складів-арсеналів снарядів.
Але ж ви, ***** - "абинепорох"; "увсьомупорохвинуватий". Бо - ви курви зелені.
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12.04.2021 17:20 Ответить
блін, мушу уточнити "є така справа (нині - скоріш за все в ДБР)" - це моя здогадка, бо має бути. Да, і якби Петро був там причетний - крутилась би вона як 93-тя за номером, відкрита на нього. І бенедіктова вже би давно вимахувалась нею.
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12.04.2021 17:22 Ответить
Кстати, а основание, на котором Саакашвили "позбавили громадянства", какое? Личная Петина хотелка? Причём, заметь- НЕ мертвечука и прочую антиукраинскую шваль. А Саакашвили, который пользуется авторитетом в ЕС- туда, куда нас ЯКОБЫ ведёт сывочолый "ГЕТЬман"! Ничё не смущает? Не?
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12.04.2021 16:55 Ответить
Саакашвилі кормився грошам Курченко , підтримкою Юлі та Садового, коли його перводили через кордон для бунтів проти Петра.
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12.04.2021 17:00 Ответить
Кормился- не кормился- НЕ ФАКТ. А вот то, что мертвечук кормился грошами хутина- уже доказано. И? Опять "Петя не при делах"?
И на сколько законны такие действия по отношению к Саакашвили? Или- "закон- для "чужих", для своих законов нет"? Ну так я о том и говорю, что становится явственно понятно, КТО для Пети "свои".
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12.04.2021 17:05 Ответить
Зате факт, що ти у спамі за брехню! 😁
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12.04.2021 19:10 Ответить
По указке Пети и транспортировали Чауса в Молдову. Чаус карманный судья Порошенко
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12.04.2021 17:48 Ответить
так получается - это твои расейские друзья выкрали чауса в интересах оП-ЗеЛоха
а как ты стонало, как стонало в соседней ветке))
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12.04.2021 16:06 Ответить
стогнав, але не кончив - це для ЗЕбобіка може скінчитися імпотенцією ...Власне, чому - може?
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12.04.2021 16:08 Ответить
Вот, блин, засада засад... Зелебобы еще час назад радостно теребенькали за Чауса и справедливое возмездие...
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12.04.2021 16:08 Ответить
все носишся з фейковими плівками Деркача, якого США визнали агентом ФСБ? Ну носися, якщо ЗЕбіл
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12.04.2021 16:15 Ответить
во ЗЕбіл
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12.04.2021 16:18 Ответить
а ты озвуч их.. как пришлют из рашки
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12.04.2021 16:19 Ответить
Цікаво, що Зєлєнскій пуцину жав при зустрічі у Нормандської форматі у Парижі? Не інакше, як пуцинську піпіську. 😁Можливо навіть двома руками. І судячи з фото отримав задоволення. 😊
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12.04.2021 19:12 Ответить
Операция по "вагнеровцам" тоже была провокацией российских спецслужб, чтобы поссорить два бра... два народа.
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12.04.2021 16:00 Ответить
Чтобы не было бы подобной клоунады и многолетних поисков и потом таких же расследований и судебных дискуссий, надо сразу задерживать, арестовывать и препровожать в СИЗО и не компосировать мозги налогоплатильщикам, своими смешными домашними арестами и больничками
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12.04.2021 16:00 Ответить
ета падстава, ета барига!!! скоро це має звучати з кожного ящика
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12.04.2021 16:00 Ответить
скоро начнут орать что "Порох выкрал Чауса" чтобы подставить вову-потерпевшего
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12.04.2021 16:14 Ответить
зебилы примитивно тупые
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12.04.2021 16:20 Ответить
"Мы опровергаем информацию о причастности Главного управления разведки к похищению Чауса. Мы считаем, что это провокация российских спецслужб по дискредитации военной разведки Украины и для того, чтобы поссорить два братских народа", - сказал Андрей Черняк.

а вот тут в ОП ЗеЛоха поперхнулись))
ведь теперь чауса объявить (как и его "показания") - зашквар по-полной))
получается что оп-ЗеЛоха действовала:
1. руками расейских спецслужб
2. все показания от чауса - расейские фейки..

впрочем, после "пленок" деркача и дубинского - только идиоты в рашке и их "мышебратья"-зебилы могут сомневаться в том, что ОП-ЗеЛоха не работает на рашку))
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12.04.2021 16:04 Ответить
Так-так, ********** зараз треба якомога голосніше кричати про те, що покази Чауса - "російські фейки" ще до жодного оприлюднення цих показів. Виглядає це ну зовсім не підозріло "Це провокація російських спецслужб", - ГУР Міноборони заперечує причетність до викрадення Чауса - Цензор.НЕТ 6136
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12.04.2021 16:09 Ответить
Чаус тікав з України при "Пєті". Якщо Чаус "друг" Пєті, то чого б йому тікати з України??? ЗЕбіли і логіка - несумісні
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12.04.2021 16:11 Ответить
Патаму шта во время Пети под давлением Запада было создано НАБУ......
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12.04.2021 17:06 Ответить
зебил, ты уж там определись с методичками своими
сначало ты орало что "чаус даст показания против Порошенко"..
теперь отрицаешь это.. бо твоя зебильная власть утверждает что "чауса выкрали в интересах расейских спецслужб"
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12.04.2021 16:12 Ответить
От халепа, ЗЕбіли так дрочили на попередню новину, а тут - облом
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12.04.2021 16:04 Ответить
У них не получается...
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12.04.2021 16:24 Ответить
Запросто!
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12.04.2021 16:05 Ответить
Это кого он называет братскими народами?
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12.04.2021 16:06 Ответить
українців та молдаван
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12.04.2021 16:07 Ответить
Цікаво спостерігати за тим, як ********* забігали і зашкварчали після цієї ситуації. Значить таки були таки у найсолодшого нечисті справи з цим суддею, інакше так не хвилювались би
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12.04.2021 16:07 Ответить
т.е. ты утверждаешь что чауса выкрали расейские спецслужбы (по наводке от ермака-зеленского) чтобы добить компромат против Пороха и отбелить вовку-шмарклю от зашквара с вагнергейтлом?))
браво, зебил!
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12.04.2021 16:09 Ответить
Чаус тікав з України при "Пєті". Якщо Чаус "друг" Пєті, то чого б йому тікати з України??? ЗЕбіли і логіка - несумісні
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12.04.2021 16:10 Ответить
Гонтырева тоже виткла при Пете, хамлюжко. Она уже не подружка сыньоносого?
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12.04.2021 16:15 Ответить
синьоносий - то твій батько-алкаш, дбл
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12.04.2021 16:19 Ответить
Твій. І батько, і кумир, і роботодавець, на якого ти працюєш за жменю карамелі
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12.04.2021 16:26 Ответить
ні, син алкаша, твій
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12.04.2021 16:27 Ответить
гонтарева так "втикла" - что нигде не прячется и свободно живет и может ездить по всему цивилизованному миру? ну ты и зебил..
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12.04.2021 16:20 Ответить
То есть, ты, пебил, не причисляешь к цивилизованному миру Украину, куда боится показать нос лучшая банкира вселенной, чтобы дать показания на подельников по ограблению страны путем умышленного краха гривны?
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12.04.2021 16:24 Ответить
зебил - Украина, у вас, "дурбецал", более цивилизована чем Британия и ЕС?
ну-ну.. расскажи об этом по зомбоящику))
в ЦИВИЛИЗОВАННЫХ странах 73% идиоты (мышебратья 87% ватников) не выбирают себе писюанистов из зомбоящика..
И, когда в Украине вас, идиотов, станет меньше - тогда мы станем ближе к цивилизованному миру
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12.04.2021 16:45 Ответить
п.с. дурнику, курс гривни впав спочатку з 8 до 12 - на оккупації Криму та вторгнені кацапів, та залишався стабільним до того часу, поки коломойский не почав скуповувати всю валюту по Україні, обваливши Курс з 12 до 40...
За кілька місяців він скупив 5.5 млрд.долларів, при ЗВР = 4 млрд.долл.
Скажи "спасибА" саме бене та зеленскому за обвал гривні, через їх офшори були вкрадені 5.5 млрд.долл.Саме тому тарифи пішли вгору, комуманка та "обнищание народа" , навіть на твої улюблені товари - цигарки та горилка..
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12.04.2021 16:48 Ответить
И зеленский тоже скупал доллары? Много скупил лично зе?
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12.04.2021 17:10 Ответить
Херассе, ты криптоаналитик...😀
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12.04.2021 16:11 Ответить
Так и надо говорить ...
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12.04.2021 16:08 Ответить
Своё бездействие спихивать на кацапов-это что,трэнд бакановской сбу?
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12.04.2021 16:14 Ответить
Чому мовчать Бєнядиктова, Баканов? Вони хоча б ворохнулась відкрити справи стосовно зникнення громадянина України? Чи перевіряють інформацію молдавських ЗМІ, посадовців щодо автомобіля та осіб, імена яких названі, і яких підозрюють у викраденні.
Цим особам платят чисто за кришування злочинів влади?
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12.04.2021 16:22 Ответить
- Вони хоча б ворохнулась відкрити справи стосовно зникнення громадянина України?
- Головне в цій справі - не вийти на самих себе.
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12.04.2021 16:49 Ответить
Только так ! Они и назначены все 💯% холуи 🤢🤡💩🐲 «чего изволите «
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12.04.2021 16:26 Ответить
Чаус интересен тем, как спецслужбы Украины его в 2016 году переправили в Молдову, учитывая его бизнес связи.
Молдове он никоим образом был неинтересен. Поэтому они ему и отказали в политубежище.
А далее история с его похищением - муть мутная. Почему вешают дохлых собак на Украину без доказательств - вопрос! Хотя, тут есть момент, что все таки его вывезли в Украину. А тут, ребята, уже территория Украины и поэтому соответствуйте уровню! Отследить и доложить кто, куда и когда - это уже действительно зона ответственности украинских спецслужб.
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12.04.2021 16:35 Ответить
Очень странное происшествие. Но рассуждая кому оно выгодно,а также спрашивая себя почему все скандальные фотографии появлялись на сайтах промосковских соси-алистов,то становится ясно,кто и зачем это устроил.
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12.04.2021 16:42 Ответить
тобто, припускаєте - що все ж таки каспські спецури його вивезли?
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12.04.2021 17:12 Ответить
Я допускаю,что я к этому не причастен. Подумайте кому это выгодно и станет понятно кто,зачем и куда его выкрал.
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12.04.2021 18:56 Ответить
ГУР Міноборони заперечує причетність до викрадення Чауса. ©
Десь ми таке вже чули.
А, ось воно:
29.07.2020 - під Мінськом затримали 32 осіб з російської приватної військової компанії Вагнер.
19.08.2020 - СБУ та ГУР МО заперечили свою причетність до "так званої вагнерівської спецоперації" та назвали це "інформаційним вкидом".

"Це провокація російських спецслужб", - ГУР Міноборони заперечує причетність до викрадення Чауса - Цензор.НЕТ 3754
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12.04.2021 16:43 Ответить
В центре Киева крысы Кремля убили РАБссиянца Вороненкова,похитили РАБссиянского оппозицинера Розвазжаева,убили и журналиста Пашу Шеремета,за убийство Немцова и Политковской,не знаю....наверно тоже не Путлер...
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12.04.2021 16:56 Ответить
И у нас,и у Вас гуляют очень много не наших людей! Или Вы тоже догадываетесь,что это так?
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12.04.2021 18:59 Ответить
Ничего не понял: это как, Чауса сюда кто то подбросил?))
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12.04.2021 17:08 Ответить
ще не підкинули, але всі чогось цього очікують
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12.04.2021 17:30 Ответить
Так где этот Чаус? Границы у нас есть , или все проходной двор?
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12.04.2021 18:07 Ответить
Так быстро дали ответ, что бы все поверили. Не прошло и пол года.
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12.04.2021 21:54 Ответить
 
 