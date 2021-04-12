"Это провокация российских спецслужб", - ГУР Минобороны отрицает причастность к похищению Чауса
В Главном управлении разведки (ГУР) Министерства обороны отрицают возможную причастность их работников к возможному похищению из Молдовы экс-судьи Николая Чауса.
Об этом в комментарии hromadske заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк, передает Цензор.НЕТ.
"Мы опровергаем информацию о причастности Главного управления разведки к похищению Чауса. Мы считаем, что это провокация российских спецслужб по дискредитации военной разведки Украины и для того, чтобы поссорить два братских народа", — сказал Андрей Черняк.
Подробнее о ситуации с судьей Чаусом читайте в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова: "Похищение судьи Чауса сотрудниками ГУР МО: скандал в Молдове ради дискредитации Бурбы и Вагнергейта".
Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. Сразу после этого судья ушел в отпуск, где находился с 10 августа по 1 сентября 2016 года. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года он был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы, где находится до сих пор. В июле 2017 года в Высший совет правосудия поступила жалоба Нели Ластовки на систематическое отсутствие Чауса на работе, после чего 2 августа в отношении судьи было открыто дисциплинарное дело.
4 октября 2017 года Третья Дисциплинарная палата Совета правосудия отстранила Николая Чауса от осуществления правосудия и рекомендовала его уволить. 6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище. В настоящее время в Кишиневе рассматривается дело об экстрадиции судьи в Украину.
4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.
Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 5 марта 2018 года пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Также стало известно, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.
30 июня "Новичком" отравились два человека в соседнем городе Эймсбери. Мать троих детей Дон Стерджесс умерла, ее партнер - 45-летний Чарли Роули выжил. Стерджесс нашла флакон от духов, в котором был "Новичок", и применила. Роули провел в коме две недели. Скотланд-Ярд связал расследование нового отравления с делом Скрипалей.
5 сентября 2018 года прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров (Александр Мишкин) и Руслан Боширов (Руслан Чепига). Позже был идентифицирован их координатор - генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
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как залечит - так вовка шмаркля и представит его..
и даже "пленку" деркача покажут.. как обычно - для особо тупых))
Наверное, и Саакашвили сам себе мешок на голову одел и сел за штурвал пециного самолёта!
Не приховував? Ну так какие проблемы, что его вернули? Коррупционера и преступника! Когда Стерненку засудили, вы же все так верещали, что "судьи у нас плохие" и что "с эти надо что-то делать" (в том числе судебную реформу. Так почему же вы сейчас не рады и стеной вступились за эту дрянь? Потому что а Пети рыльце в пушку?
Жовтої преси? Тіпа бігуса-шкарлетської?
Та пішли ви на хутор з такими розслідуваннямию. Бачили вже диркачів.
В тебе хоч елементи логіки є?
Поясню: є така справа (нині - скоріш за все в ДБР), і крутиться ще з 2016-го року. Не розголошується. Хтось таки допомагав Чаусу втекти, десь протікло. І не дивно, при тодішньому (та й нинішньому) кадровому складі наших спецконтор. Тільки от проблема: Порох там - подібно до набивших оскомину підривів складів-арсеналів снарядів.
Але ж ви, ***** - "абинепорох"; "увсьомупорохвинуватий". Бо - ви курви зелені.
И на сколько законны такие действия по отношению к Саакашвили? Или- "закон- для "чужих", для своих законов нет"? Ну так я о том и говорю, что становится явственно понятно, КТО для Пети "свои".
а как ты стонало, как стонало в соседней ветке))
а вот тут в ОП ЗеЛоха поперхнулись))
ведь теперь чауса объявить (как и его "показания") - зашквар по-полной))
получается что оп-ЗеЛоха действовала:
1. руками расейских спецслужб
2. все показания от чауса - расейские фейки..
впрочем, после "пленок" деркача и дубинского - только идиоты в рашке и их "мышебратья"-зебилы могут сомневаться в том, что ОП-ЗеЛоха не работает на рашку))
сначало ты орало что "чаус даст показания против Порошенко"..
теперь отрицаешь это.. бо твоя зебильная власть утверждает что "чауса выкрали в интересах расейских спецслужб"
браво, зебил!
ну-ну.. расскажи об этом по зомбоящику))
в ЦИВИЛИЗОВАННЫХ странах 73% идиоты (мышебратья 87% ватников) не выбирают себе писюанистов из зомбоящика..
И, когда в Украине вас, идиотов, станет меньше - тогда мы станем ближе к цивилизованному миру
За кілька місяців він скупив 5.5 млрд.долларів, при ЗВР = 4 млрд.долл.
Скажи "спасибА" саме бене та зеленскому за обвал гривні, через їх офшори були вкрадені 5.5 млрд.долл.Саме тому тарифи пішли вгору, комуманка та "обнищание народа" , навіть на твої улюблені товари - цигарки та горилка..
Цим особам платят чисто за кришування злочинів влади?
- Головне в цій справі - не вийти на самих себе.
Молдове он никоим образом был неинтересен. Поэтому они ему и отказали в политубежище.
А далее история с его похищением - муть мутная. Почему вешают дохлых собак на Украину без доказательств - вопрос! Хотя, тут есть момент, что все таки его вывезли в Украину. А тут, ребята, уже территория Украины и поэтому соответствуйте уровню! Отследить и доложить кто, куда и когда - это уже действительно зона ответственности украинских спецслужб.
Десь ми таке вже чули.
А, ось воно:
29.07.2020 - під Мінськом затримали 32 осіб з російської приватної військової компанії Вагнер.
19.08.2020 - СБУ та ГУР МО заперечили свою причетність до "так званої вагнерівської спецоперації" та назвали це "інформаційним вкидом".