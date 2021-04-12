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Качество российской вакцины "Спутник V" вызывает вопросы, но и без этого у здравомыслящих украинцев доверия к России - ноль, - биохимик Артамонов

Качество российской вакцины

Эффективность и качество российской вакцины "Спутник V" вызывает вопросы, но и без этого у Украины не должно быть доверия к ее разработчикам.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал украинский биохимик, работающий в США, Михаил Артамонов.

"Статья о "Спутник V" в очень авторитетном журнале Lancet оставляет вопрос о популяции исследования, поскольку это в основном были молодые люди и почти не было людей с проблемами со здоровьем, которые составляют большинство любой популяции. Сейчас мы видим, что в России привито под 10% населения, но заболеваемость не падает. Поэтому предполагаю, что лабораторная проба вакцины могла быть нормальной, а при производстве произошел сбой, или опубликованные в Lancet данные по "Спутнику V", мягко говоря, не совсем правда.

Однако! У здрвомыслящих украинцев доверия к России - ноль. Разработчики "Новичка" - это ученые из Института, который также относится к Российской академии наук. И подобные им люди разработали "Спутник V". Вы можете себе представить, как они вкладывают в ампулу яд, который действует через два-три месяца? Я могу. Я не параноик, но осознаю коварство россиян, которое они довели за 7 лет войны и 350 лет нашей с ними "братской" жизни. Верю, что Россия способна на все, в том числе на производство 20 млн доз ядовитой вакцины. И считаю, что на государственном уровне должна быть озвучена позиция: в целях обеспечения национальной безопасности российскую вакцину не покупать в любом случае", - отметил он.

Читайте также: "Уровень защиты превышает 99%": в Польше после вакцинации 5,5 млн человек оценили эффективность прививок от COVID-19

Полное интервью с Михаилом Артамоновым читайте здесь.

Читайте также: За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 1 216 человек. В четырех областях не сделали ни одной прививки, - Степанов

вакцина (3815) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Pfizer (180) AstraZeneca (141) Sinovac (28)


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Топ комментарии
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"Однако! У украинцев со здравым смыслом доверия к России - ноль. Разработчики "Новичка" - это ученые из Института, который также относится к Российской академии наук. И подобные им люди разработали "Спутник V". Вы можете себе представить, как они вкладывают в ампулу яд, который действует через два-три месяца? Я могу. Я не параноик, но осознаю коварство россиян, которое они довели за 7 лет войны и 350 лет нашей с ними "братской" жизни. Верю, что Россия способна на все, в том числе на производство 20 млн доз ядовитой вакцины. И считаю, что на государственном уровне должна быть озвучена позиция: в целях обеспечения национальной безопасности российскую вакцину не покупать в любом случае", - отметил он.

Підписуюсь під кожним словом Якість російської вакцини "Спутнік V" викликають запитання, а й без цього в українців зі здоровим глуздом довіри до Росії - нуль, - біохімік Артамонов - Цензор.НЕТ 6182
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12.04.2021 16:34 Ответить
+9
на фразі "на Україні" бот спалився...
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12.04.2021 16:12 Ответить
+9
Ще й з яким "подобающим поштением и нижайшим трепетом" написано - "в Росії".
Тут навіть україномовний комент не врятував )))
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12.04.2021 16:30 Ответить
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тимчасом хтось готує гинацыд
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12.04.2021 16:06 Ответить
... готує нахабно, давно і під камери стешиним та коцам

https://mobile.twitter.com/angelys667

https://mobile.twitter.com/angelys667 Сергей Дорожный https://mobile.twitter.com/angelys667 @angelys667 https://mobile.twitter.com/angelys667/status/1381352474485882883 16 ч

И к этим (ромам) гебня нашла подход. Шото до Майдана они так не беспределили,а сейчас как с цепи сорвались? Вангую шо с их баронами поработали. А шоб их сильно не прессовали - подтянулась свнсобака с лаптестана, Славик Лихачев, для их защиты. Присматривал я за ним. И шо интересно - до этого Славик был борцом с украинским антисемитизмом. А так как франшизу укр антисемитизма передали другой консерве - Долинскому, то Славик сменил специализацию и стал борцом за права цыган. Евреи-цыгане, где-то рядом... Консерва гебешная, которая рисует - Укр страна 404

На дамбасе гебня тоже собрала всю люмпеноту и криминал - мы придем и дадим вам ограбить укропов и биндер. Мну доставляет как некоторые рассказывают про тупую гебню - да они делают нас в одни ворота, задействовав все рычаги, от цыган до советников с Кавказа. ...Вменяемую инфополитику заменили гебешные нарративы. Напомнить кто со Сцянко рассказывал про мову ворожнечи, раскол в обществе и громадянськый конфликт. Да, ТП, которая должна была это рубить на корню. От и маэмо.
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12.04.2021 16:15 Ответить
Москва. 31 марта. - В российской столице после вакцинации вторым компонентом заболели COVID-19 около 1 тыс. человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе комплекса социального развития Москвы.

Це все, що треба знать про цю бодягу)))

А, ну ще, що і президент Аргентини уколовся спутніком і через пару місяців захворів...
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12.04.2021 16:07 Ответить
Та нет ,как раз наоборот никаких сомнений в том ,что вата набадяжила очередное ГОВНО нет .
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12.04.2021 16:07 Ответить
Даже говорить нечего. Он прав во всех изложенных аспектах.
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12.04.2021 16:09 Ответить
До речі, про статтю в Lancet - дослідження не британці проводили, вони просто опублікували результати, надані кацапами...
Там назва статті:

Safety and immunogenicity of an rAd26 and rAd5 vector-based heterologous prime-boost COVID-19 vaccine in two formulations: two open, non-randomised phase 1/2 studies from Russia

Хто не шарить в інгліші, studies from Russia - це дослідження з рашки...
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12.04.2021 16:11 Ответить
І серед авторів цієї статті є кацапи...
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12.04.2021 16:11 Ответить
Купила компания Мерседес завод АвтоВАЗ. Перенастроили производство, запускают конвейер. . . Бац! на выходе Жигули!
Демонтируют оборудование, пригнали новое из Германии, установили, наладили, запускают... снова Жигули!!!
Около завода холм, на нём отдыхают бывшие гл. инженер и директор завода, смотрят на всё это.
Инженер директору:
- А я тебе говорил - место проклятое!!! А то всё "руки из жопы, руки из жопы"
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12.04.2021 16:11 Ответить
на фразі "на Україні" бот спалився...
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12.04.2021 16:12 Ответить
Ще й з яким "подобающим поштением и нижайшим трепетом" написано - "в Росії".
Тут навіть україномовний комент не врятував )))
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12.04.2021 16:30 Ответить
ну дык твердолхебов жеж
Якість російської вакцини "Спутнік V" викликають запитання, а й без цього в українців зі здоровим глуздом довіри до Росії - нуль, - біохімік Артамонов - Цензор.НЕТ 3692
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12.04.2021 16:34 Ответить
Отличный троллинг.
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12.04.2021 16:11 Ответить
а вот какие забавные заголовки были на москальских новостных пабликах "Украину охватывают бунты: люди требуют российскую вакцину" https://republic-tv.ru/20210114-ukrainu-ohvatyvayut-bunty-lyudi-trebuyut-rossijskuyu-vaktsinu/
шо интересно бунтарями выступали с десяток маразматичных старушенций во главе с местным депутатом
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12.04.2021 16:11 Ответить
насчет бунтов в Украине-ето влажные мечты *****
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12.04.2021 21:41 Ответить
интересная карта . на ней согласно опроса указаны процент населения по странам тех кто хорошо относится к России

Качество российской вакцины "Спутник V" вызывает вопросы, но и без этого у украинцев со здравым смыслом доверия к России - ноль, - биохимик Артамонов - Цензор.НЕТ 8332
кто и как его проводил непонятно но согласно ему самые главные русофобы оказывается немы и литовцы а скандинавы
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12.04.2021 16:15 Ответить
І що насправді вужасно - так це 32% кацапофілів у нас
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12.04.2021 16:25 Ответить
Може, ті 32% українців подумали, що опитування про те, кому подобаються кацапи як кулінарне блюдо?
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12.04.2021 16:37 Ответить
Тоді треба добряче відмочувати в оцті перед приготуванням Якість російської вакцини "Спутнік V" викликають запитання, а й без цього в українців зі здоровим глуздом довіри до Росії - нуль, - біохімік Артамонов - Цензор.НЕТ 8047 Бо це ж скільки шкідливих речовин треба вимити з проспиртованого скломиєм і боярою кацапського м'яса...
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12.04.2021 16:42 Ответить
Там спочатку в розчині хлорномого вапна витримати треба, потім в розчині марганцовки, потім Трилон Б, потім перекис водню, після того оцет і вже після того готувати, поки собачки не погодяться то все зжерти. Для людей не рекомендується. Хіба що для любителів кацапів із Зімбабве або Вануату.
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12.04.2021 16:46 Ответить
Там в є зайва хромосома - тобто генно-модифікований організм.
Вживати ГМО не варто.
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13.04.2021 01:15 Ответить
Молодец. Ну молодец ведь. Всё правильно сказал.
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12.04.2021 16:27 Ответить
А, да и Ланцет - лжецы и подедельники людоедов!
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12.04.2021 16:28 Ответить
Дик Ланцет просто переклав і передрукував кацапську статтю... Інше питання, що могли б перевірити дані для початку!
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12.04.2021 16:35 Ответить
Я бы усомнился в здравомыслии нарида. Уж в чем-чем, а с этим у него туго. Но с другой стороны, изюмские бабки будут здесь очень даже уместны. Куда они там запропастились... А мы поглядим
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12.04.2021 16:28 Ответить
"Однако! У украинцев со здравым смыслом доверия к России - ноль. Разработчики "Новичка" - это ученые из Института, который также относится к Российской академии наук. И подобные им люди разработали "Спутник V". Вы можете себе представить, как они вкладывают в ампулу яд, который действует через два-три месяца? Я могу. Я не параноик, но осознаю коварство россиян, которое они довели за 7 лет войны и 350 лет нашей с ними "братской" жизни. Верю, что Россия способна на все, в том числе на производство 20 млн доз ядовитой вакцины. И считаю, что на государственном уровне должна быть озвучена позиция: в целях обеспечения национальной безопасности российскую вакцину не покупать в любом случае", - отметил он.

Підписуюсь під кожним словом Якість російської вакцини "Спутнік V" викликають запитання, а й без цього в українців зі здоровим глуздом довіри до Росії - нуль, - біохімік Артамонов - Цензор.НЕТ 6182
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12.04.2021 16:34 Ответить
Ну і чисто логічно подумати - от є Пфайзер, всесвітньо відома фірма. Її всі за вігарою знають, але вони купу відомих ліків винайшли - кортизон, лістерин, дифлукан, дексаметазон і тд і тп.
І є автор спутніка, кацапський інститут Гамалеї, який ніякими ліками і світі не прославився. Та й взагалі за останні 100 років ссср і кацапія жодних всесвітньо відомих ліків не створили! То які можуть буть питання?
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12.04.2021 16:43 Ответить
ну то нехай цим шмурдяком привіваються усі, хто вважає московію - братською країною
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12.04.2021 16:55 Ответить
А що це не видно в цій гілці постів полум"яних цензоровскіх антиваксерів?
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12.04.2021 17:23 Ответить
Якість російської вакцини "Спутнік V" викликає запитання, а й без цього в українців зі здоровим глуздом довіри до Росії - нуль, - біохімік Артамонов - Цензор.НЕТ 6080
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12.04.2021 17:44 Ответить
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12.04.2021 19:01 Ответить
ну хоч біохіміки у нас адекватні!
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12.04.2021 19:34 Ответить
 
 