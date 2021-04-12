Качество российской вакцины "Спутник V" вызывает вопросы, но и без этого у здравомыслящих украинцев доверия к России - ноль, - биохимик Артамонов

Эффективность и качество российской вакцины "Спутник V" вызывает вопросы, но и без этого у Украины не должно быть доверия к ее разработчикам.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал украинский биохимик, работающий в США, Михаил Артамонов.

"Статья о "Спутник V" в очень авторитетном журнале Lancet оставляет вопрос о популяции исследования, поскольку это в основном были молодые люди и почти не было людей с проблемами со здоровьем, которые составляют большинство любой популяции. Сейчас мы видим, что в России привито под 10% населения, но заболеваемость не падает. Поэтому предполагаю, что лабораторная проба вакцины могла быть нормальной, а при производстве произошел сбой, или опубликованные в Lancet данные по "Спутнику V", мягко говоря, не совсем правда.

Однако! У здрвомыслящих украинцев доверия к России - ноль. Разработчики "Новичка" - это ученые из Института, который также относится к Российской академии наук. И подобные им люди разработали "Спутник V". Вы можете себе представить, как они вкладывают в ампулу яд, который действует через два-три месяца? Я могу. Я не параноик, но осознаю коварство россиян, которое они довели за 7 лет войны и 350 лет нашей с ними "братской" жизни. Верю, что Россия способна на все, в том числе на производство 20 млн доз ядовитой вакцины. И считаю, что на государственном уровне должна быть озвучена позиция: в целях обеспечения национальной безопасности российскую вакцину не покупать в любом случае", - отметил он.

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