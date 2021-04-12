Качество российской вакцины "Спутник V" вызывает вопросы, но и без этого у здравомыслящих украинцев доверия к России - ноль, - биохимик Артамонов
Эффективность и качество российской вакцины "Спутник V" вызывает вопросы, но и без этого у Украины не должно быть доверия к ее разработчикам.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал украинский биохимик, работающий в США, Михаил Артамонов.
"Статья о "Спутник V" в очень авторитетном журнале Lancet оставляет вопрос о популяции исследования, поскольку это в основном были молодые люди и почти не было людей с проблемами со здоровьем, которые составляют большинство любой популяции. Сейчас мы видим, что в России привито под 10% населения, но заболеваемость не падает. Поэтому предполагаю, что лабораторная проба вакцины могла быть нормальной, а при производстве произошел сбой, или опубликованные в Lancet данные по "Спутнику V", мягко говоря, не совсем правда.
Однако! У здрвомыслящих украинцев доверия к России - ноль. Разработчики "Новичка" - это ученые из Института, который также относится к Российской академии наук. И подобные им люди разработали "Спутник V". Вы можете себе представить, как они вкладывают в ампулу яд, который действует через два-три месяца? Я могу. Я не параноик, но осознаю коварство россиян, которое они довели за 7 лет войны и 350 лет нашей с ними "братской" жизни. Верю, что Россия способна на все, в том числе на производство 20 млн доз ядовитой вакцины. И считаю, что на государственном уровне должна быть озвучена позиция: в целях обеспечения национальной безопасности российскую вакцину не покупать в любом случае", - отметил он.
Полное интервью с Михаилом Артамоновым читайте здесь.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://mobile.twitter.com/angelys667
https://mobile.twitter.com/angelys667 Сергей Дорожный https://mobile.twitter.com/angelys667 @angelys667 https://mobile.twitter.com/angelys667/status/1381352474485882883 16 ч
И к этим (ромам) гебня нашла подход. Шото до Майдана они так не беспределили,а сейчас как с цепи сорвались? Вангую шо с их баронами поработали. А шоб их сильно не прессовали - подтянулась свнсобака с лаптестана, Славик Лихачев, для их защиты. Присматривал я за ним. И шо интересно - до этого Славик был борцом с украинским антисемитизмом. А так как франшизу укр антисемитизма передали другой консерве - Долинскому, то Славик сменил специализацию и стал борцом за права цыган. Евреи-цыгане, где-то рядом... Консерва гебешная, которая рисует - Укр страна 404
На дамбасе гебня тоже собрала всю люмпеноту и криминал - мы придем и дадим вам ограбить укропов и биндер. Мну доставляет как некоторые рассказывают про тупую гебню - да они делают нас в одни ворота, задействовав все рычаги, от цыган до советников с Кавказа. ...Вменяемую инфополитику заменили гебешные нарративы. Напомнить кто со Сцянко рассказывал про мову ворожнечи, раскол в обществе и громадянськый конфликт. Да, ТП, которая должна была это рубить на корню. От и маэмо.
Це все, що треба знать про цю бодягу)))
А, ну ще, що і президент Аргентини уколовся спутніком і через пару місяців захворів...
Там назва статті:
Safety and immunogenicity of an rAd26 and rAd5 vector-based heterologous prime-boost COVID-19 vaccine in two formulations: two open, non-randomised phase 1/2 studies from Russia
Хто не шарить в інгліші, studies from Russia - це дослідження з рашки...
Демонтируют оборудование, пригнали новое из Германии, установили, наладили, запускают... снова Жигули!!!
Около завода холм, на нём отдыхают бывшие гл. инженер и директор завода, смотрят на всё это.
Инженер директору:
- А я тебе говорил - место проклятое!!! А то всё "руки из жопы, руки из жопы"
Тут навіть україномовний комент не врятував )))
шо интересно бунтарями выступали с десяток маразматичных старушенций во главе с местным депутатом
кто и как его проводил непонятно но согласно ему самые главные русофобы оказывается немы и литовцы а скандинавы
Вживати ГМО не варто.
Підписуюсь під кожним словом
І є автор спутніка, кацапський інститут Гамалеї, який ніякими ліками і світі не прославився. Та й взагалі за останні 100 років ссср і кацапія жодних всесвітньо відомих ліків не створили! То які можуть буть питання?