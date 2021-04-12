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Новости Коронавирус и карантин
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Уровень антител после бессимптомного COVID-19 у мужчин в три раза выше, чем у женщин, - британские ученые

Уровень антител после бессимптомного COVID-19 у мужчин в три раза выше, чем у женщин, - британские ученые

Ученые не обнаружили значимых различий в соотношении мужчин и женщин, которые бессимптомно переболели коронавирусом, однако чаще всего антитела обнаруживались у мужчин старше 40 лет, более того, количество антител было в три раза больше, чем у женщин.

Об этом свидетельсвуют результаты исследований, проведенных британскими учеными, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Стремительное распространение коронавируса в мире частично обусловлено тем, что большое количество людей болеет бессимптомно.

В то же время после болезни у человека вырабатываются антитела, которые составляют основу иммунитета. Сейчас нельзя точно сказать, надолго они задерживаются в организме и или защищают от повторного заражения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У каждого третьего переболевшего COVID-19 обнаруживают психические расстройства или нарушения в работе мозга, - ученые

Ученые из Великобритании сделали новое исследование по уровню антител в зависимости от пола. Через три месяца ученые повторно протестировали людей и обнаружили, что у 21,7% из них антител больше нет.

Однако главным открытием стало то, что в 80% случаев антитела исчезали у женщин преимущественно среднего и старшего возраста.

"Это может быть связано с измененным иммунным ответом у женщин, которые приближаются к менопаузе или находятся в постменопаузе, подобно тому, как это наблюдается во время гриппа.

В целом, оценивая иммунитет к COVID-19 и его продолжительность, мы должны быть готовы к тому, что он не будет однородным. Возраст и пол могут привести к серьезной разнице", - отметили ученые.

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Исследователи также предполагают, что испытуемые могли заразиться коронавирусом около шести месяцев назад, что указывает на возможную среднюю продолжительность жизни антител в организме - 3 месяца.

исследование (567) карантин (16729) ученые (346) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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"Ученые не обнаружили значимых различий в соотношении мужчин и женщин, которые бессимптомно переболели коронавирусом, однако чаще всего антитела обнаруживались у мужчин старше 40 лет, более того, количество антител было в три раза больше, чем у женщин".

Значит будем жить, мужики!
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12.04.2021 16:15 Ответить
Житимуть ті, у кого втричі більше, ніж у жінок.
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12.04.2021 17:40 Ответить
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12.04.2021 17:43 Ответить
Британские ученые.)
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12.04.2021 16:15 Ответить
Британские ученые пришли к выводу, что люди занимаются сексом с намного большим удовольствием, если за ними не наблюдают британские ученые. )))
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12.04.2021 17:18 Ответить
_Эта дискриминация. Это неприемлемо! Свабоду Анжеле Девис! Блек лайвс матте. А-аа, пустите, суки!
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12.04.2021 16:21 Ответить
не парьтесь, їх всеодно більше
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12.04.2021 16:41 Ответить
 
 