Уровень антител после бессимптомного COVID-19 у мужчин в три раза выше, чем у женщин, - британские ученые
Ученые не обнаружили значимых различий в соотношении мужчин и женщин, которые бессимптомно переболели коронавирусом, однако чаще всего антитела обнаруживались у мужчин старше 40 лет, более того, количество антител было в три раза больше, чем у женщин.
Об этом свидетельсвуют результаты исследований, проведенных британскими учеными, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Стремительное распространение коронавируса в мире частично обусловлено тем, что большое количество людей болеет бессимптомно.
В то же время после болезни у человека вырабатываются антитела, которые составляют основу иммунитета. Сейчас нельзя точно сказать, надолго они задерживаются в организме и или защищают от повторного заражения.
Ученые из Великобритании сделали новое исследование по уровню антител в зависимости от пола. Через три месяца ученые повторно протестировали людей и обнаружили, что у 21,7% из них антител больше нет.
Однако главным открытием стало то, что в 80% случаев антитела исчезали у женщин преимущественно среднего и старшего возраста.
"Это может быть связано с измененным иммунным ответом у женщин, которые приближаются к менопаузе или находятся в постменопаузе, подобно тому, как это наблюдается во время гриппа.
В целом, оценивая иммунитет к COVID-19 и его продолжительность, мы должны быть готовы к тому, что он не будет однородным. Возраст и пол могут привести к серьезной разнице", - отметили ученые.
Исследователи также предполагают, что испытуемые могли заразиться коронавирусом около шести месяцев назад, что указывает на возможную среднюю продолжительность жизни антител в организме - 3 месяца.
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