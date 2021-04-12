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Новости Агрессия России против Украины
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ТКГ 14 апреля обсудит обмен пленными, нарушение режима "тишины" и возобновление работы КПВВ, - украинская делегация

ТКГ 14 апреля обсудит обмен пленными, нарушение режима

В рамках Трехсторонней контактной группы стороны обсудят нарушение режима тишины наемниками РФ, возобновление работы КПВВ и обмен удерживаемыми лицами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщает украинская делегация в ТКГ.

Так, 13 апреля пройдут - видеоконференции Рабочих групп по безопасности, политическим вопросам, гуманитарной рабочей группы, экономической рабочей группы, а 14 апреля - видеоконференция общего заседания Трехсторонней контактной группы.

Повестка дня:

- вопрос о нарушениях режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ;
- имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита;
- обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдения режима прекращения огня;
- продолжение разработки плана совместных шагов;
- возобновление работы КПВВ и открытие новых в н.п. Золотое и Счастье; обмен удерживаемыми лицами; полный и безусловный доступ международных организаций;
- восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.

В настоящее время продолжаются консультации на уровне политических советников "нормандской четверки", цель которых вернуться к строгому соблюдению сторонами полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.

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обмен (1415) Донбасс (26957) Трехсторонняя контактная группа (842)


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дід КРАВЧУК згубив ключи від сейфа з гвинтівкою
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12.04.2021 16:35 Ответить
Руководство Германии недовольно ,что Украина имеет в своём арсенале ядерное оружие.
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12.04.2021 16:38 Ответить
 
 