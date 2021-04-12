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Наблюдательный совет Укрзализныци тормозит реформы в компании, поэтому должен быть расформирован, - Бондарев

Наблюдательный совет Укрзализныци тормозит реформы в компании, поэтому должен быть расформирован, - Бондарев

Наблюдательный совет "Укрзализныци" за три года работы так и не смог подготовить план реформирования компании, в то же время на содержание и развлечения членов совета потрачены миллионы гривен.

 Об этом заявил народный депутат, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев.

"Несмотря на то, что Наблюдательный совет в этом составе работает три года, к сожалению, мы не видим реального какого-то документа, который будет реформировать Укрзализныцю, а также предоставлять возможности выйти из этой пропасти экономической фактически. Сегодня мы имеем не человеческий фактор в проблеме, мы имеем 60% рельсов, которые требуют вложения средств, требующих ремонта ", - сказал Бондарев.

По его словам, несмотря на такое критическое состояние железной дороги, тратятся миллионы на содержание членов Наблюдательного совета УЗ, которые за три года продемонстрировали нулевую эффективность.

"За позапрошлый год было несколько заседаний Наблюдательного совета на теплоходе "Хвиля", куда закупали кейтеринг более чем на 200 000 гривен и алкоголя на 400 000 гривен. Понимаете? Одно такое выездное заседание нам с вами обошлось  более чем в 600 000 гривен. Ну, привыкли члены Наблюдательного совета красиво жить. Хорошие зарплаты. Председателю Наблюдательного совета за прошедший год мы с вами заплатили более 3,5 миллиона гривен", - рассказал Бондарев.

Депутат подчеркнул: Наблюдательный совет УЗ тормозит реформу компании и, по его мнению, все его члены должны быть уволены.

"Именно Наблюдательный совет сегодня стопорит реформы, ничего не делает уже третий год ... Я лично уже поднимал несколько раз вопрос по поводу того, что этот Наблюдательный совет надо изменить. Потому что я не понимаю, какие функции вообще у них есть, и зачем они есть", - подытожил Бондарев.

Ранее экономический эксперт Борис Кушнирук заявил, что скандалы вокруг Наблюдательного совета "Укрзализныци", на содержание которого тратятся миллионы, дискредитируют реформу корпоративного управления.

Напомним, экс-депутат Борислав Береза ​​недавно обнародовал информацию, что на питание членов Наблюдательного совета УЗ компания потратила более 2 млн грн и еще 5 млн грн на их перелеты. Кроме того, по данным Березы, для членов наблюдательного совета организовывался отдых на теплоходе "Хвиля", стоимость одного такого мероприятия превышала 600 тыс.


Как сообщают СМИ, члены Наблюдательного совета "Укрзализныци" получают зарплаты от 300 до 500 тыс. грн в месяц.

Автор: 

Бондарев Константин (47) Укрзализныця (2759)


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Топ комментарии
+5
стоп!
а где же серлещ столоваться будет?
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12.04.2021 16:21
+4
От халепа Вовіку ЗЕ - знову шукай ситне корито для "анти-корупціонера" Сіруні Лещенка) Де ж тепека Сіруня харчуватися буде, лишенько
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12.04.2021 16:17
+4
РОЗІГНАТИ І ЗОБОВ'ЯЗАТИ ПОВЕРНУТИ УСІ ЗАРПЛАТИ І ПРЕМІЇ ЗА ЧАС ПЕРЕБУВАННЯ НА ПОСАДІ .
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12.04.2021 16:22
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Ций "совєт" непагано пристроївся: зарплати рівня "космос", а спросу з них - нуль.
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12.04.2021 16:13 Ответить
От халепа Вовіку ЗЕ - знову шукай ситне корито для "анти-корупціонера" Сіруні Лещенка) Де ж тепека Сіруня харчуватися буде, лишенько
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12.04.2021 16:17 Ответить
А чего еще может требовать депутат находящийся на зарплате у Ахметова...
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12.04.2021 16:17 Ответить
ето Юлин боец, так шо не токо у Ахметова
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12.04.2021 16:22 Ответить
Зустрічне питання - Лєщенко у нас великий іксперд-залізничник, що по 300 тис. зарплати має?
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12.04.2021 16:27 Ответить
3 года понадобилось, чтобы разобраться кто есть кто и почем..., это жесть просто...и не факт, что это прекратится прямо сейчас... и так во всем...куча бабла улетает просто в топку...
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12.04.2021 16:19 Ответить
Наблюдательный совет Укрзализныци тормозит реформы в компании, поэтому должен быть расформирован, - Бондарев - Цензор.НЕТ 418
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12.04.2021 16:19 Ответить
стоп!
а где же серлещ столоваться будет?
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12.04.2021 16:21 Ответить
На помойке.
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12.04.2021 16:23 Ответить
РОЗІГНАТИ І ЗОБОВ'ЯЗАТИ ПОВЕРНУТИ УСІ ЗАРПЛАТИ І ПРЕМІЇ ЗА ЧАС ПЕРЕБУВАННЯ НА ПОСАДІ .
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12.04.2021 16:22 Ответить
Зняли з язика - а гроші вимагати з зе , воно його туди всунуло ! Там ще банда наємів в оборонпромі піджирається .
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12.04.2021 16:58 Ответить
И пусть вернут впустую растраченные народные деньги!
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12.04.2021 16:22 Ответить
Як це "впусту" - ця бидлота спочатку привела зе кодлу до влади , знову відкинувши Україну назад . А бородата баба більше всіх біснувалася .
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12.04.2021 17:01 Ответить
"расформирован".... ПОД СУД их нах надо, с КОНФИСКАЦИЕЙ!
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12.04.2021 16:23 Ответить
5 человек совета. Ахметов не доплачивает за перевозку руды 20 000 000 000гр платит ниже себестоимости .Совет об этом кинул предьяву.
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12.04.2021 16:25 Ответить
Что значит расформирован? А штрафбат? Сереженьке это пойдет на пользу. Да и в удовольствие тоже
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12.04.2021 16:25 Ответить
Дуже гарно в цій Спостережній раді прилаштувався "відомий борець з корупцією" і "великий незамінний фахівець" у проблемах залізничних "Серж Лещ" . Виступає на багатьох телеканалах і, в основному, з патологічною ненавистю до П. О. Порошенка. За які такі "проривні досягнення" "Серж Лещу" та його подільникам платять сотні тисяч грн. в місяць? Чому це не розслідується НАБУ?
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12.04.2021 16:40 Ответить
А бородату тьолку куди ? Він же чи ненайкращий вилизувач зе . Пропоную відправити послом в москву !
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12.04.2021 16:55 Ответить
Сірожа лящ, як з,ясувалось великий тормоз... чи скоріше велика некомпетентність... у всьому.
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12.04.2021 17:03 Ответить
вискарь они жрут здорово....а что они умеют делать?
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12.04.2021 17:19 Ответить
Расстрелять лебедей
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12.04.2021 19:40 Ответить
 
 