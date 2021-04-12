Украина планирует участвовать в программах по освоению Луны и изучению Марса, - глава космического агентства Тафтай

Украина планирует принять участие в программах, которые предусматривают исследования Марса. Также в будущем Украина будет участвовать в программе NASA по освоению Луны - "Артемида".

Об этом в интервью Укринформу рассказал глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай, передает Цензор.НЕТ.

"Украина имеет большой потенциал.У нас есть ведущие специалисты, технологии, отлаженная система космического образования. ... Кроме этого, президент Владимир Зеленский очень заинтересован в развитии космической отрасли. Он активно занимается этой сферой и всячески поддерживает деятельность агентства. Это те достижения, которые мы должны использовать для развития космической деятельности. Технологии развиваются очень динамично и быстро, поэтому в контексте перспектив мы делаем акцент на частные компании, ведь они более "гибкие" в развитии быстрых проектов. В ближайшем будущем Украина примет участие в программе НАСА по освоению Луны - "Артемида". Мы недавно подписали меморандум о сотрудничестве. Кроме этого, планируем участвовать в программах, предусматривающих исследование Марса", - заявил он.

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