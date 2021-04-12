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Украина планирует участвовать в программах по освоению Луны и изучению Марса, - глава космического агентства Тафтай

Украина планирует участвовать в программах по освоению Луны и изучению Марса, - глава космического агентства Тафтай

Украина планирует принять участие в программах, которые предусматривают исследования Марса. Также в будущем Украина будет участвовать в программе NASA по освоению Луны - "Артемида".

Об этом в интервью Укринформу рассказал глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай, передает Цензор.НЕТ.

"Украина имеет большой потенциал.У нас есть ведущие специалисты, технологии, отлаженная система космического образования. ... Кроме этого, президент Владимир Зеленский очень заинтересован в развитии космической отрасли. Он активно занимается этой сферой и всячески поддерживает деятельность агентства. Это те достижения, которые мы должны использовать для развития космической деятельности. Технологии развиваются очень динамично и быстро, поэтому в контексте перспектив мы делаем акцент на частные компании, ведь они более "гибкие" в развитии быстрых проектов. В ближайшем будущем Украина примет участие в программе НАСА по освоению Луны - "Артемида". Мы недавно подписали меморандум о сотрудничестве. Кроме этого, планируем участвовать в программах, предусматривающих исследование Марса", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский в День космонавтики: Космическая отрасль - ключевой элемент национальной безопасности и обороны

Автор: 

космос (787) Марс (38) Луна (27) Госкосмос (66) Тафтай Владимир (5)


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Топ комментарии
+12
Я теж планую
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12.04.2021 16:27
+9
Картошку будем садить. Транспортные расходы - ноль: урожай можно сбрасывать вниз прямо заказчику во двор.
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12.04.2021 16:33
+7
летимо на сонце
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12.04.2021 16:29
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Я теж планую
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12.04.2021 16:27 Ответить
Все зеленых депутатов вместе с советниками и всем 95 кварталом посадить в ракету ,и на Марс . Пусть там изучают. В один конец .
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12.04.2021 18:23 Ответить
летимо на сонце
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12.04.2021 16:29 Ответить
Тіко в ночі
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12.04.2021 16:36 Ответить
А то днем слишком жарко
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12.04.2021 17:38 Ответить
Что можно осваивать на Луне ?
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12.04.2021 16:30 Ответить
ну, говорят гелия -3 там много, очень перспективное топливо для термоядерных реакторов
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12.04.2021 16:32 Ответить
Картошку будем садить. Транспортные расходы - ноль: урожай можно сбрасывать вниз прямо заказчику во двор.
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12.04.2021 16:33 Ответить
Бюджет.
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12.04.2021 16:37 Ответить
Я бы тоже курнул такого легализованного ....
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12.04.2021 16:31 Ответить
тебе идиоту и курить ненужно. лучше попроси санитарку сделать дополнительную клизму, попустит. на крайняк попроси соседа хлопнуть тебя по чердаку.
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12.04.2021 16:51 Ответить
Какая там нах санитарка с твоим бредом только врач разбираться должен ...
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12.04.2021 17:10 Ответить
Украина планирует участвовать в программах по освоению Луны и изучению Марса, - глава космического агентства Тафтай - Цензор.НЕТ 7685
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12.04.2021 16:31 Ответить
Кто ж нас туда возьмет, коли президент - клоун? Разве шо марсиан смешить. Тут да, тут мы сможем. Американцы марсиан находят, мы отсылаем клоунов и устраиваем им праздничный концерт. И нам хорошо, и клоунов меньше
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12.04.2021 16:31 Ответить
" президент Владимир Зеленский очень заинтересован в развитии космической отрасли. Он активно занимается этой сферой и всячески поддерживает деятельность агентства " - два вот этих предложения фактически ставят крест на любых наших потугах . все за шо берется Зеля ......
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12.04.2021 16:36 Ответить
Очень перспективная отрасль по исследованию черных дыр в условиях крайнего криворожья!
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12.04.2021 16:38 Ответить
В европейских программах по Марсу видимо участвовать не будем, чтобы не встречаться с участвующей в них москальвой.
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12.04.2021 16:37 Ответить
може всетаки канабіс
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12.04.2021 16:38 Ответить
ніч вигадали боягузи
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12.04.2021 16:39 Ответить
Тафтай гонит туфту.
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12.04.2021 16:41 Ответить
Україна планує брати участь у програмах з освоєння Місяця і вивчення Марса, - глава космічного агентства Тафтай - Цензор.НЕТ 9400
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12.04.2021 16:44 Ответить
Ізучіть і освоюйте спочатку занепале українське село,роздовбану інфрастуктуру,зашлаковану природу України, укріпіть ГЕСи на Дніпрі, які тріщать по швам, марсіяни мать вашу
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12.04.2021 16:59 Ответить
Хорошо когда у страны есть мечта.
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12.04.2021 17:04 Ответить
У Сухова тоже были мечты, прям как у нашего главы космического агентства.
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12.04.2021 17:16 Ответить
Ето да, специалистов шоб луну осваивать у нас дофига.
А от шоб двигатель хоть бы для мопеда сделать - ето уже сложнее, таких пока нету.
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12.04.2021 17:03 Ответить
Может в селах в школах туалеты сначала сделать не во дворе?!
Космос должен опираться на развитое общество. Какой смысл выкидывать миллионы ради дутого престижа страны, когда собственные граждане, те же инвалиды, ведут по сути нищенственный образ жизни?! Мы же не Рашка!
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12.04.2021 17:14 Ответить
при порошенки начали делать теплые туалеты...шо,уже забросили?так5 то мудрый нарит так решил
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12.04.2021 17:21 Ответить
Если Клоун ещё нюхнет кокса то он начнет осваивать сатурн!
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12.04.2021 17:21 Ответить
https://twitter.com/i/status/1381515468264013826 В Красноярске тоже отметили День космонавтики
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12.04.2021 17:22 Ответить
Это нелепица. Денег на космос нет в принципе. Воровство бюджета запредельное. Какое участие в Артемиде???
Тафтай вряд ли понимает, о чем говорит.
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12.04.2021 17:32 Ответить
Україна планує брати участь у програмах з освоєння Місяця і вивчення Марса, - глава космічного агентства Тафтай - Цензор.НЕТ 1605
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12.04.2021 17:33 Ответить
Можно сдавать в аренду участки наших дорог для испытаний марсохода. Если тут он не *********, на Марсе ему уже легче будет.
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12.04.2021 17:35 Ответить
Міжпланетне крадівництво! - звучить!
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12.04.2021 18:13 Ответить
Ніж гвиздіти про Місяць та Марс краще б повісили пару супутників-шпійонів над окупованими землями.
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12.04.2021 22:23 Ответить
Похоже часть кокса для Рогозина попала в Украину
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13.04.2021 06:48 Ответить
 
 