Минобороны и Научно-практический центр нейрореабилитации NODUS подписали меморандум о лечении раненых военнослужащих

В Министерстве обороны Украины состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между оборонным ведомством и Научно-практическим центром нейрореабилитации NODUS.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Минобороны Украины, меморандум предусматривает ряд мер в области реабилитации военнослужащих, получивших ранения в ходе выполнения задач в районе проведения операции Объединенных сил.

Предполагается, что лечение и восстановление украинских защитников при поддержке зарубежных партнеров будет происходить на базе Научно-практического центра. Для этого будут задействованы уникальные методики, современное оборудование и передовые технологии лечебного учреждения. Планируется также, что медики Центра будут тесно сотрудничать с коллегами военных медицинских учреждений и обмениваться опытом, что позволит усилить способности военных медицинских учреждений в направлении нейрореабилитации.

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"Без сомнения, привлечение высококвалифицированных гражданских медицинских работников позволит повысить качество лечения украинских защитников. За этими, казалось бы, общими словами - спасенные жизни и здоровье наших воинов. Надеемся, что такое объединение усилий поможет не только обеспечить текущие потребности в нейрореабилитации наших военнослужащих, но и будет способствовать созданию соответствующего направления в системе нашей ведомственной военной медицины", - подытожил важность подписания Меморандума заместитель Министра обороны Украины Игорь Старобинский.

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