НАПК проводит полную проверку 375 деклараций чиновников, в том числе Зеленского, Шмыгаля, 15 министров и четырех судей КСУ
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) начало полную проверку 98 деклараций госслужащих, среди которых президент Владимир Зеленский, премьер-министр Дениса Шмыгаль, а также 15 министров.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.
В агентстве объясняют, что большинство из этих деклараций НАПК взяло в проверку, поскольку в 2020 году завершить ее было невозможно из-за решения Конституционного Суда Украины.
Сейчас основанием для полной проверки может стать: высокая должность, заявление от граждан или СМИ о возможных ложных сведениях в декларации чиновника. На проведение полной проверки деклараций предусмотрено до 120 календарных дней. При наличии оснований ее могут продлить, но не более чем на 60 календарных дней.
Все декларации сначала проверяют автоматически, благодаря системе логического и арифметического контроля. Компьютер определит, какие декларации содержат наибольшие риски. После работники НАПК начнут полную проверку этих деклараций.
Сейчас сделать процесс проверки декларации полностью автоматическим нельзя. Среди главных причин - качество данных в большинстве государственных реестров, говорят в НАПК. Например, информации о недвижимости, приобретенной в 1990-е годы, в реестрах чаще всего нет. До конца 2021 года Агентство планирует осуществить полную проверку более 1000 деклараций должностных лиц.
Среди тех, чью декларацию проверят: президент Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, вице-премьер-министр, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, вице-премьер-министр Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, вице-премьер-министра, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, экс-министр обороны Андрей Загороднюк, министр здравоохранения Максим Степанов, министр юстиции Денис Малюська, министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, экс-министр Кабмина Дмитрий Дубилет, экс-министр культуры и информационной политики Владимир Бородянский, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, экс-министр здравоохранения Илья Емец.
Кроме того, проверяют электронные декларации заместителей министров, а также 9 судей Конституционного Суда.
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