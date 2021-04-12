НАПК проводит полную проверку 375 деклараций чиновников, в том числе Зеленского, Шмыгаля, 15 министров и четырех судей КСУ

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) начало полную проверку 98 деклараций госслужащих, среди которых президент Владимир Зеленский, премьер-министр Дениса Шмыгаль, а также 15 министров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

В агентстве объясняют, что большинство из этих деклараций НАПК взяло в проверку, поскольку в 2020 году завершить ее было невозможно из-за решения Конституционного Суда Украины.

Сейчас основанием для полной проверки может стать: высокая должность, заявление от граждан или СМИ о возможных ложных сведениях в декларации чиновника. На проведение полной проверки деклараций предусмотрено до 120 календарных дней. При наличии оснований ее могут продлить, но не более чем на 60 календарных дней.

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Все декларации сначала проверяют автоматически, благодаря системе логического и арифметического контроля. Компьютер определит, какие декларации содержат наибольшие риски. После работники НАПК начнут полную проверку этих деклараций.

Сейчас сделать процесс проверки декларации полностью автоматическим нельзя. Среди главных причин - качество данных в большинстве государственных реестров, говорят в НАПК. Например, информации о недвижимости, приобретенной в 1990-е годы, в реестрах чаще всего нет. До конца 2021 года Агентство планирует осуществить полную проверку более 1000 деклараций должностных лиц.

Среди тех, чью декларацию проверят: президент Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, вице-премьер-министр, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, вице-премьер-министр Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, вице-премьер-министра, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, экс-министр обороны Андрей Загороднюк, министр здравоохранения Максим Степанов, министр юстиции Денис Малюська, министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, экс-министр Кабмина Дмитрий Дубилет, экс-министр культуры и информационной политики Владимир Бородянский, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, экс-министр здравоохранения Илья Емец.

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Кроме того, проверяют электронные декларации заместителей министров, а также 9 судей Конституционного Суда.