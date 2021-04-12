Украина инициировала новое заседание в ОБСЕ из-за наращивания Россией войск на границе

Украина инициировала совместное заседание обоих постоянно действующих директивных органов ОБСЕ - Постоянного совета и Форума безопасности сотрудничества - для рассмотрения вопроса существенного увеличения военного присутствия РФ вдоль границы с Украиной и на временно оккупированных украинских территориях.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк, передает Цензор.НЕТ.

"Мы инициировали следующий значительный шаг в рамках Венского документа и направили Шведскому председательству в ОБСЕ обращение о проведении совместной встречи Постоянного совета и Форума безопасности сотрудничества. Председательство должно проработать подготовку такой встречи в течение не более чем 48 часов", - заявил Цимбалюк.

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Согласно процедуре, самый поздний срок для проведения такого заседания - утро среды, 14 апреля. Скорее всего, совместное заседание Постоянного совета и Форума безопасности сотрудничества состоится во вторник.

Во время этого заседания, которое пройдет с участием всех 57 стран-участниц ОБСЕ, должны быть высказаны рекомендации по урегулированию ситуации и снижению напряжения, вызванного концентрацией войск РФ вблизи границы с Украиной.

По словам Цимбалюка, Украина инициировала совместное заседание обоих постоянно действующих директивных органов ОБСЕ после того, как 10 апреля Россия проигнорировала созванную Украиной встречу государств-участников, на которой ожидалось получить от РФ разъяснения относительно концентрации ее войск вблизи украинской границы.

Дипломат сообщил, что этот вопрос является срочным и вызывает беспокойство у большинства стран-участниц ОБСЕ. Свидетельством этого является проведенная 10 апреля встреча, которая прошла не просто в выходные, но и во время весеннего перерыва в работе ОБСЕ.

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"Во время этой встречи Украина получила очень широкую поддержку. 39 стран-участниц официально заявили о том, что они обеспокоены и они заинтересованы в получении ответа от РФ", - прокомментировал субботнюю встречу глава украинской миссии в ОБСЕ.

Как сообщалось, 7 апреля Украина активировала Венский документ ОБСЕ от 2011 года о мерах по укреплению доверия и безопасности. Согласно предусмотренной этим документом процедуры, российской стороне был направлен официальный запрос о предоставлении разъяснений относительно существенного роста военного присутствия Российской Федерации вдоль границы с Украиной и на временно оккупированных территориях Украины в течение последних дней.

Однако российская сторона отказалась предоставлять нформацию в соответствии с запросом, заявив, что не ведет такой деятельности. Кроме того, Россия бойкотировала и созванную Украиной 10 апреля встречу с участием других государств-участников ОБСЕ.

В МИД Украины заявили, что отказ Москвы выполнять положения Венского документа является "очередным подтверждением намерений РФ продолжать военное давление и угрозы силой относительно Украины".

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