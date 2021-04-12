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Новости Борьба с коронавирусом
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Не нужно играть с процентами эффективности вакцин. Если все 40 млн в Украине вакцинируются CoviShiеld с эффективностью 76%, то это будет иметь хороший результат, - биохимик Артамонов

Не нужно играть с процентами эффективности вакцин. Если все 40 млн в Украине вакцинируются CoviShiеld с эффективностью 76%, то это будет иметь хороший результат, - биохимик Артамонов

Вакцинироваться от коронавируса важно все, кто не имеет противопоказаний, потому что это значительно уменьшает возможность болезни и тяжелые последствия.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал украинский биохимик, работающий в США, Михаил Артамонов.

"В Украине зарегистрировано несколько десятков нековидних вакцин из разных стран: от кoри, полиомиелита, гриппа, коклюша, гепатита... Например у бельгийской вакцины от кори, краснухи и свинки эффективность 95-98% - в зависимости от реакции организма. У нидерландской вакцины от гриппа эффективность 62-91%. На кубинскую против гепатита B заявлено 100% эффективности. То есть вакцины разные, и с этими процентами не надо играть. Если все 40 млн в Украине вакцинируются CoviShiеld, который имеет эффективность 76% (по последним данным, именно 76%), то это будет иметь хороший эффект...

Если вакцина защищает на 76%, то вероятность заболеть все равно есть. Но все вакцины показывают почти 100% защиту от тяжелых случаев - вы можете заразиться, но течение болезни будет легким. Если слабый иммунитет и проблемы со здоровьем (диабет, сердечные болезни, почки и т.д.), то это риск. Однако вакцинироваться важно, потому что это значительно уменьшает возможность болезни и тяжелые последствия", отметил он.

В общем биохимик советует придерживаться списков противопоказаний по вакцинам, которые должні быть у медиков.

Читайте также: Уровень антител после бессимптомного COVID-19 у мужчин в три раза выше, чем у женщин, - британские ученые

Полное интервью с Михаилом Артамоновым читайте здесь.

Читайте также: Качество российской вакцины "Спутник V" вызывает вопросы, но и без этого у украинцев со здравым смыслом доверия к России - ноль, - биохимик Артамонов

вакцина (3815) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
А кто тебе дурачку сказал что есть кто то кто против вакцинации как таковой??
Лично я против вакцинации шмурдяком...но совсем не против вакцинации нормальной вакциной....
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12.04.2021 17:18
+5
А разве дело только в эффективности?? Цианистый калий вылечивает от ковида на 100%...не выживает от него правда никто...но ведь какая разница..да?
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12.04.2021 17:15
+5
Результат будет лучше, если закрыть эпицентр и буковель
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12.04.2021 17:18
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Да народ то готов. Вот только КАК 500 000 доз разделить на 42 000 000 человек?
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12.04.2021 17:04 Ответить
показать его по зомбоящику.. на фоне "новых" дорог после сошедшего снега
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12.04.2021 17:05 Ответить
КАК ТО ТАК?
Не нужно играть с процентами эффективности вакцин. Если все 40 млн в Украине вакцинируются CoviShiеld с эффективностью 76%, то это будет иметь хороший результат, - биохимик Артамонов - Цензор.НЕТ 5017
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12.04.2021 17:06 Ответить
Так ці 500 000, степанов, випадково виторговував у індусів, бо ЮАР відмовилась (чи хтось інший, точно не пам'ятаю). А так би взагалі нічого не було. Вони просрали все що могли, як і все до чого доторкуються зелені виродки. Голосували по приколи - жріть гівно довПойопи конченні
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12.04.2021 17:08 Ответить
16 февраля Юар отказались, 23 февраля Украина закупила. Срок производства 23 декабря, срок действия до 23 июня, пол года. и 41200 флакона по 10 доз. Две палеты и курточка
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12.04.2021 17:21 Ответить
вколоть всем Спутник
какая разница то?
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12.04.2021 17:04 Ответить
76% ковишилд для 73% зелохов..

нормальным же людям - пфайзер))
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12.04.2021 17:04 Ответить
схоже ковішильд може навіть додати зеленим процентів
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12.04.2021 18:21 Ответить
Я вважаю що вакцинацію варто зробити платною по собівартості. 50 грн ковідшилд, і 500 грн файзер, щоб закінчити спекуляції з приводу цін. Ті у кого будуть гроші на файзер зроблять це одразу, а далі ми будемо слухати інших лохів які не мають гроші і готові до ковідшилда.
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12.04.2021 18:33 Ответить
Как только зе-власти прекратят "играться с процентами" в ОТКАТАХ - так сразу же и мы прекратим "играться с процентами" в эффективности!
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12.04.2021 17:04 Ответить
Нахиди со своим фуфломицином
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12.04.2021 17:05 Ответить
Вопрос не в том, насколько эффективная, а том, что ее никак не могут купить и не могут организовать процесс вакцинации!
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12.04.2021 17:06 Ответить
процес вакцинації болєє мєнєє вже налагоджено. було б чим.
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12.04.2021 18:22 Ответить
Та этот биохимик видать шо-то нехилое для себя химичит ....
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12.04.2021 17:12 Ответить
Биохимчит....биткоинты наверное...
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12.04.2021 17:16 Ответить
чиновники нахимичили себе биткоинов на 76 млрд...
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12.04.2021 17:37 Ответить
А разве дело только в эффективности?? Цианистый калий вылечивает от ковида на 100%...не выживает от него правда никто...но ведь какая разница..да?
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12.04.2021 17:15 Ответить
Привет, ты болен, болен самой страшной в мире болезнью, отсутсвие разума, тебе никакая прививка не поможет!
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12.04.2021 17:19 Ответить
Ты болен от рождения...и ни одна прививка тебе не помогла....
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12.04.2021 17:20 Ответить
+++ Абсолютно верное замечание! И это при одноразовой вакцинации.

А теперь пару слов для противников вакцинации:
Вой теперишних тупорылых один в один совпадает с воем прежних тупорылых, во времена начала массовых прививок от оспы)
Странно и куда оспа подевалась? Оспы нет, а тупорылых стало на 4 лярда больше, парадокс мля.

РС для особо тупорылых - инсульты (а ато в основном тромбозы), являются основной причиной смертности населения земли, поэтому 30-60 случаев на 10 лямов привививок погоды не делают! И вопрос к тупорылым - какова будет сметность от ковида, если эти 10 лямов не будут вакцинированы? И сколько из тех привитых 20-30 на 10 лямов остануться живы без прививок?
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12.04.2021 17:17 Ответить
А кто тебе дурачку сказал что есть кто то кто против вакцинации как таковой??
Лично я против вакцинации шмурдяком...но совсем не против вакцинации нормальной вакциной....
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12.04.2021 17:18 Ответить
Назови хоть одну вакцину, от которой не бывает последствий! (Естественно для очень малой доли вакцинированных) Твоя ДНК поражена, ума нет, детей нет и не будет(надеюсь)! Планета шелезяка (с)
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12.04.2021 17:22 Ответить
Я могу тебе дурачку могу назвать вакцину которая вызывает тромбы....что влечет за собой практически 100% смерть...это астрозенека...и ее хреновая копия ковидшел...
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12.04.2021 17:24 Ответить
Я привился астрозенекой, я 100% мертв, пишет тебе дух моего прадедушки)
Моих знаакомых и их знакомы приыилось, точно с 1000. Мксимум температура в первые 2е суток 37.2. Бойся толпы зомби идут к тебе - Хомо без сапиенса)
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12.04.2021 17:30 Ответить
В этот раз тебе дурачку повезло...то у тебя есть еще один шанс откинуть копыта...при второй прививке...а потом еще много шансов...при каждой последующей через каждые полгода....
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12.04.2021 17:31 Ответить
И теперь ты дурачОк....вторую дозу...другой прививкой кроме как шмурдяком привиться не можешь....радуйся...
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12.04.2021 17:35 Ответить
У дурочка 2 вышкии и IQ в 2 раза выше твоего)
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12.04.2021 17:24 Ответить
Тебе одной вышки не хватило для того что бы поумнеть?? Так и трех тоже бы не хватило...
Лично мне вполне хватило одного высшего образования....стальное это курсы по необходимости...
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12.04.2021 17:25 Ответить
Высшее образование оно может быть только одно...и оно или есть...или его нет..
А если у дурачкрв из два..три...пять...то ума им это не добавляет...и говорит лишь о том...что эти дурачки эти диплому купили......
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12.04.2021 17:30 Ответить
А тепер на рідній, для того дурня, що думкою багатіє - 2 виша, по спеціаольності обидвох працюю)
Шо і де ти купував, не знаю, неперенось свій багатий досвід на оточуючих!
Привіт тобі планета шелесяка)
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12.04.2021 17:34 Ответить
Ума тебе это не добавило....и это факт...
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12.04.2021 17:34 Ответить
Ти не відрізняєш такі поняття, як розум та знання. Тобі досить сраних курсів і ти знатимеш усе. Мені для рроботи потрібний був другий виш. Я його отримав, а не просидів тиждень, або 2, протираючи сраку та пригаючи з радості від чергового диплому курсів для ідіотів)
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12.04.2021 17:43 Ответить
Знаний не может быть без ума....но ты настолько туп что не в состоянии понять этой элементарной истины....
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12.04.2021 17:44 Ответить
Згоден, але ти теж згодисвя з тим, мій iq вищий за твій у 2 рази)
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12.04.2021 17:46 Ответить
Твой iq может быть выше в два раза только в сравнении с шимпанзе...и более ни с кем...
ВЫсшее образование..оно потому и высшее...что дает человеку знания..и умения...пользоваться справочной литературой....источниками информации и так далее...
И потому если вдруг...человеку имеющему высшее образование....реально полученное ...а не за сало....необходимо изменить профиль работы...то ему вполне достаточно получить некоторые специфические...конкретные знания...и не получать второй диплом...как это делают те кто покупает дипломы в переходе...
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12.04.2021 17:50 Ответить
Не потрібно грати з відсотками ефективності вакцин. Якщо всі 40 млн в Україні вакцинуються CoviShiеld з ефективністю 76%, то це матиме хороший результат, - біохімік Артамонов - Цензор.НЕТ 1444

Деякі чоловіки так тішаться високими розмірами свого IQ, мабуть компенсують щось мале!
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12.04.2021 17:59 Ответить
Іq, та довжина вашого хобота не мають між собою ніякого зв*язку. А тупорилому, я просто пояснював стіпінь його тупорилості, Зауважте, я невіть не назвав рівень! В нього, у любому випадку у 2 рази мнший! Я не про хобот)
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12.04.2021 18:12 Ответить
Я не хочу колоться китайским шмурдяком и отдельно калом которые клепают цыгане в индии. Я за Пфайзер. А еще более по простому - чем ЕВРЕИ в Израиле (не путать с каломойшой) вакцинировались, то тем, считаю нужным, и я
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12.04.2021 21:22 Ответить
Ви впевнені, що пфайзер краще? У вас є секретні відомості?
Ви впевнені, що в Україні вам ширнуть ее 5 разів перемороженим пфайзером? Умови зберігання - (мінус) 70). Вам довели, що пфайзер йде м*якше?
В мене інші дані) різниці між пфайзером і астрозенекою по реакції вакцинованих, майже немає! Ваші сумніви в Індійських вакцинах, це упереджене невігластво)

До речі, куди з*їхала штабквартира мілком*яких? І чому? Дайте ВИЧЕРПНУ відповідь на ці 2 питання і ва відкриються очі)))
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12.04.2021 21:59 Ответить
Ой забув, там щей Модерною вакцинувалися (в ізраїлі)
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12.04.2021 22:05 Ответить
Забыл добавить! Абсолютно все евреи умнее тебя, своего мнения нет! Рад за тебя.
Есть такая куйня, называется леминги, раз в 4 года стадо лемингов валит в в северный ледовитый и там топится. Успехов и удачи)
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13.04.2021 18:56 Ответить
Мне зачем заморачиваться и корчить из себя експерта-умника? Человек не имеющий специального медицинского образования НЕ сможет понять что хорошо и почему.
Израиль потому что ТАМ (внутри страны и для себя) жесткие и нормальные законы. Ты можешь колоться хоть спутником. А что у тебя есть (никнейм) всем полюбе класть. Не корчи из себя експерта - будь проще додик
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13.04.2021 21:20 Ответить
Тебе и корчить не надо) тупорылость прет из всех щелей.
Законы это законы, повальная вакцинация это несколько другое.
Мухи отдельно, котлеты отдельно. Хотя вам кушать котлеты с мухами, похоже не привыкать. Приятного...
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13.04.2021 23:34 Ответить
Ехай в ольгино бот. зашел тут додик и поучает всех.
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14.04.2021 08:48 Ответить
Умный ответ! Просто фейерверк интеллекта.
Ехай в... Хотя многоточие для убогих бесполезно, у них фантазии хватает на ольгино и не больше)
Тупые мыслят штампами впрессованными в их убогие извилины, удачи. Привет из Ольгино!
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14.04.2021 20:42 Ответить
Немного про "ывреев". До сих пор они не признали генцидом голодомор. Между тем на рукводящих должностях в доминирующем количестве были именно они.
Зато как кричат во всех своих фильмах - холокост. Сжигали нас. Ага. Между тем что ужасней - смерть в газовой камере или медленная смерть от голода? Что-то не видно "покаяний". Вот такая хитрость, но не ум.
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18.04.2021 09:54 Ответить
Евреев 2000 лет гоняли по миру, научились выживать, кто мешает тебе занять все руководящие должности? Ты же титульная нация тут, вот со тварищи и бери власть в свои руки! Может чегото не хватает для действа сего? Так наберись ума и дерзай.
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18.04.2021 10:00 Ответить
Результат будет лучше, если закрыть эпицентр и буковель
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12.04.2021 17:18 Ответить
Почему-то за индийско-китайские поделки активно агитируют те, кто ими не вакцинируется сам ни при каких условиях.
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12.04.2021 17:18 Ответить
Индия отказалась от продаж вакцин, так что теперь только китайская шняга.
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12.04.2021 17:19 Ответить
Тут така "невелика" неприємність намалювалась.
11.04.21 16:03
https://censor.net/ru/news/3258994/v_kitae_zayavili_o_nizkoyi_effektivnosti_ih_vaktsin_ot_covid19.
Степанов обіцяв, в подібному випадку, забрати гроші і купити у надійного виробника, а зараз шось мовчить. Мабуть, какаяразніца, та й куртка вже придбана і машина?
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12.04.2021 17:30 Ответить
Хрен вам.
Можете хоть концлагеря открывать - ни один здравомыслящий человек этот фуфломицин себе колоть не будет.
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12.04.2021 17:35 Ответить
Ну шмурдяк то не пропадет....250 тысяч идиотов...на 40 миллионную страну найдется всегда....
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12.04.2021 17:37 Ответить
анестезіологи були,хірурги були,мед менеджери були,...,біохіміки перднули Яке лайно,ще невідмітилося
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12.04.2021 17:46 Ответить
всё верно заявил.
ну и, конечно, "зрада-зрада-шмурдяк-шмурдяк".
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12.04.2021 17:36 Ответить
Но ещё лучше было-бы - не воровать, а вовремя вакцинироваться Pfizer и Moderna! И не надо меня убеждать, что эксплуатация жигули и мерседеса дают одинаково "хороший результат"! Почему, тогда зелёное чмо, лично, обещало, что Украина получит "одной из первых"-"лучшую вакцину"? Надо было говорить честно - мы в числе отсталых африканских стран будем вакцинироваться одними из последних, вакциной, которая останется от азиатских стран третьего мира...
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12.04.2021 17:39 Ответить
А вы оказывается избирательно умны тут да, а там нет). А как же американский джонсон и джонсон? Вы его в какую категорию отнесли? В азиатский шмурдяк?
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13.04.2021 23:38 Ответить
Коли мова йде про життя має значення навіть один відсоток.Ніхто ж добровільно не захоче зіграти в "російську рулетку",хоча там дуже високий відсоток виживання,приблизно такий як і в "Астро-Зеника"...
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12.04.2021 17:41 Ответить
Ну,що,сказати - довбой_б...!
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12.04.2021 17:42 Ответить
Кли,вже, скінчаться перегони усіляких асенізаторів Один кретин,краще іншого
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12.04.2021 17:44 Ответить
да, особєнно ощутімий результат буде в кармані дурачка стєпашкі.
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12.04.2021 17:50 Ответить
В кармане пальто...
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12.04.2021 17:55 Ответить
Опять брехня!
О каких 76% эффективности оно вякает, когда сами китайцы вчера заявили о 50% и действует вакцина только от первого китайского штамма? Как я устала от этого постоянного зеленого вранья!На каких идиотов это рассчитано?

Директор Китайского центра по контролю за заболеваниями Гао Фу на конференции в субботу в юго-западном городе Чэнду заявил о низкой эффективности китайских вакцин против COVID-19. По его словам эффективность китайских вакцин приблизительно 50-51%. В общем в этом нет ничего удивительного. Китайская вакцина производства Sinovac Biotech Ltd. - это химически инактивированная живая, культуральная вакцина, которая в связи с примитивностью технологии производства, не может обладать эффективностью против широко распространенных вирулентных штаммов исходного вируса.
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12.04.2021 21:15 Ответить
При Гідрантові на любу хірню знаходять аргумент "какая разница...", але виключно для звичайних громадян України. Для себе вони беруть все найкраще і по мах!
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12.04.2021 21:52 Ответить
напомните-ка, сколько там процентов вакцинировалось от птичьего и свинячьего гриппа? остальные, я так понимаю, по кладбищам лежат?
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13.04.2021 08:30 Ответить
 
 