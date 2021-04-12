Не нужно играть с процентами эффективности вакцин. Если все 40 млн в Украине вакцинируются CoviShiеld с эффективностью 76%, то это будет иметь хороший результат, - биохимик Артамонов

Вакцинироваться от коронавируса важно все, кто не имеет противопоказаний, потому что это значительно уменьшает возможность болезни и тяжелые последствия.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал украинский биохимик, работающий в США, Михаил Артамонов.

"В Украине зарегистрировано несколько десятков нековидних вакцин из разных стран: от кoри, полиомиелита, гриппа, коклюша, гепатита... Например у бельгийской вакцины от кори, краснухи и свинки эффективность 95-98% - в зависимости от реакции организма. У нидерландской вакцины от гриппа эффективность 62-91%. На кубинскую против гепатита B заявлено 100% эффективности. То есть вакцины разные, и с этими процентами не надо играть. Если все 40 млн в Украине вакцинируются CoviShiеld, который имеет эффективность 76% (по последним данным, именно 76%), то это будет иметь хороший эффект...

Если вакцина защищает на 76%, то вероятность заболеть все равно есть. Но все вакцины показывают почти 100% защиту от тяжелых случаев - вы можете заразиться, но течение болезни будет легким. Если слабый иммунитет и проблемы со здоровьем (диабет, сердечные болезни, почки и т.д.), то это риск. Однако вакцинироваться важно, потому что это значительно уменьшает возможность болезни и тяжелые последствия", отметил он.

В общем биохимик советует придерживаться списков противопоказаний по вакцинам, которые должні быть у медиков.

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