Не нужно играть с процентами эффективности вакцин. Если все 40 млн в Украине вакцинируются CoviShiеld с эффективностью 76%, то это будет иметь хороший результат, - биохимик Артамонов
Вакцинироваться от коронавируса важно все, кто не имеет противопоказаний, потому что это значительно уменьшает возможность болезни и тяжелые последствия.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал украинский биохимик, работающий в США, Михаил Артамонов.
"В Украине зарегистрировано несколько десятков нековидних вакцин из разных стран: от кoри, полиомиелита, гриппа, коклюша, гепатита... Например у бельгийской вакцины от кори, краснухи и свинки эффективность 95-98% - в зависимости от реакции организма. У нидерландской вакцины от гриппа эффективность 62-91%. На кубинскую против гепатита B заявлено 100% эффективности. То есть вакцины разные, и с этими процентами не надо играть. Если все 40 млн в Украине вакцинируются CoviShiеld, который имеет эффективность 76% (по последним данным, именно 76%), то это будет иметь хороший эффект...
Если вакцина защищает на 76%, то вероятность заболеть все равно есть. Но все вакцины показывают почти 100% защиту от тяжелых случаев - вы можете заразиться, но течение болезни будет легким. Если слабый иммунитет и проблемы со здоровьем (диабет, сердечные болезни, почки и т.д.), то это риск. Однако вакцинироваться важно, потому что это значительно уменьшает возможность болезни и тяжелые последствия", отметил он.
В общем биохимик советует придерживаться списков противопоказаний по вакцинам, которые должні быть у медиков.
Полное интервью с Михаилом Артамоновым читайте здесь.
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какая разница то?
нормальным же людям - пфайзер))
А теперь пару слов для противников вакцинации:
Вой теперишних тупорылых один в один совпадает с воем прежних тупорылых, во времена начала массовых прививок от оспы)
Странно и куда оспа подевалась? Оспы нет, а тупорылых стало на 4 лярда больше, парадокс мля.
РС для особо тупорылых - инсульты (а ато в основном тромбозы), являются основной причиной смертности населения земли, поэтому 30-60 случаев на 10 лямов привививок погоды не делают! И вопрос к тупорылым - какова будет сметность от ковида, если эти 10 лямов не будут вакцинированы? И сколько из тех привитых 20-30 на 10 лямов остануться живы без прививок?
Лично я против вакцинации шмурдяком...но совсем не против вакцинации нормальной вакциной....
Моих знаакомых и их знакомы приыилось, точно с 1000. Мксимум температура в первые 2е суток 37.2. Бойся толпы зомби идут к тебе - Хомо без сапиенса)
Лично мне вполне хватило одного высшего образования....стальное это курсы по необходимости...
А если у дурачкрв из два..три...пять...то ума им это не добавляет...и говорит лишь о том...что эти дурачки эти диплому купили......
Шо і де ти купував, не знаю, неперенось свій багатий досвід на оточуючих!
Привіт тобі планета шелесяка)
ВЫсшее образование..оно потому и высшее...что дает человеку знания..и умения...пользоваться справочной литературой....источниками информации и так далее...
И потому если вдруг...человеку имеющему высшее образование....реально полученное ...а не за сало....необходимо изменить профиль работы...то ему вполне достаточно получить некоторые специфические...конкретные знания...и не получать второй диплом...как это делают те кто покупает дипломы в переходе...
Деякі чоловіки так тішаться високими розмірами свого IQ, мабуть компенсують щось мале!
Ви впевнені, що в Україні вам ширнуть ее 5 разів перемороженим пфайзером? Умови зберігання - (мінус) 70). Вам довели, що пфайзер йде м*якше?
В мене інші дані) різниці між пфайзером і астрозенекою по реакції вакцинованих, майже немає! Ваші сумніви в Індійських вакцинах, це упереджене невігластво)
До речі, куди з*їхала штабквартира мілком*яких? І чому? Дайте ВИЧЕРПНУ відповідь на ці 2 питання і ва відкриються очі)))
Есть такая куйня, называется леминги, раз в 4 года стадо лемингов валит в в северный ледовитый и там топится. Успехов и удачи)
Израиль потому что ТАМ (внутри страны и для себя) жесткие и нормальные законы. Ты можешь колоться хоть спутником. А что у тебя есть (никнейм) всем полюбе класть. Не корчи из себя експерта - будь проще додик
Законы это законы, повальная вакцинация это несколько другое.
Мухи отдельно, котлеты отдельно. Хотя вам кушать котлеты с мухами, похоже не привыкать. Приятного...
Ехай в... Хотя многоточие для убогих бесполезно, у них фантазии хватает на ольгино и не больше)
Тупые мыслят штампами впрессованными в их убогие извилины, удачи. Привет из Ольгино!
Зато как кричат во всех своих фильмах - холокост. Сжигали нас. Ага. Между тем что ужасней - смерть в газовой камере или медленная смерть от голода? Что-то не видно "покаяний". Вот такая хитрость, но не ум.
11.04.21 16:03
https://censor.net/ru/news/3258994/v_kitae_zayavili_o_nizkoyi_effektivnosti_ih_vaktsin_ot_covid19.
Степанов обіцяв, в подібному випадку, забрати гроші і купити у надійного виробника, а зараз шось мовчить. Мабуть, какаяразніца, та й куртка вже придбана і машина?
Можете хоть концлагеря открывать - ни один здравомыслящий человек этот фуфломицин себе колоть не будет.
ну и, конечно, "зрада-зрада-шмурдяк-шмурдяк".
О каких 76% эффективности оно вякает, когда сами китайцы вчера заявили о 50% и действует вакцина только от первого китайского штамма? Как я устала от этого постоянного зеленого вранья!На каких идиотов это рассчитано?
Директор Китайского центра по контролю за заболеваниями Гао Фу на конференции в субботу в юго-западном городе Чэнду заявил о низкой эффективности китайских вакцин против COVID-19. По его словам эффективность китайских вакцин приблизительно 50-51%. В общем в этом нет ничего удивительного. Китайская вакцина производства Sinovac Biotech Ltd. - это химически инактивированная живая, культуральная вакцина, которая в связи с примитивностью технологии производства, не может обладать эффективностью против широко распространенных вирулентных штаммов исходного вируса.