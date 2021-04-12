Разумков подписал распоряжение о проведении внеочередного заседания Рады во вторник

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал Распоряжение №83 О созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины на вторник, 13 апреля, на 17:30.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт парламента.

"В связи с требованием 153 народных депутатов Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва и в соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента Верховной Рады Украины: Созвать внеочередное пленарное заседание на 17 часов 30 минут 13 апреля 2021", - сказано в сообщении.

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Согласно повестке дня, депутаты намерены рассмотреть слудующие вопросы:

- проект закона Украины "О внесении изменений в Раздел II "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)" (относительно отдельных вопросов завершения 2020/2021 учебного года) " (№5014);

- проект закона о внесении изменений в закон Украины "Об уставе гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Украины" относительно военного ритуала захоронения (№ 4636-1);

- проект закона о внесении изменений в отдельные положения законов Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании" и "О реабилитации в сфере здравоохранения" относительно обеспечения реализации прав застрахованных лиц (№ 5187-1);

- проект закона о внесении изменений в раздел IV "Заключительные и переходные положения" закона Украины "О потребительском кредитовании" относительно кредитов, предоставленных в иностранной валюте (№ 4475);

- проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте и адаптации процедур неплатежеспособности физических лиц (№ 4398);

- проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте и адаптации процедур неплатежеспособности физических лиц (№ 4399).

- проект закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 (№ 4540);

- проект закона о внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" по внедрению финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем (№ 5308);

- проект постановления Верховной Рады об отмене решения Верховной Рады Украины от 30 марта 2021 о принятии в целом как Закона Украины проекта Закона Украины "О внесении изменения в раздел V" Заключительные и переходные положения "Закона Украины "О приватизации государственного и коммунального имущества "относительно приватизации объектов большой приватизации" (№ 4543-П);

- проект закона о внесении изменений в п.3 раздела Х "Переходные и заключительные положения" закона Украины "О среднем образовании" относительно расширения возможностей для трансформации образовательной сети и защиты прав участников образовательного процесса (№ 5138-1);

- проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования процедур оборонного планирования (№ 4210);

- проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования механизмов формирования сети лицеев для внедрения качественного профильного среднего образования (реестр. № 4629-1).

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