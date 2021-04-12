РУХ+Prozorro - хорошая комбинация для искоренения коррупции в сфере перевозок, - нардеп Горенюк

Госпредприятия "Прозорро" и "Прозорро.Продажи" подписали меморандум о сотрудничестве с проектом "Реформа общественного транспорта РУХ".

Об этом сообщил на facebook-странице народный депутат от "Слуги народа" Александр Горенюк, который инициировал проект, передает Цензор.НЕТ.

"Такой подход сделает невозможным образование "коллегиальных органов, подконтрольных организатору" и "правильно" посчитанных им баллов при определении перевозчика", - отметил Горенюк.

По его словам, цель сотрудничества - внедрить механизм, по которому решение о победителе будет приниматься на электронных торгах и аукционах, которые будут осуществляться по стандартам, критериям и технологии электронных торговых систем "ProZorro" и "ProZorro.SALE".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пакеты малыша будут стоить больше 7 тыс. грн, закупать их станут через Prozorro, - закон

"Как результат - никто не будет конкурировать умением найти подход к чиновнику, все конкурируют бизнес-моделями и готовностью предоставлять лучшие услуги людям", - отметил Горенюк.

Как сообщается на сайте "Слуги народа", суть "реформы общественного транспорта РУХ" в том, что государство должно позаботиться о системе общественного транспорта и оказать поддержку там, где рыночных механизмов недостаточно. В результате ее реализации местные власти смогут закупать необходимые транспортные услуги у перевозчика ("без коррупции, исключительно через Prozorro").