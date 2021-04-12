Празднуя День космонавтики, российский террорист на Донбассе выстрелил себе в голову, - ОТГ "Север"
12 апреля, отмечая День космонавтики, один из российских террористов выстрелил себе в голову и погиб.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Фейсбуке ОТГ "Север".
"По данным разведки стало известно, что 12 апреля вблизи населенного пункта Золотое-5, который находится на временно оккупированной территории, празднуя День космонавтики, грубо нарушил меры безопасности и получил смертельное пулевое ранение в голову во время неосторожного обращения с оружием наемник российско-оккупационных войск", - отмечается в сообщении.
В информации подчеркивается: "Командование российско-оккупационных войск скрывая низкий уровень воинской дисциплины и системное игнорирование мер безопасности при обращении с оружием своих "воинов" пытается обвинить Вооруженные силы Украины в уменьшении количества личного состава в рядах наемников".
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