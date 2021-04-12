С начала суток 1 воин погиб, враг провел 7 обстрелов и 2 дистанционных минирования, - пресс-центр ОС

С начала суток зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, из которых 7 обстрелов по позициям ВСУ и 2 дистанционных минировании минами ПОМ-2.

Об этом информирует Цензор,НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Недалеко от населенного пункта Шумы российско-оккупационные войска открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В пригороде поселка Зайцево враг совершил обстрел в сторону позиций Вооруженных Сил Украины из подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а у населенного пункта Пивденное - из стрелкового оружия.

Возле населенного пункта Пески, противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие прицельного обстрела позиций наших подразделений вооруженными формированиями Российской Федерации, один военнослужащий ВСУ получил огнестрельное пулевое ранение, не совместимое с жизнью.

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В направлении населенного пункта Зайцева, враг дважды совершил дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

О действиях вооруженных формирований РФ сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

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