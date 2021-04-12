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Новости Агрессия России против Украины
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С начала суток 1 воин погиб, враг провел 7 обстрелов и 2 дистанционных минирования, - пресс-центр ОС

С начала суток 1 воин погиб, враг провел 7 обстрелов и 2 дистанционных минирования, - пресс-центр ОС

С начала суток зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, из которых 7 обстрелов по позициям ВСУ и 2 дистанционных минировании минами ПОМ-2.

Об этом информирует Цензор,НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Недалеко от населенного пункта Шумы российско-оккупационные войска открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В пригороде поселка Зайцево враг совершил обстрел в сторону позиций Вооруженных Сил Украины из подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а у населенного пункта Пивденное - из стрелкового оружия.

Возле населенного пункта Пески, противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие прицельного обстрела позиций наших подразделений вооруженными формированиями Российской Федерации, один военнослужащий ВСУ получил огнестрельное пулевое ранение, не совместимое с жизнью.

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В направлении населенного пункта Зайцева, враг дважды совершил дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

О действиях вооруженных формирований РФ сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Также читайте: Россия может начать наступление, но оценивать ситуацию нужно трезво, реально оценивать угрозу, - Мендель

Автор: 

обстрел (27731) Донбасс (26957) потери (4424) операция Объединенных сил (6766)


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С начала суток 1 воин погиб, враг провел 7 обстрелов и 2 дистанционных минирования, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 2765
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12.04.2021 18:41 Ответить
С начала суток 1 воин погиб, враг провел 7 обстрелов и 2 дистанционных минирования, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 2904
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12.04.2021 18:42 Ответить
Вечная и светлая память погибшему........
Пусть покоится с миром.......
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12.04.2021 18:43 Ответить
R.I.P
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12.04.2021 18:44 Ответить
наши давали здачи или нет ?
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12.04.2021 18:47 Ответить
Від початку доби 1 воїн загинув, ворог провів 7 обстрілів і 2 дистанційні мінування, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 6092

...Герої не вмирають!...
Прийми Боже ще одну Душу в свої обійми...
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12.04.2021 18:56 Ответить
Від початку доби 1 воїн загинув, ворог провів 7 обстрілів і 2 дистанційні мінування, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 432
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12.04.2021 19:10 Ответить
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....
Від початку доби 1 воїн загинув, ворог провів 7 обстрілів і 2 дистанційні мінування, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 5548
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12.04.2021 20:35 Ответить
 
 