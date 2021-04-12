Предостерегаем от подпитки милитаристских настроений, - Лавров о поставках Турцией вооружения Киеву

Россия настоятельно рекомендует ответственным странам, включая Турцию, проанализировать "воинственные заявления Киева" и предостерегает их от подпитки "милитаристских настроений власти Украины".

Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя информацию о продаже Анкарой Украины ударных беспилотников, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНН.

"Я сразу скажу, что мы всем ответственным странам, с которыми общаемся, - Турция одна из них - настоятельно рекомендуем проанализировать ситуацию, вечные воинственные заявления киевского режима и предостерегаем их от того, чтобы они подпитывали эти милитаристские настроения", - заявил российский министр.

"Поэтому, когда сейчас представители администрации Зеленского заявляют, что Киев ничего не планирует на Донбассе, потому что Киев не может воевать с собственным народом, - это неправда", - заявил глава российского МИД.

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