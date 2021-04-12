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Новости Агрессия России против Украины
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Предостерегаем от подпитки милитаристских настроений, - Лавров о поставках Турцией вооружения Киеву

Предостерегаем от подпитки милитаристских настроений, - Лавров о поставках Турцией вооружения Киеву

Россия настоятельно рекомендует ответственным странам, включая Турцию, проанализировать "воинственные заявления Киева" и предостерегает их от подпитки "милитаристских настроений власти Украины".

Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя информацию о продаже Анкарой Украины ударных беспилотников, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНН. 

"Я сразу скажу, что мы всем ответственным странам, с которыми общаемся, - Турция одна из них - настоятельно рекомендуем проанализировать ситуацию, вечные воинственные заявления киевского режима и предостерегаем их от того, чтобы они подпитывали эти милитаристские настроения", - заявил российский министр.

"Поэтому, когда сейчас представители администрации  Зеленского заявляют, что Киев ничего не планирует на Донбассе, потому что Киев не может воевать с собственным народом, - это неправда", - заявил глава российского МИД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турция готова предоставить любую поддержку Украине, чтобы снизить напряжение, - Эрдоган

Лавров Сергей (2324) оружие (10257) Турция (3492)


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Топ комментарии
+58
а то шо ти зробиш Туреччині, унилая лошадь?
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12.04.2021 18:50
+34
Предостерегаем от подпитки милитаристских настроений, - Лавров о поставках Турцией вооружения Киеву - Цензор.НЕТ 6785
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12.04.2021 18:52
+31
Пшёл нах, презренная псина!
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12.04.2021 18:49
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Предостерегаем от подпитки милитаристских настроений, - Лавров о поставках Турцией вооружения Киеву - Цензор.НЕТ 1237
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12.04.2021 18:48 Ответить
Когда уже эта сатана Лавров окажется в аду? Все еще гавкает. Оно предупреждает Украину о милитаризации во время агрессии Кацапии в Украине? Оно вообще вменяемое? Согнало к Украине всю свою сатанячью армию и еще хрюкает, падла.
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12.04.2021 21:26 Ответить
лошадей в ад не берут
их место на живодерне
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12.04.2021 22:25 Ответить
Засунь себе в пасть S&W 357 Cal и нажми на спуск!
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12.04.2021 18:49 Ответить
хватит с него и банального ПМа...не промахнется с такого расстояния
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12.04.2021 18:51 Ответить
Если будет прицеливаться снизу,то может и промахнуться,-морда то о-очень длинная!
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12.04.2021 19:03 Ответить
Предостерегаем от подпитки милитаристских настроений, - Лавров о поставках Турцией вооружения Киеву

==================
А чего так скромно? А где фразы про агрессивное меньшинство,биндеровцев,агалтелую русафобию,украинский нацизм,хвашызмъ? Конь раньше был более красноречив в своих испражнениях!
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12.04.2021 19:17 Ответить
о Лошади свежего овса ой миль пардонес коксу подогнали.... депил..хоть и Мыныстру Иностранных дел пед-рашки...
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12.04.2021 20:19 Ответить
надо зєзіка ісчо куда-то засунуть...

https://twitter.com/13Hellis_13

https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis @13Hellis_13

https://twitter.com/13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13



глядя, что сейчас происходит в мире вокруг возможного начала войны Московии с Украиной, у нас есть шанс. Только...
Только запакуйте Вовика куда-нибудь так, чтоб никто его не нашел!!!
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12.04.2021 19:12 Ответить
Пшёл нах, презренная псина!
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12.04.2021 18:49 Ответить
не сметь ступать на государственную пристань! (с)
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12.04.2021 18:49 Ответить
та к это оунли бизнес,какая подпитка? написано же "продали".
а вот как на дамбасе появляются вооружения?ведь у сепаров денех нет...
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12.04.2021 18:50 Ответить
а то шо ти зробиш Туреччині, унилая лошадь?
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12.04.2021 18:50 Ответить
коняка справедливо хвилюється, що злий український нацист, захищаючи свою батьківщину, необережно вб'є мирний московський танк "буратіно" який стріляє фіалками
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12.04.2021 18:53 Ответить
отзовет всех наташ

Предостерегаем от подпитки милитаристских настроений, - Лавров о поставках Турцией вооружения Киеву - Цензор.НЕТ 3744
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12.04.2021 18:55 Ответить
Ничего. Даже сбитый свой вертолет в Нахичевани проглотили молча.
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12.04.2021 19:38 Ответить
Опять пукнет.
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13.04.2021 02:46 Ответить
Предостерегаем от подпитки милитаристских настроений, - Лавров о поставках Турцией вооружения Киеву - Цензор.НЕТ 6785
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12.04.2021 18:52 Ответить
кляча никак не околеет...
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12.04.2021 18:52 Ответить
Бздиш коли сереш?
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12.04.2021 18:52 Ответить
охреневшие коцорылые, которые нагнали на нашу территорию целую армию техники, и ещё что-то вякают
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12.04.2021 18:52 Ответить
пашел на йух кацап обоссаный
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12.04.2021 18:53 Ответить
Дебил, ***.
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12.04.2021 18:53 Ответить
Жизофренык Лавров, точно як Нымеччині перед другою світовою. І це велика держава? Коли весь світ бореться з пандемією ці ... рішили погратися у війну. Їм горя мало, їм треба море горя і смертей. Вбиці.
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12.04.2021 18:53 Ответить
О...суки - засцали ! Значит, действительно Турция нам сто то полезное подкинет !
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12.04.2021 18:53 Ответить
******** Геббельс, ця пічальна кобила
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12.04.2021 18:54 Ответить
Кони старые бьют литаврами.
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12.04.2021 18:56 Ответить
Карабах напугал ? Или Сирия и Ливия ?Так опустить " не имеющее аналогов в мире " оружие кацапии еще никому не удавалось . И где же оно величие .раное ?
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12.04.2021 18:56 Ответить
Предостерегаем от подпитки милитаристских настроений, - Лавров о поставках Турцией вооружения Киеву - Цензор.НЕТ 9659
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12.04.2021 18:57 Ответить
Обосрались кацапский твари.
Это только начало.
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12.04.2021 18:57 Ответить
Фотка сивого мерина огонь)
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12.04.2021 18:58 Ответить
Стоимость вооружений Армении, уничтоженных и взятых Азербайджаном в качестве трофея во время войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, оценивается в $5 млрд.
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12.04.2021 19:00 Ответить
Предостерегаем от подпитки милитаристских настроений, - Лавров о поставках Турцией вооружения Киеву - Цензор.НЕТ 2442
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12.04.2021 19:00 Ответить
Курва кремлівська, мало санкцій отримуєте, ще хочеш?? обісцялась тварина, почула про байрактари для України...
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12.04.2021 19:01 Ответить
Предостерегаем от подпитки милитаристских настроений, - Лавров о поставках Турцией вооружения Киеву - Цензор.НЕТ 5356
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12.04.2021 19:02 Ответить
В России, в городе Воронеж, пенсионеры устроили давку и потасовку из-за просроченной еды. ВИДЕО https://glavred.info/life/v-rossii-pensionery-ustroili-davku-i-potasovku-iz-za-prosrochennoy-edy-10263560.html
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12.04.2021 19:02 Ответить
коняка знову нанюхалася кокаїну.
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12.04.2021 19:02 Ответить
Все перекручує тварина, це не підпитка мілітаристських настроїв, а допомога в захисті від вас фашистів.
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12.04.2021 19:02 Ответить
- Дайте мне Зеленского. За горло его подержать.
Предостерегаем от подпитки милитаристских настроений, - Лавров о поставках Турцией вооружения Киеву - Цензор.НЕТ 452
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12.04.2021 19:04 Ответить
Косишь под коня,гнида,конь благородное животное,в отличаи от тебя,плешивой кобылы с под узда
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12.04.2021 19:05 Ответить
Предостерегаем от подпитки милитаристских настроений, - Лавров о поставках Турцией вооружения Киеву - Цензор.НЕТ 7990
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12.04.2021 19:05 Ответить
І чим вам не сподобалямя ЦЯ кобилка?
Не треба ототожнювати *лошадь* з божими тварями! Божі тварі живуть (може колись сапієнсами стануть), а тварюк треба чавити, на асфальт намотувати!
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12.04.2021 20:48 Ответить
Це кінь
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12.04.2021 20:57 Ответить
Одним словом лошадиная фамилия -лошадарян.
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12.04.2021 19:05 Ответить
https://twitter.com/JoN_TM Гуго Карлович ™

- Если вы тронете наши помидоры с баклажанами мы откроем Босфор и Дарданеллы шестому флоту США.
- Как-то это не по-пацански, не паритетно. Запретите наши... эти... как их...
- Репу, лапти или валенки?
- Вот сейчас обидно было. Нехорошо так со сверхдержавами...
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12.04.2021 19:06 Ответить
Чмо конченое, про гамноконвои напомнить
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12.04.2021 19:06 Ответить
Деградирующая голова Лошади огрызается.
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12.04.2021 19:06 Ответить
Вот те и раз. А наш-то величайший лидер всей Вселенной всё заглядывал в глаза в поисках мира, всё надеялся договориться посеридине, а оно вона как. Оказывается, он вообще подлежит денацификации, как и весь украинский народ. И шо ж ты будешь делать, как же мир-то, обещанный доверчивому народу найти, как стогроваться со страной, которая тебя хочет денацифицировать?
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12.04.2021 19:07 Ответить
Купити собі життя продавши країну. Бєня в курсі.
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12.04.2021 19:14 Ответить
Если фамилию кремлевской верной и поношенной кобыляки читать наоборот, получитися ВОРВАЛ - в этом что-то есть.
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12.04.2021 19:08 Ответить
Ему Байрактары в кошмарном сне снятся
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12.04.2021 19:10 Ответить
Безупинне іржання й срач
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12.04.2021 19:11 Ответить
А сцять московити того, що коли (нажаль не "якщо", а саме "коли") вони попруть в Україну, то їх на добрива буде перетворювати не тільки та зброя, що є в ВСУ, але нам ще підкинуть...
Ну і, як справжній гопник, репетує, що якщо його жертві хтось допоможе, то всіх "папішу-парєжу".
Невже путлєрок вже всьо і треба нова війна, щоб кооператив "Озеро" посадив у кремль нову харю?
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12.04.2021 19:13 Ответить
І ні Міши Міхайлава, ні «киянки» Йоланті Висєр на гілці)))
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12.04.2021 19:20 Ответить
Хто б 3,14здів тільки не кацап!Предостерегаем от подпитки милитаристских настроений, - Лавров о поставках Турцией вооружения Киеву - Цензор.НЕТ 6221
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12.04.2021 19:21 Ответить
Глубако правдивая унылая лошадь снова поведала миру о неправдивости фошызкой киивской хунты
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12.04.2021 19:27 Ответить
д,,бил *****,а чья подпитка была в Нагорном Карабахе о которой говорит Алиев?- Стоимость вооружений Армении, уничтоженных и взятых Азербайджаном в качестве трофея во время войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, оценивается в $5 млрд.
Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев,Источник: https://censor.net/ru/n3259221
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12.04.2021 19:28 Ответить
Спросите вы у Сатаны.

Хотят ли "русские" войны?
И вам ответит Сатана ; -

Везде где "русские", война
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12.04.2021 19:28 Ответить
запасаемся попеорном и хай-энд наушниками... слушать с мордора Лебединое озеро по всем СРУ каналам...
ЭПИГРАФ:
От хтось iз пагорбу скотився,
Мабуть, то "пиня" вниз iде...
Та як ся й в пекло ввесь вiн зiйде
Мабуть з ума мене зведе... ХЕХ...
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12.04.2021 19:39 Ответить
пошла тема - кацап пишет:"
1. Быть русским- не заслуга, но обуза.
Когда под гул набата, на бегу,
Возжами подпоясавшись кургузо,
Хватаем мы оглоблю и слегу.
1.ОТВЕТ -
«Быть русским - не заслуга , то обуза.
Когда под гул набата , набегу...»
-Любили Русь вы как-то все кургузо,
Служить пошли вы все в Орду.
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12.04.2021 19:42 Ответить
кацап: 2. О собственной забыть беде и боли,
Не поумнев нисколько до седин…
Быть русским- значит, воином быть в поле,
Пусть даже в этом поле ты один.ОТВЕТ 2 -
-Забыть предательсто хотите что ли?
«Не поумнев нисколько до седин...
Быть русским- значит, «воином» быть в поле»?...
-В холуйском поле пресмыкаешь ты один.
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12.04.2021 19:43 Ответить
кацап скулит: 3. Быть русским - не награда, а расплата.
За то, что миру душу нараспласт,
За чужака встаёшь ты, как за брата,
А он потом тебя же и продаст…
ОТВЕТ кацапу -
...Бублики-пряники, леденцы-бубенчики.
Прошлое ты как не крой, будешь им ты ленченый...
ХХХ
Рюриковичей род иссяк на Иване Грозном.
В Безвременье и Безвластьи Москвины погрязли.
Не смогли простые люди Русью обозначиться.
И Романовы , на смену, люд тот озадачили:

на манер германца злобный, стали земли умыкать.
Во Сибири , На Востоке землю кровью орошать.
Не своей, туземца сиречь. От туземца кровь ту брать. Так пришел конгломерат к вам - это Кузькина вам мать...
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12.04.2021 19:46 Ответить
кацап заскулил пуще прежнего:
4. Быть русским - это стыдно и позорно,
Когда мы за колючею межой
Нелишние свои сбирали зерна
Для детворы не русской, а чужой.
ОТВЕТ КАЦАПУ: 4.
Быть русским, я не спорю, - это стыдно,
Когда вы - за сатрапьею межой...
-А камни сеять, чтобы даже - с неба...
Теперь вскусите плод свой - не чужой.
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12.04.2021 19:49 Ответить
кацапа развезло, ваапше:
5. Мы русские. Дуркуем и балуем,
Когда, хватая снег похмельным ртом,
К любому чёрту лезем с поцелуем,
Отхаркиваясь кровушкой потом…

Ответ тупому кацапу: 5.

-Не ходи по росе , босых ног не мочи...
Ты бояру все пьешь, чтобы насморк лечить?
ЗЫ...Не ходи по росе, босых ног не мочи...Чтобы насморк вот так ты свой не лечил...
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12.04.2021 19:53 Ответить
А здесь кацап расплылся своею нежеттю по плинтусу:

6. Живёт народ, ведом судьбою хмурой,
За отческий уклад и образ свой
Доверчиво расплачиваясь шкурой,
Хотя, гораздо чаще- головой.
Ответ дурбыцалу:
6. Живет народ угрюмо-хмурый-
Такой вот отческий уклад имеет свой...
И платит неубитого медведя шкурой
Хотя, гораздо чаще- головой.
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12.04.2021 19:56 Ответить
Здесь кацапа явно понесло:
7. Мы русские. Мы с нехристью любою
Ломаем братски скудный каравай,
И в благодарность слышим над собою
Всего два слова: «надо!» и «давай!»

Ответ идиоту:

7. -То белочки пришли к вам всей гурьбою
До чертиков - так надо, Ваня, ты давай.
Непьющий жмурится здоровеньким собою
Вниманья , Ваня, на такого ты не обращай.
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12.04.2021 19:59 Ответить
продолжение последует(тока по заявкам) - еще на восем куплетов надоть отвечать ааленю.
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12.04.2021 20:05 Ответить
лавров, предостерегай свою любовницу от нежелательной беременности, а Украина и Турция без тебя разберутся
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12.04.2021 19:40 Ответить
Думаешь, не стоит реагировать на умалишенных, кажется уже дно, но увы, еще не дно, тут поможет только дуст, или колючая жпроволока.гж
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12.04.2021 19:41 Ответить
Лошадь,похоже,ухи переела Что-то сверхдержава слишком много гавкать стала
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12.04.2021 19:46 Ответить
Схоже, що весняне загострення у кацапів ще не досягло апогею, незабаром може початися масовий психоз.
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12.04.2021 19:51 Ответить
Стань в стойло, лошадь! пошли вон со своим убийцей со всех стран где вы только убиваете, и ХВАТИТ ВРАТЬ, ВЕС МИР ЗНАЕТ ЧТОМОРДОР ЭТО УБИЙЦЫ, ОТРАВИТЕЛИ СВОИХ ГРАЖДАН, И ВОРЮГИ ЧУЖИХ ТЕРИТОРИЙ!!!!!!!
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12.04.2021 20:00 Ответить
А то что? Опять от турецких помидоров откажутся?
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12.04.2021 20:14 Ответить
Предостерегаем от подпитки милитаристских настроений, - Лавров о поставках Турцией вооружения Киеву - Цензор.НЕТ 9298
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12.04.2021 20:44 Ответить
Предостерегаем от подпитки милитаристских настроений, - Лавров о поставках Турцией вооружения Киеву - Цензор.НЕТ 1496
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12.04.2021 20:47 Ответить
Предостерегаем от подпитки милитаристских настроений, - Лавров о поставках Турцией вооружения Киеву - Цензор.НЕТ 2733
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12.04.2021 20:54 Ответить
Сучие "гаранты спокойствия и порядка"... для сук из кремля, наше стойкое бандеровское - смерть ворогам!!
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12.04.2021 21:02 Ответить
Треба підривати російських військових і їх техніку, а також мости і естакади ще на території росії, це значно зманшить втрати наших військ
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12.04.2021 21:17 Ответить
начинай, пыдтримую тебе.
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12.04.2021 21:20 Ответить
боюсь Эрдоган ложил на тебя большой и толстый
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12.04.2021 21:31 Ответить
Да не бояться надо,а надеяться.
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12.04.2021 21:41 Ответить
Ну не пи.ар, захватили часть Украины, нагнетают обстановку, угрожают, стягивают войска к границам и обвиняют в милитаризации. Шоб ти здохла тварюка.
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12.04.2021 21:43 Ответить
Расеяне прювет вам от крыс кремлёвских, авиасообщение с Турцией закрыли, скоро будете почивать там где закрысили чужую территорию, железный занавес вам по кумполу.
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12.04.2021 21:46 Ответить
https://www.google.com/amp/s/news.obozrevatel.com/travel/news/rossiya-posle-vstrechi-zelenskogo-i-erdogana-ogranichila-pereletyi-s-turtsiej/amp.htm
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12.04.2021 23:07 Ответить
Ну, кто-кто, а Эрдоган ложил большой *** на этих животных.
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13.04.2021 00:00 Ответить
 
 