Предостерегаем от подпитки милитаристских настроений, - Лавров о поставках Турцией вооружения Киеву
Россия настоятельно рекомендует ответственным странам, включая Турцию, проанализировать "воинственные заявления Киева" и предостерегает их от подпитки "милитаристских настроений власти Украины".
Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя информацию о продаже Анкарой Украины ударных беспилотников, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНН.
"Я сразу скажу, что мы всем ответственным странам, с которыми общаемся, - Турция одна из них - настоятельно рекомендуем проанализировать ситуацию, вечные воинственные заявления киевского режима и предостерегаем их от того, чтобы они подпитывали эти милитаристские настроения", - заявил российский министр.
"Поэтому, когда сейчас представители администрации Зеленского заявляют, что Киев ничего не планирует на Донбассе, потому что Киев не может воевать с собственным народом, - это неправда", - заявил глава российского МИД.
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их место на живодерне
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А чего так скромно? А где фразы про агрессивное меньшинство,биндеровцев,агалтелую русафобию,украинский нацизм,хвашызмъ? Конь раньше был более красноречив в своих испражнениях!
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глядя, что сейчас происходит в мире вокруг возможного начала войны Московии с Украиной, у нас есть шанс. Только...
Только запакуйте Вовика куда-нибудь так, чтоб никто его не нашел!!!
а вот как на дамбасе появляются вооружения?ведь у сепаров денех нет...
Это только начало.
Не треба ототожнювати *лошадь* з божими тварями! Божі тварі живуть (може колись сапієнсами стануть), а тварюк треба чавити, на асфальт намотувати!
- Если вы тронете наши помидоры с баклажанами мы откроем Босфор и Дарданеллы шестому флоту США.
- Как-то это не по-пацански, не паритетно. Запретите наши... эти... как их...
- Репу, лапти или валенки?
- Вот сейчас обидно было. Нехорошо так со сверхдержавами...
Ну і, як справжній гопник, репетує, що якщо його жертві хтось допоможе, то всіх "папішу-парєжу".
Невже путлєрок вже всьо і треба нова війна, щоб кооператив "Озеро" посадив у кремль нову харю?
Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев,Источник: https://censor.net/ru/n3259221
Хотят ли "русские" войны?
И вам ответит Сатана ; -
Везде где "русские", война
ЭПИГРАФ:
От хтось iз пагорбу скотився,
Мабуть, то "пиня" вниз iде...
Та як ся й в пекло ввесь вiн зiйде
Мабуть з ума мене зведе... ХЕХ...
1. Быть русским- не заслуга, но обуза.
Когда под гул набата, на бегу,
Возжами подпоясавшись кургузо,
Хватаем мы оглоблю и слегу.
1.ОТВЕТ -
«Быть русским - не заслуга , то обуза.
Когда под гул набата , набегу...»
-Любили Русь вы как-то все кургузо,
Служить пошли вы все в Орду.
Не поумнев нисколько до седин…
Быть русским- значит, воином быть в поле,
Пусть даже в этом поле ты один.ОТВЕТ 2 -
-Забыть предательсто хотите что ли?
«Не поумнев нисколько до седин...
Быть русским- значит, «воином» быть в поле»?...
-В холуйском поле пресмыкаешь ты один.
За то, что миру душу нараспласт,
За чужака встаёшь ты, как за брата,
А он потом тебя же и продаст…
ОТВЕТ кацапу -
...Бублики-пряники, леденцы-бубенчики.
Прошлое ты как не крой, будешь им ты ленченый...
ХХХ
Рюриковичей род иссяк на Иване Грозном.
В Безвременье и Безвластьи Москвины погрязли.
Не смогли простые люди Русью обозначиться.
И Романовы , на смену, люд тот озадачили:
на манер германца злобный, стали земли умыкать.
Во Сибири , На Востоке землю кровью орошать.
Не своей, туземца сиречь. От туземца кровь ту брать. Так пришел конгломерат к вам - это Кузькина вам мать...
4. Быть русским - это стыдно и позорно,
Когда мы за колючею межой
Нелишние свои сбирали зерна
Для детворы не русской, а чужой.
ОТВЕТ КАЦАПУ: 4.
Быть русским, я не спорю, - это стыдно,
Когда вы - за сатрапьею межой...
-А камни сеять, чтобы даже - с неба...
Теперь вскусите плод свой - не чужой.
5. Мы русские. Дуркуем и балуем,
Когда, хватая снег похмельным ртом,
К любому чёрту лезем с поцелуем,
Отхаркиваясь кровушкой потом…
Ответ тупому кацапу: 5.
-Не ходи по росе , босых ног не мочи...
Ты бояру все пьешь, чтобы насморк лечить?
ЗЫ...Не ходи по росе, босых ног не мочи...Чтобы насморк вот так ты свой не лечил...
6. Живёт народ, ведом судьбою хмурой,
За отческий уклад и образ свой
Доверчиво расплачиваясь шкурой,
Хотя, гораздо чаще- головой.
Ответ дурбыцалу:
6. Живет народ угрюмо-хмурый-
Такой вот отческий уклад имеет свой...
И платит неубитого медведя шкурой
Хотя, гораздо чаще- головой.
7. Мы русские. Мы с нехристью любою
Ломаем братски скудный каравай,
И в благодарность слышим над собою
Всего два слова: «надо!» и «давай!»
Ответ идиоту:
7. -То белочки пришли к вам всей гурьбою
До чертиков - так надо, Ваня, ты давай.
Непьющий жмурится здоровеньким собою
Вниманья , Ваня, на такого ты не обращай.