Азербайджан во время войны в Карабахе уничтожил и захватил армянской военной техники на $5 млрд, - Алиев

Стоимость вооружений Армении, уничтоженных и взятых Азербайджаном в качестве трофея во время войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, оценивается в $5 млрд.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы уничтожили и взяли в качестве трофея вооружения и техники ВС Армении в ходе боев (в Карабахе осенью 2020 года. - Ред.) на $5 млрд", - сказал Алиев в понедельник на открытии Парка военных трофеев в Баку, где демонстрируется трофейное вооружение.

Президент Азербайджана сообщил, что в ходе войны было уничтожено 7 зенитно-ракетных комплексов С-300, находящихся на вооружении ВС Армении, уничтожено и взято в качестве трофеев 125 артиллерийских пушек, 366 танков, более 50 других зенитно-ракетных комплексов, 522 грузовых автомобиля и другой техники.

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В конце октября Алиев в предварительном порядке оценивал потери Армении по военной технике и боеприпасам в $2,7 млрд.