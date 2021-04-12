Азербайджан во время войны в Карабахе уничтожил и захватил армянской военной техники на $5 млрд, - Алиев
Стоимость вооружений Армении, уничтоженных и взятых Азербайджаном в качестве трофея во время войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, оценивается в $5 млрд.
Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы уничтожили и взяли в качестве трофея вооружения и техники ВС Армении в ходе боев (в Карабахе осенью 2020 года. - Ред.) на $5 млрд", - сказал Алиев в понедельник на открытии Парка военных трофеев в Баку, где демонстрируется трофейное вооружение.
Президент Азербайджана сообщил, что в ходе войны было уничтожено 7 зенитно-ракетных комплексов С-300, находящихся на вооружении ВС Армении, уничтожено и взято в качестве трофеев 125 артиллерийских пушек, 366 танков, более 50 других зенитно-ракетных комплексов, 522 грузовых автомобиля и другой техники.
Смотрите на Цензор.НЕТ: Родственники пропавших в Нагорном Карабахе пытались штурмовать Минобороны Армении. ВИДЕО
В конце октября Алиев в предварительном порядке оценивал потери Армении по военной технике и боеприпасам в $2,7 млрд.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Президент Азербайджана Ильхам Алиев открыл Парк военных трофеев, и показал обломки почти десятка российских «Искандеров» из Нагорного Карабаха.
Он добавил, что Азербайджан ждет ответа на вопрос, каким образом ракеты оказались у Армении.
Сдулись "Искандеры"👍🏼🤣
Оказывается, не так страшен чёрт, как его малюют.)
Да потери будут большие с двух сторон, никто не отрицает , если кацапы начнут масштабное вторжение в Украину , но мы , украинцы , на своей
земле и будем ее защищать до последнего козломордого кацапа на нашей земле !
Но к сожалению, в ВСУ тоже многие голосовали за зе.
В основном конечно, тыловые в/ч.
это вор, барыга
Сохранил ваш Президент, много солдат, что не кинул их в ловушку русотварей.
А вы распологали на тот момент оперативной информацией, что можно кидать на убой своих солдат?
ИЛ-76 тоже вылетал, возможно исходя из благих намерений.
Но недостоверная информация - это потери личного состава и горечь потери своих родных.
Ну а задним числом простите - глубоко в тылу, у всех мысли более ясные... и не провонявшиеся смертью, кровью и горящим металлом.
По этому - любите, гордитесь и уважайте Ваших Солдат!
Как делаем это мы. Это наша гордость!
Он добавил, что Азербайджан ждет ответа на вопрос, каким образом ракеты оказались у Армении.Сдулись "Искандеры". Оказывается, не так страшен чёрт, как его малюют.)
https://t.me/Sharpreview Sharp`s
И без Турции они бы не победили.