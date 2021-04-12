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Азербайджан во время войны в Карабахе уничтожил и захватил армянской военной техники на $5 млрд, - Алиев

Азербайджан во время войны в Карабахе уничтожил и захватил армянской военной техники на $5 млрд, - Алиев

Стоимость вооружений Армении, уничтоженных и взятых Азербайджаном в качестве трофея во время войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, оценивается в $5 млрд.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы уничтожили и взяли в качестве трофея вооружения и техники ВС Армении в ходе боев (в Карабахе осенью 2020 года. - Ред.) на $5 млрд", - сказал Алиев в понедельник на открытии Парка военных трофеев в Баку, где демонстрируется трофейное вооружение.

Президент Азербайджана сообщил, что в ходе войны было уничтожено 7 зенитно-ракетных комплексов С-300, находящихся на вооружении ВС Армении, уничтожено и взято в качестве трофеев 125 артиллерийских пушек, 366 танков, более 50 других зенитно-ракетных комплексов, 522 грузовых автомобиля и другой техники.

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В конце октября Алиев в предварительном порядке оценивал потери Армении по военной технике и боеприпасам в $2,7 млрд.

Автор: 

Азербайджан (794) Алиев Ильхам (163) Армения (829) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+29
Вчись у людини сцикло зелене.
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12.04.2021 18:55
+23
И в глаза никому не заглядывал.
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12.04.2021 18:56
+20
Президент Азербайджана Ильхам Алиев открыл Парк военных трофеев, и показал обломки почти десятка российских «Искандеров» из Нагорного Карабаха.
Он добавил, что Азербайджан ждет ответа на вопрос, каким образом ракеты оказались у Армении.Сдулись "Искандеры". Оказывается, не так страшен чёрт, как его малюют.)
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12.04.2021 18:55
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Вчись у людини сцикло зелене.
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12.04.2021 18:55 Ответить
Если бы у нас военным союзником была Турция, то можно было бы куйла открыто на ХУ посылать... а в нынешней обстановке чем мы его остановим? Тысячами жизней солдат на передовой и потугами волонтеров?
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12.04.2021 19:05 Ответить
Мы его способны остановить и уже остановили. Но это сделали патриоты нашей страны, к сожалению неся большие потери. А уставшее от войны население выбрало клоуна с глазиком в дупе у оккупанта. Отсюда вопрос: при чем тут "если бы" ?
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12.04.2021 19:23 Ответить
"Искандеры" уже не смеются)
Президент Азербайджана Ильхам Алиев открыл Парк военных трофеев, и показал обломки почти десятка российских «Искандеров» из Нагорного Карабаха.

Он добавил, что Азербайджан ждет ответа на вопрос, каким образом ракеты оказались у Армении.
Сдулись "Искандеры"👍🏼🤣
Оказывается, не так страшен чёрт, как его малюют.)
Да потери будут большие с двух сторон, никто не отрицает , если кацапы начнут масштабное вторжение в Украину , но мы , украинцы , на своей
земле и будем ее защищать до последнего козломордого кацапа на нашей земле !
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12.04.2021 20:30 Ответить
Патриоты сделали! но не рошен это сделал! парни погибли за Родину, за семьи свои... а рошенки продолжали богатеть... наперекор этим шоколадным тварям парни остановили кацапских мразей! добробаты - основная угроза кацапью была. и они же стояли поперек горла потрошенко....
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12.04.2021 20:43 Ответить
Вполне нормальный президент, там среди кандидатов были и похлеще. Выбрали бы сейчас Киву я посмотрел как бы тут кукарекал. Или ты хотел Пороха на второй срок ? Вот тогда клоуном был бы не президент, а ты.
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12.04.2021 20:49 Ответить
Вы правы на все 110%
Но к сожалению, в ВСУ тоже многие голосовали за зе.
В основном конечно, тыловые в/ч.
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12.04.2021 21:04 Ответить
Пять лет было у чувака и шо
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12.04.2021 19:08 Ответить
И то - освобождено 2/3 оккупированных территорий Донбасса. А сколько освободил ЗЕлёный Осёл?
Азербайджан во время войны в Карабахе уничтожил и захватил армянской военной техники на $5 млрд, - Алиев - Цензор.НЕТ 2954
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12.04.2021 19:11 Ответить
Ты посмотри значения освободил и дал возможность свалить, потом вякнешь
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12.04.2021 19:17 Ответить
расскажи это тем, кто погиб, кто был ранен или остался жив, но воевал в тех боях, ЗЕбил!
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12.04.2021 19:25 Ответить
Карту на вересень дай....
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12.04.2021 20:12 Ответить
да, про Славянск расскажи, как же ГДыркин оттуда ушел? в Донецк ушел, с техником и оружием... не договорянк был, не? и наверное не с путлером? не? не потроха с путлером, не?
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12.04.2021 20:45 Ответить
Почитай мой комент ниже про пороха и честь и достоинство
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12.04.2021 21:00 Ответить
У потроха нет ни чести, ни достоинства

это вор, барыга
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12.04.2021 21:28 Ответить
Андрей, вы в своем совке, никогда не ценили и не любили своего Солдата. Для вас солдат - грязь и расходный материал, в тот момент, когда вы сидите у себя в Киеве или где то... и пьете кофе с круассаном.
Сохранил ваш Президент, много солдат, что не кинул их в ловушку русотварей.
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12.04.2021 21:11 Ответить
Где он их сохранил? В Иловайске, наверное? Или в сбитом транспортнике возле Луганского аэропорта? Он очень старался, особенно, когда во время всей войны конфеты рошен продавались и продаются по все территории РФ)
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12.04.2021 21:23 Ответить
А про солдата - это мне лично? Я солдата УВАЖАЮ! Именно солдата, это и есть основа всей армии... а в совке да, там это расходный материал, как и в рф
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12.04.2021 21:25 Ответить
Возможно. Ведь я ответил на Вашу информацию о том, что Украина не кинула своих солдат на колону гиркина.
А вы распологали на тот момент оперативной информацией, что можно кидать на убой своих солдат?
ИЛ-76 тоже вылетал, возможно исходя из благих намерений.
Но недостоверная информация - это потери личного состава и горечь потери своих родных.
Ну а задним числом простите - глубоко в тылу, у всех мысли более ясные... и не провонявшиеся смертью, кровью и горящим металлом.
По этому - любите, гордитесь и уважайте Ваших Солдат!
Как делаем это мы. Это наша гордость!
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12.04.2021 21:45 Ответить
Возможно у Вас в ответе - это чего касалось? Можно поподробнее?
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12.04.2021 22:14 Ответить
Это "возможно" - это лично. Может не четко изложил, прошу заранее извинить.
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12.04.2021 22:24 Ответить
А колону Гиркина можно и нужно было уничтожить. Могли это сделать, говорили участники тех событий позже... но был другой приказ из Киева... интересно, почему? Берег солдат наших? Не думаю))
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12.04.2021 22:15 Ответить
Точность этих материалов и почему так, а не по другому произошло? Я предполагаю...обсуждали в других кабинетах.
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12.04.2021 22:27 Ответить
я думаю, что основная проблема Украины состоит в том, что все профессионалы в политике, в военном деле и государственном строительстве работают таксистами, домохозяйками, фотографами и просто клоунами
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12.04.2021 22:31 Ответить
)))
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12.04.2021 22:41 Ответить
А че предлагаешь уложить еще 1000-2000 чел чтобы освободить территорию и потом востанавливать инфраструктуру, а рашка будет там делать провокации дальше ? Знаешь на диване сидеть и руками махать это одно.
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12.04.2021 20:51 Ответить
а что значит ОСВОБОДИЛ? кацапы разве захватили полностью обе области лугандона?
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12.04.2021 20:58 Ответить
ти якось сформулюй свою відповідь і бажано не по канонам Трускавецького університету для зєбілів.
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12.04.2021 19:12 Ответить
Колись був такий жарт. В звітності військовий спочатку написав реальну кількість втрат супротивника, а потім вирішив "А чого їх жаліти, тих бусурман!"
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12.04.2021 18:55 Ответить
Это байка про Суворова и его доклад Катьке после взятия Очакова. А спрашивал его писарь, сколько, мол, потерь у супостата указать.
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12.04.2021 19:12 Ответить
Президент Азербайджана Ильхам Алиев открыл Парк военных трофеев, и показал обломки почти десятка российских «Искандеров» из Нагорного Карабаха.
Он добавил, что Азербайджан ждет ответа на вопрос, каким образом ракеты оказались у Армении.Сдулись "Искандеры". Оказывается, не так страшен чёрт, как его малюют.)
https://t.me/Sharpreview Sharp`s
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12.04.2021 18:55 Ответить
И в глаза никому не заглядывал.
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12.04.2021 18:56 Ответить
До сих пор обсасываете извержения агентов фсб?
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12.04.2021 19:03 Ответить
таня, а у тебе пердак палає так само як і у Диркача?
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12.04.2021 19:05 Ответить
чомусь про злив операції по "вагнерівцям" воно мовчить, а як повторбвати фейки агента ФСБ - то вона з радістю. Тьху, потвора
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12.04.2021 19:06 Ответить
Так мультик же все ждут, а его все нет. Пичалька
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12.04.2021 19:09 Ответить
мультики рисует ваше Куйло в своём бункере, кацап. Ты опять попалилось А фильма Беллингкет в жОПе ЗЕ, так "не боятся", что уговаривали высокопоставленного представителя MI-6 - заблокировать выход этого фильма. Но не получилось, и фильм таки выйдет. Пичалька для ЗЕбилов
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12.04.2021 19:13 Ответить
не сци д"єрьмак, збирай манатки .
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12.04.2021 19:14 Ответить
Ты про злив операции, тут гавно на вентилятор не кидай. Давай логично подумаем, операцию задумали заранее и наверное еще при порохе. Где гарантия , что ее слили именно окружение Зеленского ? Это при том, что Порох ( телефонный разговор пороха и пуйла помнишь. ) Ок если это был вброс , порох мог бы подать в суд на востановление чести и достоинства, при его капиталах кинуть там пару штук баксов на адвокатов не проблема и провели бы тест голосов в записи (счас есть ИИ и другие штуки анализа ) и если это был не порох все ок, востановил бы свою честь, но он зямял все это. ЗАМЯЛ не захотел ничего делать, так как он главный союзник, и тут вопрос, кто еще слил.
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12.04.2021 20:58 Ответить
Ну если ты дурачок, сам себе лайки ставишь, то понятно какое ты гуано.
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12.04.2021 23:05 Ответить
и на пианине не играл и в НАТО не просился
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12.04.2021 21:00 Ответить
Молодцы ! Но , как вы могли пойти на сговор с путлером вместе контролировать карабах
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12.04.2021 18:57 Ответить
а может потлер имел аргументы? патлер то не дурак - даже Эрдоган в Сирии не дожал псов петлера.
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12.04.2021 19:04 Ответить
А почему нам про это сообщает путинская помойка интерфакс?
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12.04.2021 18:57 Ответить
Вот почему кацапы обоссались узнав о поставках "байрактаров" в Украину...
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12.04.2021 19:20 Ответить
на 5млрд..?.весь этот хлам стоит максимум пару сотен миллионов долл
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12.04.2021 19:24 Ответить
Якщо 5 млрд перерахувати, по світових цінах, в металобрухт, то вийде 11 млн тон.
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12.04.2021 19:48 Ответить
***** попало на $5 млрд
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12.04.2021 20:06 Ответить
Азербайджан во время войны в Карабахе уничтожил и захватил армянской военной техники на $5 млрд, - Алиев - Цензор.НЕТ 2684
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12.04.2021 20:13 Ответить
я думаю, что основная проблема Украины состоит в том, что все профессионалы в политике, в военном деле и государственном строительстве работают таксистами, домохозяйками, фотографами и просто клоунами
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12.04.2021 22:32 Ответить
там примерно равные потери. но точно никто не скажет.
И без Турции они бы не победили.
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13.04.2021 04:38 Ответить
 
 