Зеленский: Если США видят Украину в НАТО, то Байден должен поспособствовать ее вступлению в Альянс не только на словах
Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от президента США Джо Байдена большей поддержки в сдерживании российской агрессии на Донбассе, а также надеется, что тот поспособствует скорейшему вступлению Украины в НАТО.
Об этом глава государства сказал журналистам американского телеканала CNN в ходе рабочего визита 8-9 апреля на Донбасс, сообщает Цензор.НЕТ.
"США являются хорошим другом Украины, но президент Байден должен сделать больше, чтобы сдержать Россию и помочь положить конец этому конфликту. Больше оружия, больше денег на борьбу и, что особенно важно, больше поддержки для присоединения к НАТО. Если США видят Украину в НАТО, они должны сказать это прямо и сделать это. Не на словах", - сказал Зеленский.
Как отмечает журналист CNN, "шансы на вступление Украины в НАТО невелики на фоне опасений, что приближение Украины к членству в НАТО может спровоцировать Москву, а, следовательно, и более широкомасштабный конфликт".
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Как сообщалось, 6 апреля президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс является единственным путем к окончанию войны на Донбассе.
В то же время, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в НАТО усугубит состояние с безопасностью на Донбассе.
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Іспанський сором.
І я не уявляю)
Бо в мене назріли важливі питання:
Чому Україна ще досі не в НАТО?
Чому моя мама б'є скалкою тата?
Чому так невпинно росте комуналка?
Чому в Єрмака на спині балалайка?
Де наші кредити? Вакцини? Зарплата?
І де Полуботка бочонок із златом?
Товаришу Байден, у мене питання,
Я їх записав тут на аркуші файно:
Чому я не сокіл, чому не літаю?
Чому я дебільні відоси знімаю?
Куди подівався наш ковідний фонд?
Чи правда прибульці встановлюють зонд?
Кто Кенеді вбив? (Можна в лічку отвєтіть.)
І хто найвеличніший лідєр на свєтє?
Мій любчику Байден, є стільки питань:
Чом я не отримав не деньрік вітань?
Чому перемир'я - але гинуть солдати?
Чому я про це не хочу навіть знати?
Чому посадив я в СІЗО патріотів?
Чому я до влади привів ідіотів?
І коли всі запомнять, що я зовсім не лох,
Мені сорок три, і я досі не здох.
Мон шер, монсіньйор, мій величносте Байден,
Чи відповісте на мої ви питання:
Чому, незважаючи повнії ясла,
Ревуть все воли, і вигукують гасла?
Што дєлать? Доколє? І кто віноват?
І як повернути до Бєні "Приват"?
Дрожаща я тварь, ілі право імєю?
І чому народився я під Водолєєм?
Братуха, чувак, ровний пацику Байден,
******** страшно ці ******** питання:
Чому скрізь х.й.ю бачу стомленим оком?
Чому все ще стогне Дніпро наш широкий?
Чому Порошенко сидіти не хоче?
Чому чорні брови та карії очі?
Чому я в Криму весь тоді не загинув?
І коли вже відпустить мене кокаінум?
(с)Володимир Завгородній
-мы к Вам заехали на час,
привет,бонжур, хеллоу
ну ка все вместе уши развесте
лучше по хорошему
хлопайте в ладоши
и музсопровождение в стиле "за роялем опять это"
когда то во времена сталина, в комитет по сталинским премиям, поступила жалоба-просьба одного артиста цирка о присвоении ему премии за какую то роль в кино. Сталин уведомил членов комитета -если народ любит цирк, то это не значит, что балаган -искусство. балаганщики с галантерейщиками "на страже" государства ? Никогда ! скоро увидим развязку.
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Господь Бог - хороший друг України, але він повинен робити більше, аби ми потрапили в Царство Небесне.
[Володимир Зеленський із інтерв'ю CNN]
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сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZUGJZxSDrKuKz-kokJUF3AcpTeQ56yBE4VxHKORqu-SxVTDp82J7oge_WoT4RQE-UG4x_Ym8meNdXfIbjSOJyCucMXB4FA2K-biJYDeyoUu_K3t5qUlKxZf1cVMEhCy0pQ&__tn__=-]C%2CP-R
Dmitriy Korneychuk .
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Многие сейчас задаются вопросом: с чем связано хамское поведение Зеленского-Ермака по отношению к Байдену, к чему хамские заявления, что США что-то должны?
Все просто. Зеленский хочет спровоцировать скандал, чтобы получить формальную возможность не вводить санкции и не возбуждать уголовные дела против своего «папика» Коломойского, как требует Вашингтон.