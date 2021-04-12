Зеленский: Если США видят Украину в НАТО, то Байден должен поспособствовать ее вступлению в Альянс не только на словах

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от президента США Джо Байдена большей поддержки в сдерживании российской агрессии на Донбассе, а также надеется, что тот поспособствует скорейшему вступлению Украины в НАТО.

Об этом глава государства сказал журналистам американского телеканала CNN в ходе рабочего визита 8-9 апреля на Донбасс, сообщает Цензор.НЕТ.

"США являются хорошим другом Украины, но президент Байден должен сделать больше, чтобы сдержать Россию и помочь положить конец этому конфликту. Больше оружия, больше денег на борьбу и, что особенно важно, больше поддержки для присоединения к НАТО. Если США видят Украину в НАТО, они должны сказать это прямо и сделать это. Не на словах", - сказал Зеленский.

Как отмечает журналист CNN, "шансы на вступление Украины в НАТО невелики на фоне опасений, что приближение Украины к членству в НАТО может спровоцировать Москву, а, следовательно, и более широкомасштабный конфликт".

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Как сообщалось, 6 апреля президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс является единственным путем к окончанию войны на Донбассе.

В то же время, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в НАТО усугубит состояние с безопасностью на Донбассе.

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