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Новости Агрессия России против Украины
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Зеленский: Если США видят Украину в НАТО, то Байден должен поспособствовать ее вступлению в Альянс не только на словах

Зеленский: Если США видят Украину в НАТО, то Байден должен поспособствовать ее вступлению в Альянс не только на словах

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от президента США Джо Байдена большей поддержки в сдерживании российской агрессии на Донбассе, а также надеется, что тот поспособствует скорейшему вступлению Украины в НАТО.

Об этом глава государства сказал журналистам американского телеканала CNN в ходе рабочего визита 8-9 апреля на Донбасс, сообщает Цензор.НЕТ.

"США являются хорошим другом Украины, но президент Байден должен сделать больше, чтобы сдержать Россию и помочь положить конец этому конфликту. Больше оружия, больше денег на борьбу и, что особенно важно, больше поддержки для присоединения к НАТО. Если США видят Украину в НАТО, они должны сказать это прямо и сделать это. Не на словах", - сказал Зеленский.

Как отмечает журналист CNN, "шансы на вступление Украины в НАТО невелики на фоне опасений, что приближение Украины к членству в НАТО может спровоцировать Москву, а, следовательно, и более широкомасштабный конфликт".

Читайте на Цензор.НЕТ: Украина создает национальную систему перехода на стандарты НАТО, - Шмыгаль

Как сообщалось, 6 апреля президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс является единственным путем к окончанию войны на Донбассе.

В то же время, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в НАТО усугубит состояние с безопасностью на Донбассе.

Также на Цензор.НЕТ: Страны НАТО осознали угрозу. Сегодня любой агрессивный шаг РФ - гарантированно получение Украиной ПДЧ в НАТО, - "слуга народа" Буймистер

Автор: 

Байден Джо (2795) Зеленский Владимир (20787) НАТО (10057) членство в НАТО (1529)


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Топ комментарии
+93
Зеленский: если США видят Украину в НАТО, то Байден должен поспособствовать ее вступлению в Альянс не только на словах - Цензор.НЕТ 995
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12.04.2021 19:25
+69
Байден нам нічого не винен. Тим більше вам, тофаріщь ВАЗеленський.
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12.04.2021 19:20
+65
Я конечно дико извиняюсь, но перед тем, как Байдену и всем прочим ставить задачи, надо для начала, выполнить вагон своего домашнего задания и своих обязательств
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12.04.2021 19:19
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Страница 5 из 5
В ближайшей перспективе НАТО нам не светит (и все люди с мозгами это понимают), поскольку решение о принятии принимается коллегиально всеми странами участницами. А вот MNNA (Основной союзник вне НАТО) - более реалистичный вариант, вот это должны просить США.
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12.04.2021 21:49 Ответить
З"****** іноді краще грати на піаніні ніж рота роззявляти, пісюніст, ...лять.
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12.04.2021 21:52 Ответить
Росія, як умову нової Норманської зустрічі, вимагає від України виконання Парижського комюніке 2019 року чи простими словами - Мінська З, підписаного самим Зеленським....
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12.04.2021 21:54 Ответить
Байден тобі нічого не винен, буратін зелений...
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12.04.2021 21:55 Ответить
Як завжди ідіота включає...
Іспанський сором.
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12.04.2021 22:00 Ответить
Например , я никакого отношения к Украине не имел и не имею . Никогда там ( даже при совке ) не был , не имею ни родных , ни знакомых , однако почему-то переживаю за Украину больше чем её Президент , который , по-моему , делает все возможное и невозможное , чтобы навредить своей стране и Народу !
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12.04.2021 22:05 Ответить
Я переживаю, что у нас 73% кретинов, голосовавших за это посмешище.
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12.04.2021 23:02 Ответить
если бы вы знали, как мы переживаем за Украину!! если кацапы на нас попрут и мы одни - we are dead!
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12.04.2021 23:21 Ответить
Ще одного зеленого барана Україна не переживе.Баран,судову реформу роби!!! Баран,корупцію ламай!!!Баран,5-ту колону саджай!!!Баран,схеми ламай!!!Баран,митницю очищуй!!!Баран,армію укріплюй!!!...Баран,роби вже хоч що небудь!!!
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12.04.2021 22:20 Ответить
Він просто не здатний щось таке робити. Може й хотів би, але не здатний. Це непорозуміння - випадкова людина на цій посаді. Невіглас у політиці, державному управлінні, елементарній дипломатичній етиці, кловун, який вважає що брутальне похабне хамство за допомогою якого він мав успіх у свого електорату на екрані з кварталом95 та у передвиборчій боротьбі з Порошенком, тепер в цьому ж стилі спілкування він сподівається знайти розуміння та поблажливість як наче до ще нерозумної дитини на міжнародній арені. Майбутнім президентам України ще доведеться вибачатися перед міжнародними партнерами за це сьогоднішнє непорузміння у владі. А народ України, точніше його левова частка, яка виявила дитячий інфантилізм проголувавши під час тривалої кацапської агресії за цього випадкового недоумка, спокутує та ще невідомо як буде спокутувати за свій вибір кловуна на посаду головнокомандувача. Одразу після виборів 2019 я писав тут, що вибір українського народу симпатизуючого кацапам кловуна-малороса на посаду головнокомандувача - це просто подарунок ***** і величезний шанс та спокуса для нього перевірити Україну відкритою агресією не гаючи часу. Там дехто сміявся з Саакашвілі та його краватки у 2008-му, тепер побачите які номери та перли буде викидувати кловун на посаді головнокомандувача, якщо кацапи попруть у відкриту повномасштабну. Сьогоднішні його перли та претензії до Штатів це ще квіточки. Зачекайте.
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12.04.2021 23:47 Ответить
На біса,ти ліз в президенти?Та ще в такий тяжкий для країни час.Ти зелений і слабкий. І це бачить і відчуває *****,і тому витирає ноги,і веде себе як зовсім знахабніла потвора!
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12.04.2021 22:26 Ответить
Ох йо...нуте!!! Наче спеціально провокує президента США
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12.04.2021 22:42 Ответить
Уявляєте, щоб Порох сказав "Байден/Трамп должен поспособствовать"?))
І я не уявляю)
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12.04.2021 23:00 Ответить
Теперь Бубачка на Байдена обиделось. Он, видите ли должен... Ну, дитя. Неразумное дитя. Во главе воюющей державы. Ущипните меня!
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12.04.2021 23:02 Ответить
Листа вам пишу, мій улюблений Байден,
Бо в мене назріли важливі питання:
Чому Україна ще досі не в НАТО?
Чому моя мама б'є скалкою тата?
Чому так невпинно росте комуналка?
Чому в Єрмака на спині балалайка?
Де наші кредити? Вакцини? Зарплата?
І де Полуботка бочонок із златом?

Товаришу Байден, у мене питання,
Я їх записав тут на аркуші файно:
Чому я не сокіл, чому не літаю?
Чому я дебільні відоси знімаю?
Куди подівався наш ковідний фонд?
Чи правда прибульці встановлюють зонд?

Кто Кенеді вбив? (Можна в лічку отвєтіть.)
І хто найвеличніший лідєр на свєтє?
Мій любчику Байден, є стільки питань:
Чом я не отримав не деньрік вітань?
Чому перемир'я - але гинуть солдати?
Чому я про це не хочу навіть знати?
Чому посадив я в СІЗО патріотів?
Чому я до влади привів ідіотів?

І коли всі запомнять, що я зовсім не лох,
Мені сорок три, і я досі не здох.
Мон шер, монсіньйор, мій величносте Байден,
Чи відповісте на мої ви питання:
Чому, незважаючи повнії ясла,
Ревуть все воли, і вигукують гасла?
Што дєлать? Доколє? І кто віноват?
І як повернути до Бєні "Приват"?
Дрожаща я тварь, ілі право імєю?
І чому народився я під Водолєєм?
Братуха, чувак, ровний пацику Байден,
******** страшно ці ******** питання:
Чому скрізь х.й.ю бачу стомленим оком?
Чому все ще стогне Дніпро наш широкий?
Чому Порошенко сидіти не хоче?
Чому чорні брови та карії очі?
Чому я в Криму весь тоді не загинув?
І коли вже відпустить мене кокаінум?
(с)Володимир Завгородній
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12.04.2021 23:08 Ответить
я не понимаю всеобщей истерии, чего вы на зеленского взъелись? я его терпеть не могу, но по-моему, до него дошло, что нам всем хана, если только США не поможет. Риторика конечно, подгуляла, но по сути он все верно сказал.
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12.04.2021 23:24 Ответить
Що зробив Зеленський за 2 роки, щоб Україна наблизилась до вступу в НАТО? Нічого. Швидше навпаки. Може тим, що постійно зривав оборонзамовлення, завдаючи шкоду ЗСУ? Може забезпечив ЗСУ контрснайперським обладнанням, щоб не гинули військові? Може ракетні комплекси закупив? Верховний Головнокомандувач ЗСУ весь час тільки молов язиком. Так він уявляє свої обов"язки. Ну а винен Байден.
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12.04.2021 23:53 Ответить
А сам неЛох буковельський для цього нічого не планує робити - все мають робити за нього???
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13.04.2021 00:20 Ответить
Воно робить все щоб московітська агресія пройшла успішно.
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13.04.2021 01:30 Ответить
сидят трое-Буба, Павлин Шеф т прикалываются "ну как мы опять байдена задрали, это он виноват вместе с порохом" . Когда-то был популярный мультик -Бременский музыканты. А как звучала сейчас их песенка в исполении этого трио:
-мы к Вам заехали на час,
привет,бонжур, хеллоу
ну ка все вместе уши развесте
лучше по хорошему
хлопайте в ладоши
и музсопровождение в стиле "за роялем опять это"
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13.04.2021 01:12 Ответить
Наш Вова схоже ніколи не стане Володимиром.
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13.04.2021 01:18 Ответить
такой оценки гнусавого поца давно не было. Даже Игорь Валерьевич с его то черным юмором завидует. Сначала трепалась о геополитике Люська, потом появилась неадекватная Мендель, а тепер сам поц начал изрекать и смех сквозь слезы. Весь этот словесный понос поцу нашептал "великий режиссер" с ОП ермак -его задумка проста-раз вы нам не помогаете, значит мы туда не пойдем.
когда то во времена сталина, в комитет по сталинским премиям, поступила жалоба-просьба одного артиста цирка о присвоении ему премии за какую то роль в кино. Сталин уведомил членов комитета -если народ любит цирк, то это не значит, что балаган -искусство. балаганщики с галантерейщиками "на страже" государства ? Никогда ! скоро увидим развязку.
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13.04.2021 01:33 Ответить
ой какое зрадное-презрадное заявление.
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13.04.2021 03:39 Ответить
Тому ,що одоробало озвучує захотілки бєні (представник чечено-кремлівської мафії)і його ж мовою....які ж ці всі бєні,ахмєти,фірташі,новінські,іванющенкі і ін. сволота тупі та недалекі:тільки красти,красти,красти,брехати,брехати,брехати.....а розвинути,а покращити,а зробити найкрасивішу країну в світі при такому потенціалі-громадяни(араби як взірець)....?????!!!!!!Тому й ненавидять ін. нації,знищують арабські країни,знищують Україну.
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13.04.2021 05:04 Ответить
Ну й загнула, не на ту ногу встала. Якщо вступ до НАТО --це хотелка бєні, то добре.
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13.04.2021 06:19 Ответить
Володимир (Зеоегський) Ти правий! Стукай, грюкай Байдену у двері! Дідуган почує. Хрен з ним, з НАТО, нехай возьме України у захист Америки. Я йому написав вже два листи з проханням відкрити навчання для наших льотчиків і надати нам літаки F15 , F-16. Люди пишыть американському президенту. Давайте проведемо референдум по вступу в НАТО, кінець-кінців. Досить скиглити! Путін- дурень і дебіл. Він хоче силою зламати дух українців- не бувати цьому!
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13.04.2021 05:07 Ответить
Ніякого референдуму, бо його сфальшують. Вступ до НАТО -- це політичне рішення керівництва країни.
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13.04.2021 06:34 Ответить
ты для начала выполни домашнее задание
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13.04.2021 05:14 Ответить
О,Оксанка,якщо таким манєром просяться в НАТО....то то вже уйня!!!!
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13.04.2021 06:21 Ответить
Дорогенька, вони вже стільки у нас вкрали, що коли за це ще й не введуть Україну в НАТО, тоді буде повна уйня.
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13.04.2021 06:41 Ответить
Бумеранг
Зеленський: Якщо США бачать Україну в НАТО, то Байден має посприяти її вступу в Альянс не тільки на словах - Цензор.НЕТ 8265
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13.04.2021 06:37 Ответить
Загадка 75% - очень много знают о том, что "должны" другие, при этом сами абсолютно ничего не должны. Вот такой феномен.
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13.04.2021 07:41 Ответить
А хто посприяє подолання корупції та подолання беззаконя?
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13.04.2021 08:04 Ответить
Як тільки Зеля створить кишеньковий Конституційний суд, так ворота НАТО самі перед нами відкриються. У НАТО ******* диктаторів.
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13.04.2021 10:46 Ответить
Внедряйте стандарты НАТО, тогда и просите способствовать!
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13.04.2021 14:12 Ответить
зобовязаний? спочатку підчисти свої ряди від кацапської нечисті,забезпеч законність в україні, а потім байден подумає
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13.04.2021 14:59 Ответить
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Господь Бог - хороший друг України, але він повинен робити більше, аби ми потрапили в Царство Небесне.

[Володимир Зеленський із інтерв'ю CNN]
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13.04.2021 15:48 Ответить
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сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZUGJZxSDrKuKz-kokJUF3AcpTeQ56yBE4VxHKORqu-SxVTDp82J7oge_WoT4RQE-UG4x_Ym8meNdXfIbjSOJyCucMXB4FA2K-biJYDeyoUu_K3t5qUlKxZf1cVMEhCy0pQ&__tn__=-]C%2CP-R
Dmitriy Korneychuk .
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Многие сейчас задаются вопросом: с чем связано хамское поведение Зеленского-Ермака по отношению к Байдену, к чему хамские заявления, что США что-то должны?

Все просто. Зеленский хочет спровоцировать скандал, чтобы получить формальную возможность не вводить санкции и не возбуждать уголовные дела против своего «папика» Коломойского, как требует Вашингтон.
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13.04.2021 15:51 Ответить
Поки слова у ЗЕбрехунів на чолі з ГАРАНТОМ! Може ще показати як стріляти і в яку сторону? Коли воно із молоком уроджено, то захищаєш, а коли бариги кормлять, то і торгуєш усім!!!
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13.04.2021 20:42 Ответить
Забавний членограй! Це Україна ПОВИННА (уряд і люди) йти в НАТО, робити кроки які призведуть до того що країна буде готова вступити в НАТО. А не США чи осрбисто пан Байден. І не ЄС (як увесь разом, так і по одинці). І що саме Україна зробила за майже 2 роки каденції президента?
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13.04.2021 21:15 Ответить
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