Блинкен обсудил с генсеком НАТО Столтенбергом ситуацию на границе РФ и Украины, - Госдепартамент США
Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обсудил ситуацию на границе России и Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Блинкен и Столтенберг обсудили многие темы, в том числе срочную необходимость того, чтобы Россия прекратила агрессивное наращивание военного присутствия вдоль границы с Украиной и в оккупированном Крыму", - говорится в заявлении Госдепартамента США.
Госсекретарь США и генсек НАТО также обсудили ситуацию в Афганистане и планы относительно предстоящего саммита альянса.
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https://twitter.com/shcherbininainn Інна Щер https://twitter.com/shcherbininainn @shcherbininainn https://twitter.com/shcherbininainn/status/1381559197884690432 5 ч
росія оголосила комплексну мобілізацію
через "загрозу проти рф"
з 1 березня до 3 серпня 2021 року
А от для участі у програмах НАТО і підтримка союзника, на часі. Так само, як статус партнера США поза НАТО. Саме він досяжний для України вже зараз. Питання лише в бажанні з боку зелених його отримати.