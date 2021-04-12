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Новости Агрессия России против Украины
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Блинкен обсудил с генсеком НАТО Столтенбергом ситуацию на границе РФ и Украины, - Госдепартамент США

Блинкен обсудил с генсеком НАТО Столтенбергом ситуацию на границе РФ и Украины, - Госдепартамент США

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обсудил ситуацию на границе России и Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Блинкен и Столтенберг обсудили многие темы, в том числе срочную необходимость того, чтобы Россия прекратила агрессивное наращивание военного присутствия вдоль границы с Украиной и в оккупированном Крыму", - говорится в заявлении Госдепартамента США.

Госсекретарь США и генсек НАТО также обсудили ситуацию в Афганистане и планы относительно предстоящего саммита альянса.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Байден дал понять России, что за агрессивные действия будут последствия, - госсекретарь США Блинкен

Автор: 

Госдепартамент США (1850) НАТО (10057) Столтенберг Йенс (1620) Блинкен Энтони (937)


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Блинкен обсудил с генсеком НАТО Столтенбергом ситуацию на границе РФ и Украины, - Госдепартамент США - Цензор.НЕТ 875
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12.04.2021 19:29 Ответить
https://twitter.com/shcherbininainn

https://twitter.com/shcherbininainn Інна Щер https://twitter.com/shcherbininainn @shcherbininainn https://twitter.com/shcherbininainn/status/1381559197884690432 5 ч

росія оголосила комплексну мобілізацію
через "загрозу проти рф"
з 1 березня до 3 серпня 2021 року

Блинкен обсудил с генсеком НАТО Столтенбергом ситуацию на границе РФ и Украины, - Госдепартамент США - Цензор.НЕТ 8251
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12.04.2021 19:38 Ответить
Все гиены-военкоры срочно заброшены в ОРДЛО. Операция Глейвиц вступает в свою заключительную стадию. Готовится какая-то громадная провокация. Не забывайте,что для того, чтобы придти к власти в России, Путин и Патрушев взорвали несколько домов с сотнями спящих российских граждан.- Andrei Piontkovsky (@apiontkovsky) https://twitter.com/apiontkovsky/status/1381603554637545472?ref_src=twsrc%5Etfw April 12, 2021
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12.04.2021 19:32 Ответить
От шо Зелений Гетьман робе.Зеля не зупиняйся!!!!
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12.04.2021 19:33 Ответить
Вава! Досить грати в піддавки!
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12.04.2021 19:34 Ответить
САМОЕ ВРЕМЯ ПРИНЯТЬ УКРАИНУ И ГРУЗИЮ В НАТО
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12.04.2021 20:06 Ответить
Не час. На шляху до НАТО Україна може вирішити власні проблеми. І через загрози подолати власні біди. Для майбутнього нації тернистий шлях більш сприятливий, аніж тепла ванна.
А от для участі у програмах НАТО і підтримка союзника, на часі. Так само, як статус партнера США поза НАТО. Саме він досяжний для України вже зараз. Питання лише в бажанні з боку зелених його отримати.
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12.04.2021 21:50 Ответить
Согласно Устава НАТО, все страны-члены альянса должны дать согласие на прием нового члена. Есть вопросы к Франции, Германии , Венгрии и Нидерланды .
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12.04.2021 20:29 Ответить
 
 