Блинкен обсудил с генсеком НАТО Столтенбергом ситуацию на границе РФ и Украины, - Госдепартамент США

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обсудил ситуацию на границе России и Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Блинкен и Столтенберг обсудили многие темы, в том числе срочную необходимость того, чтобы Россия прекратила агрессивное наращивание военного присутствия вдоль границы с Украиной и в оккупированном Крыму", - говорится в заявлении Госдепартамента США.

Госсекретарь США и генсек НАТО также обсудили ситуацию в Афганистане и планы относительно предстоящего саммита альянса.

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