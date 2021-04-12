Нардеп "ЕС" Арьев подал в НАБУ и Офис Генпрокурора заявления относительно обстоятельств похищения Чауса

Народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Владимир Арьев подал заявления о преступлениях в НАБУ и Офис Генпрокурора относительно обстоятельств похищения с территории Молдовы судьи Николая Чауса.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"История с похищением судьи Чауса из Молдовы грозит грандиозным международным скандалом. Все больше подтверждений, что судью-взяточника (которого после 22 апреля Молдова с высокой вероятностью выдала бы Украине) похитили и вывезли в Украину работники Главного управления разведки Минобороны и сейчас ждут, пока с него сойдут следы насилия, и готовят к каким-то заявлениям", - отмечает Владимир Арьев.

Народный депутат подчеркивает: что бы теперь не заявил Чаус, это будет следствием давления и прямого принуждения.

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"Мало того, дело против Чауса теперь под угрозой срыва из-за похищения, которое разбило всю правовую процедуру. Поэтому этот аргумент может стать пряником для взяточника. И какое отношение к судье-коррупционеру имеет военная разведка? Кто разработал "операцию", которую мгновенно раскрыли молдавские полицейские и журналисты? Кто финансировал это? Кто отдавал приказ разведчикам, которых уже сдали и засветили? Со всем этим низкопробным шпионским водевилем должны разобраться правоохранительные органы", - убежден Арьев.

"Сериалы закончились, ситуация в Украине и особенно на восточных границах далека от киношной, а на Банковой пишут сценарии, которые могут стоить государству репутации, особенно в такое время. Поэтому направил в НАБУ и Офис Генпрокурора соответствующие заявления о преступлениях должностных лиц. Посмотрим, будет ли смелость разобраться", - резюмирует Арьев.

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Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. Сразу после этого судья ушел в отпуск, где находился с 10 августа по 1 сентября 2016 года. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года он был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы, где находится до сих пор. В июле 2017 года в Высший совет правосудия поступила жалоба Нели Ластовки на систематическое отсутствие Чауса на работе, после чего 2 августа в отношении судьи было открыто дисциплинарное дело.

4 октября 2017 года Третья Дисциплинарная палата Совета правосудия отстранила Николая Чауса от осуществления правосудия и рекомендовала его уволить. 6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище. В настоящее время в Кишиневе рассматривается дело об экстрадиции судьи в Украину.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Подробнее о ситуации с судьей Чаусом читайте в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова: "Похищение судьи Чауса сотрудниками ГУР МО: скандал в Молдове ради дискредитации Бурбы и Вагнергейта".

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