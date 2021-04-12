Нардеп "ЕС" Арьев подал в НАБУ и Офис Генпрокурора заявления относительно обстоятельств похищения Чауса
Народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Владимир Арьев подал заявления о преступлениях в НАБУ и Офис Генпрокурора относительно обстоятельств похищения с территории Молдовы судьи Николая Чауса.
Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"История с похищением судьи Чауса из Молдовы грозит грандиозным международным скандалом. Все больше подтверждений, что судью-взяточника (которого после 22 апреля Молдова с высокой вероятностью выдала бы Украине) похитили и вывезли в Украину работники Главного управления разведки Минобороны и сейчас ждут, пока с него сойдут следы насилия, и готовят к каким-то заявлениям", - отмечает Владимир Арьев.
Народный депутат подчеркивает: что бы теперь не заявил Чаус, это будет следствием давления и прямого принуждения.
"Мало того, дело против Чауса теперь под угрозой срыва из-за похищения, которое разбило всю правовую процедуру. Поэтому этот аргумент может стать пряником для взяточника. И какое отношение к судье-коррупционеру имеет военная разведка? Кто разработал "операцию", которую мгновенно раскрыли молдавские полицейские и журналисты? Кто финансировал это? Кто отдавал приказ разведчикам, которых уже сдали и засветили? Со всем этим низкопробным шпионским водевилем должны разобраться правоохранительные органы", - убежден Арьев.
"Сериалы закончились, ситуация в Украине и особенно на восточных границах далека от киношной, а на Банковой пишут сценарии, которые могут стоить государству репутации, особенно в такое время. Поэтому направил в НАБУ и Офис Генпрокурора соответствующие заявления о преступлениях должностных лиц. Посмотрим, будет ли смелость разобраться", - резюмирует Арьев.
Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. Сразу после этого судья ушел в отпуск, где находился с 10 августа по 1 сентября 2016 года. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года он был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы, где находится до сих пор. В июле 2017 года в Высший совет правосудия поступила жалоба Нели Ластовки на систематическое отсутствие Чауса на работе, после чего 2 августа в отношении судьи было открыто дисциплинарное дело.
4 октября 2017 года Третья Дисциплинарная палата Совета правосудия отстранила Николая Чауса от осуществления правосудия и рекомендовала его уволить. 6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище. В настоящее время в Кишиневе рассматривается дело об экстрадиции судьи в Украину.
4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.
Подробнее о ситуации с судьей Чаусом читайте в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова: "Похищение судьи Чауса сотрудниками ГУР МО: скандал в Молдове ради дискредитации Бурбы и Вагнергейта".
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А какой ущерб Украине от придурка зелёного.
Какой смысл в этом выкрадывании Чауса для Украины я так и не понял, т.к его отдали бы полюбэ, только чуть позже. Может кто то спецом засветился, чтобы отвести внимание и подставить другую сторону. Это надо быть полностью дебилом, работая там, зная нюансы, совершать такое и рассчитывать на что, после этого?
І тут дерьмак скаже: небіло такий операції, відіте оні даже чмошного чавеса украсть не смоглі
Ну а теперь, очередная ЕС-макака пытается отмазать взяточника. НАМ, глубоко пофиг КАК вернут в Украину сбежавшего взяточника - хоть по частям в сумках. Эта тварь должна сидеть. Вы немощные уже показали "результат" - сидите и обтекайте
обидно стало, что макают криворогого шлимазла в его собственного гуано вместе с его собственной ОПой?
Тоесть 1. НЕТ доказательств что похитили, 2. Вывезли.
Дэпутану от ЕС на сборе сектантов это сказали (с документами) или КАК? Может письмо пришло с подробным отчетом?
В конце-концов пусть предоставит доказательства. А вот факты про свинарчука-гладковского есть (какой там был свиночолый гецьман? великий "воен").
А пока вы боты агритесь не туда где надо.
В сети уже не только от МВД, но и заявление от депутата Парламента есть, там парламентскую комиссию создали. Скандал еще впереди, только набирает обороты.