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Нардеп "ЕС" Арьев подал в НАБУ и Офис Генпрокурора заявления относительно обстоятельств похищения Чауса

Нардеп

Народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Владимир Арьев подал заявления о преступлениях в НАБУ и Офис Генпрокурора относительно обстоятельств похищения с территории Молдовы судьи Николая Чауса.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"История с похищением судьи Чауса из Молдовы грозит грандиозным международным скандалом. Все больше подтверждений, что судью-взяточника (которого после 22 апреля Молдова с высокой вероятностью выдала бы Украине) похитили и вывезли в Украину работники Главного управления разведки Минобороны и сейчас ждут, пока с него сойдут следы насилия, и готовят к каким-то заявлениям", - отмечает Владимир Арьев.

Народный депутат подчеркивает: что бы теперь не заявил Чаус, это будет следствием давления и прямого принуждения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это провокация российских спецслужб", - ГУР Минобороны отрицает причастность к похищению Чауса

"Мало того, дело против Чауса теперь под угрозой срыва из-за похищения, которое разбило всю правовую процедуру. Поэтому этот аргумент может стать пряником для взяточника. И какое отношение к судье-коррупционеру имеет военная разведка? Кто разработал "операцию", которую мгновенно раскрыли молдавские полицейские и журналисты? Кто финансировал это? Кто отдавал приказ разведчикам, которых уже сдали и засветили? Со всем этим низкопробным шпионским водевилем должны разобраться правоохранительные органы", - убежден Арьев.

"Сериалы закончились, ситуация в Украине и особенно на восточных границах далека от киношной, а на Банковой пишут сценарии, которые могут стоить государству репутации, особенно в такое время. Поэтому направил в НАБУ и Офис Генпрокурора соответствующие заявления о преступлениях должностных лиц. Посмотрим, будет ли смелость разобраться", - резюмирует Арьев.

Нардеп ЕС Арьев подал в НАБУ и Офис Генпрокурора заявления относительно обстоятельств похищения Чауса 01

Также читайте: Похищением Чауса Украина повторила действия РФ против Скрипаля в Солсбери. В ближайшие дни мы увидим какие-то его "показания", - нардеп "ЕС" Сюмар

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. Сразу после этого судья ушел в отпуск, где находился с 10 августа по 1 сентября 2016 года. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года он был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы, где находится до сих пор. В июле 2017 года в Высший совет правосудия поступила жалоба Нели Ластовки на систематическое отсутствие Чауса на работе, после чего 2 августа в отношении судьи было открыто дисциплинарное дело.

4 октября 2017 года Третья Дисциплинарная палата Совета правосудия отстранила Николая Чауса от осуществления правосудия и рекомендовала его уволить. 6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище. В настоящее время в Кишиневе рассматривается дело об экстрадиции судьи в Украину.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Подробнее о ситуации с судьей Чаусом читайте в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова: "Похищение судьи Чауса сотрудниками ГУР МО: скандал в Молдове ради дискредитации Бурбы и Вагнергейта".

Читайте также: Парламент Молдовы создал комиссию по расследованию обстоятельств похищения Чауса

Автор: 

Арьев Владимир (660) Чаус Николай (330) Европейская Солидарность (1059)


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Топ комментарии
+14
Зюзика будут судить за каждый день его *************.
А какой ущерб Украине от придурка зелёного.
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12.04.2021 19:48
+12
Такое чувство, что он поставил целью - рассорить со всеми, до кого дотянется своими ручонками.
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12.04.2021 19:53
+5
Эти козлы подставили Санду. У нее и так хватает проблем с их Парламентом. Произошло это вскоре после ее визита в Киев. Свинью подложили знатную.
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12.04.2021 20:31
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Зюзика будут судить за каждый день его *************.
А какой ущерб Украине от придурка зелёного.
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12.04.2021 19:48 Ответить
Такое чувство, что он поставил целью - рассорить со всеми, до кого дотянется своими ручонками.
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12.04.2021 19:53 Ответить
чавеса нельзя было трогать ато ?
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12.04.2021 20:24 Ответить
Для начала наверное нужно определиться, где мы жить хотим. В правовом государстве или непонятно где, по образцу кацапстана. Если первое - то нельзя. Его и так должны были в скором времени передать Украине, а вот зачем его выкрали, где он сейчас и для чего это было сделано - большой вопрос. При этом ОПГ хранит уже который день молчание, словно ничего не произошло.
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12.04.2021 20:28 Ответить
это не чувство, а одно из конкретных заданий, которые оно выполняет за хороший гонорар...
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12.04.2021 20:28 Ответить
Эти козлы подставили Санду. У нее и так хватает проблем с их Парламентом. Произошло это вскоре после ее визита в Киев. Свинью подложили знатную.
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12.04.2021 20:31 Ответить
так они и Украину подставляют... бизнес у них такой...
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12.04.2021 20:34 Ответить
Живем сейчас в каком-то искаженном измерении.
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12.04.2021 20:35 Ответить
ЗАЗЕРКАЛЬЕ...
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12.04.2021 21:00 Ответить
Неправильно... Це йому таку мету поставили... Він нічого не вирішує... Лише "озвучує"...
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12.04.2021 21:55 Ответить
Думаю его собственный мир полностью соответствует тому, что он озвучивает. Такой же убогий. Но кол-во скандалов уже напрягает. Не хотелось бы услышать завтра от тех же стран Балтии, какое моральное право имеет украинская власть рассчитывать на поддержку, если даже в вопросе отказа закупки электрики с Беларуси, Нелох показал им комбинацию из трех пальцев, проигнорировав выступление Науседы в Раде. Вообще никакой реакции, словно и не было сказанного.
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12.04.2021 22:12 Ответить
свыню тоже
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12.04.2021 21:22 Ответить
на всех надо поставить цену за доставку в Украину, вот тогда скандал и будет, когда все заговорят.
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12.04.2021 20:17 Ответить
Тепер Зеленому Йолопу залишається лише одне-віддати наказ на ліквідацію Чавуса.Україна не збідніє-одним чавусом менше,або більше.У проКурватурі,серед суддяк та мусорян Рюкзакяна таких чавусів явна більшість.
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12.04.2021 20:29 Ответить
Я так понимаю, что один из похитителей (грушник) проходил границу под своими реальными документами?! Отсюда и связь с Украиной.
Какой смысл в этом выкрадывании Чауса для Украины я так и не понял, т.к его отдали бы полюбэ, только чуть позже. Может кто то спецом засветился, чтобы отвести внимание и подставить другую сторону. Это надо быть полностью дебилом, работая там, зная нюансы, совершать такое и рассчитывать на что, после этого?
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12.04.2021 20:35 Ответить
Машина атташе засветилась на камере.
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12.04.2021 20:36 Ответить
На днях буде фільм про провалену операцію з вагінуравцями.
І тут дерьмак скаже: небіло такий операції, відіте оні даже чмошного чавеса украсть не смоглі
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12.04.2021 20:43 Ответить
а при чем здесь кино?
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12.04.2021 20:47 Ответить
а ти фільм про Хобіта не дивився? Класно там Гендальф їх ?
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12.04.2021 21:00 Ответить
ключове в тому гевалті шоколадного глашатая це те, що всі свідчення Чауса проти колишнього міністра уряду Януковича, зрадники будуть піддавати критиці та сумніву через підконтрольні пропагандистські ресурси.
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12.04.2021 20:59 Ответить
Где заявление Арьева на вывоз Чауса в Молдову?
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12.04.2021 21:01 Ответить
ты его прозевал пока на бутылке сидел
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12.04.2021 21:44 Ответить
а навіщо ви сидите на пляшці?
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13.04.2021 09:35 Ответить
Коррупция, беззаконие, узурпация власти, наглость, брехня и непрофессионализм---я перечислила все досягнення зеленых ублюдков?
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12.04.2021 21:03 Ответить
Нет наверное....... список там гнусностей длиннее.
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12.04.2021 22:14 Ответить
Ух ты пухты, абизянки с ес. Ты погляди, Ани (ЕС) Абиспокоились о ЗАКОНЕ Может макаки с ЕС и их сектанты, чисто случайно, вдруг, не знали, но игорный бизнес в Украине был запрещен (внезапно !!!) , что совершенно не мешало функционировать упоямянутым сатанинским учереждения. Отсюда вывод - 5 ЛЕТ (ПЯТЬ Карл !!!) у нас правили ИЛИ дураки, или продажнные коррупционеры. Судя по налоговым декларациям - Не дураки.
Ну а теперь, очередная ЕС-макака пытается отмазать взяточника. НАМ, глубоко пофиг КАК вернут в Украину сбежавшего взяточника - хоть по частям в сумках. Эта тварь должна сидеть. Вы немощные уже показали "результат" - сидите и обтекайте
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12.04.2021 21:15 Ответить
чего ты так возбудился, набутылочник?
обидно стало, что макают криворогого шлимазла в его собственного гуано вместе с его собственной ОПой?
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12.04.2021 21:46 Ответить
Ты где-то увидел от меня хвалебные оды про зекоманду? Вы ЕС тупо и бездарно обо..сь. Все 5 лет упорно делали ВСЕ что можно и нельзя чтоб победил кто-то другой лишь не великий пЭцьо и его гоп-стоп команда. И причин было тысячи
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12.04.2021 22:42 Ответить
Что-то тебя на кретинизм потянуло. Наверное, к дождям...
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12.04.2021 21:47 Ответить
Тяжелый случай........ А что, Чауса уже показали в наручниках? Или никак не доходит, что его просто выкрали с территории суверенной страны в неизвестном направлении?
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12.04.2021 22:16 Ответить
Ах если бы ВЫ (боты) умели читать В статье ЕСнутого сказано, цитирую "подтверждений похитили и вывезли в Украину работники Главного управления разведки Минобороны".
Тоесть 1. НЕТ доказательств что похитили, 2. Вывезли.
Дэпутану от ЕС на сборе сектантов это сказали (с документами) или КАК? Может письмо пришло с подробным отчетом?
В конце-концов пусть предоставит доказательства. А вот факты про свинарчука-гладковского есть (какой там был свиночолый гецьман? великий "воен").
А пока вы боты агритесь не туда где надо.
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12.04.2021 22:40 Ответить
Увы и ах, доказательств выше крыши. Включая официальное заявление МВД Молдовы. Что касается Гладковского, то там всё очень забавно, бо придется кажется Бигусу раскошелиться на 2 млн по иску старшего Гладковского. Интересно..... то, что ему заплатили хватит или нет. Да, кстати....... если привязывать Порошенко к Гладковским, то наверное логично будет и Нелоха подвязать ко всем зашкварам его окружения, начиная с "убитого" брата Ермака со взятками за назначения и заканчивая свежим в оборонке скандалом с закупкой снарядов из Чехии. Ах, если бы Вы лично могли не только читать. .
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12.04.2021 23:05 Ответить
Ну и вишенка на торте https://censor.net/ru/resonance/3258552/pohischenie_sudi_chausa_sotrudnikami_gur_mo_skandal_v_moldove_radi_diskreditatsii_burby_i_vagnergeyita
В сети уже не только от МВД, но и заявление от депутата Парламента есть, там парламентскую комиссию создали. Скандал еще впереди, только набирает обороты.
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12.04.2021 23:18 Ответить
А если не один орган не работает ?
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12.04.2021 22:43 Ответить
у сладчайших подгорает.
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13.04.2021 04:36 Ответить
головне у поданні заявм - не вийти на саміх себе!
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13.04.2021 09:24 Ответить
 
 