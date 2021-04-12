РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13535 посетителей онлайн
Новости
5 129 36

В действиях избранного нардепом Аксенова, организовывавшего в 2014-м "референдум" в Новодонецком, Офис генпрокурора не видит преступления, - нардеп "Голоса" Бобровская

В действиях избранного нардепом Аксенова, организовывавшего в 2014-м

Офис генерального прокурора не увидел состава преступления в действиях победителя выборов на округе №50 в Донецкой области Андрея Аксенова, который в 2014 году помогал организовывать в Новодонецком так называемый "референдум".

Об этом сообщила в Фейсбуке народный депутат партии "Голос" Соломия Бобровская, информирует Цензор.НЕТ.

"Пришел ответ на мое обращение об открытии уголовного дела против новоизбранного нардепа Аксенова. В 2014 году он был поселковым головой Новодонецкого и организовал "референдум" о присоединении к т.н. "ДНР". ... Заместитель Венедиктовой мне ответил, что признаков уголовного преступления, совершенного Аксеновым нет. Хотя вместе с обращением я предоставила необходимые доказательства", - написала Бобровская.

По данным нардепа "Голоса", Андрей Аксенов также получил паспорт РФ и сбежал в оккупированный Крым, а потом в Германию, но после вернулся.

Читайте на Цензор.НЕТ: ЦИК признала Аксенова избранным народным депутатом по округу №50 на Донетчине

"Кроме того, ОГП спихнули частично ответственность на СБУ, мол, они уже открывали дело, однако доказательств против Аксенова не нашли. Ждем ответ от СБУ, еще до выборов они обращались в ЦИК с информацией, в Аксенова есть двойное гражданство, однако эту информацию в ЦИК проигнорировали", - добавила Бобровская.

Напоминаем, 28 марта состоялись промежуточные выборы народных депутатов в одномандатных избирательных округах №50 (Донецкая область) и №87 (Ивано-Франковская область).

Аксенов - уроженец Донецкой области, с 2015 года является мэром г. Доброполье. По данным СМИ, Аксенов выезжал в оккупированный Крым, где получил паспорт гражданина РФ. Позже его обвиняли в подделке документов и растрате имущества, а затем огласили в розыск; он проходил лечение в Германии, в 2019 году вернулся в Украину, после чего был отстранен от должности городского головы, но в 2020 году вновь переизбрался на этот пост.

Также на Цензор.НЕТ: Если информация о гражданстве РФ победителя довыборов на Донетчине Аксенова будет подтверждена, то ЦИК и Рада должны отреагировать, - Стефанчук

Глава СБУ Иван Баканов отметил, что спецслужбы собирают информацию об Андрее Аксенове.

В действиях избранного нардепом Аксенова, организовывавшего в 2014-м референдум в Новодонецком, Офис генпрокурора не видит преступления, - нардеп Голоса Бобровская 01
В действиях избранного нардепом Аксенова, организовывавшего в 2014-м референдум в Новодонецком, Офис генпрокурора не видит преступления, - нардеп Голоса Бобровская 02

Автор: 

СБУ (19994) Бобровская Соломия (49) Аксенов Андрей (21) Офис Генпрокурора (2491)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+28
Придет время,осудят и КатароОманского ишака и мразь-прокуроршк и прочих Зе-тварей.
показать весь комментарий
12.04.2021 19:52
+20
зе дно
показать весь комментарий
12.04.2021 19:53
+16
Всё очень просто - в Украине СБУ нет . Если бы было , то тогда в 14 - м ничего бы не было .
показать весь комментарий
12.04.2021 19:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Придет время,осудят и КатароОманского ишака и мразь-прокуроршк и прочих Зе-тварей.
показать весь комментарий
12.04.2021 19:52 Ответить
А чи дочекаємося? Тут бачу, тут на бачу, а тут *жирноє пятно*. Майже (С)
показать весь комментарий
12.04.2021 20:37 Ответить
зе дно
показать весь комментарий
12.04.2021 19:53 Ответить
Это ещё и украинский главнокомандующий накануне нападения русских - он преступления не видит и не увидит никогда.
показать весь комментарий
12.04.2021 20:46 Ответить
Всё очень просто - в Украине СБУ нет . Если бы было , то тогда в 14 - м ничего бы не было .
показать весь комментарий
12.04.2021 19:55 Ответить
что в 14м, что в 21м все сбу прорашистское
показать весь комментарий
12.04.2021 20:15 Ответить
А може заспiваем
показать весь комментарий
12.04.2021 19:58 Ответить
Надо ссылку на статью сохранить.
Буду показывать ее тем, кто рассказывает, как они будут гражданское население из ОРДЛО депортировать.
показать весь комментарий
12.04.2021 19:59 Ответить
Так, они, своих не трогают... Это очевидно...
показать весь комментарий
12.04.2021 20:02 Ответить
зебіли на сусідній гілці біснуються, мовляв, все це "https://censor.net/ru/comments/locate/3259233/01921462-d4c4-7195-876e-41c05d797681"
показать весь комментарий
12.04.2021 20:14 Ответить
тогда, пусть подскажут - куда мне явиться за гонораром? беру любой валютой, даже шоколадками)))...
показать весь комментарий
12.04.2021 20:24 Ответить
Неужели венедикта не заслужила до сих пор браслеты она так старается, а Зе обхобит ее стороной, это неправильно, не справедливо.
показать весь комментарий
12.04.2021 20:07 Ответить
Офис презЕдента нужно отправить на экскурсию в Горловку!
Могу жилье предоставить
показать весь комментарий
12.04.2021 20:12 Ответить
чому цей виродок ще не за гратами? Венедіктову на мило, продажна тварь!
показать весь комментарий
12.04.2021 20:21 Ответить
МАлАдиє риги при владі. Антимайданівці- підкацапники.
показать весь комментарий
12.04.2021 20:24 Ответить
Сенцова приговорили к 20 годам строгого режима.
Это суды и прокуратура показывает, что даже палачи из изоляции будет при них амнистированы.
ватные гниды ждущие путина.
показать весь комментарий
12.04.2021 20:28 Ответить
Капец......😡
Ау, Ваня Баканов........
показать весь комментарий
12.04.2021 20:29 Ответить
В діях обраного нардепом Аксьонова, який організовував у 2014-му "референдум" у Новодонецькому, Офіс генпрокурора не бачить злочину, - нардеп "Голосу" Бобровська - Цензор.НЕТ 8944
показать весь комментарий
12.04.2021 20:42 Ответить
Так ото ж......
показать весь комментарий
12.04.2021 20:47 Ответить
В діях обраного нардепом Аксьонова, який організовував у 2014-му "референдум" у Новодонецькому, Офіс генпрокурора не бачить злочину, - нардеп "Голосу" Бобровська - Цензор.НЕТ 9016
показать весь комментарий
12.04.2021 22:23 Ответить
время ах..тєльних зелених історій
показать весь комментарий
12.04.2021 20:40 Ответить
А чем зебил от этого аксенова отличается?

Так же в московии в 14 году кантовался, рассказывал про "адиннарот"и тогда и сейчас там прибыльный бизнес имеет, налоги кацапам платит, квартирку в Крыму прикупил ПОСЛЕ окупации-коммуналку исправно платит и ничего плохого в этом не видит..
показать весь комментарий
12.04.2021 20:58 Ответить
8й год войны, меняются президенты, главы спецслужб, а они не видят преступления.
Ничего, будем искать зрячих.
показать весь комментарий
12.04.2021 21:06 Ответить
ДУРДОМ . В ДЕПУТАТАХ , крім пятої колони кремля -ОПЗЖ тепер відверті сепари
показать весь комментарий
12.04.2021 21:11 Ответить
Ребята ,но не будет государства. Никак!
Эта территория готовится для других.
показать весь комментарий
12.04.2021 21:30 Ответить
Це так портнов сказав?
показать весь комментарий
12.04.2021 21:44 Ответить
бид ло донецкое, их градами обстреливают а они за этих мразей опять голосуют, просто утырки, ничего в этой стране хорошего не будет
показать весь комментарий
12.04.2021 21:49 Ответить
як несподівано....
показать весь комментарий
12.04.2021 21:57 Ответить
В действиях избранного нардепом Аксенова, организовывавшего в 2014-м "референдум" в Новодонецком, Офис генпрокурора не видит преступления - а мы ещё удивляемся ПОЧЕМУ украинцев убивают каждый день

Майдан 2 потерпел сокрушительное поражение в феврале 2014г
показать весь комментарий
12.04.2021 22:04 Ответить
Прокуроры пособники преступников.
показать весь комментарий
12.04.2021 23:14 Ответить
Це така хвороба очей, в народі про неї кажуть "повилазило".
показать весь комментарий
13.04.2021 06:47 Ответить
У генпрокурора два ошейника - президентский и вице-президента. Ещё ни один не дал команду фас
показать весь комментарий
13.04.2021 10:46 Ответить
І не дивно. Що ж ця ***** може бачити, коли у неї очі ****** обшиті?
показать весь комментарий
13.04.2021 11:08 Ответить
*** це *******, ця країна знищить себе сама, і ***** з *********** не потрібно мати зі сходу!
показать весь комментарий
13.04.2021 11:12 Ответить
 
 