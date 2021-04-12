В действиях избранного нардепом Аксенова, организовывавшего в 2014-м "референдум" в Новодонецком, Офис генпрокурора не видит преступления, - нардеп "Голоса" Бобровская

Офис генерального прокурора не увидел состава преступления в действиях победителя выборов на округе №50 в Донецкой области Андрея Аксенова, который в 2014 году помогал организовывать в Новодонецком так называемый "референдум".

Об этом сообщила в Фейсбуке народный депутат партии "Голос" Соломия Бобровская, информирует Цензор.НЕТ.

"Пришел ответ на мое обращение об открытии уголовного дела против новоизбранного нардепа Аксенова. В 2014 году он был поселковым головой Новодонецкого и организовал "референдум" о присоединении к т.н. "ДНР". ... Заместитель Венедиктовой мне ответил, что признаков уголовного преступления, совершенного Аксеновым нет. Хотя вместе с обращением я предоставила необходимые доказательства", - написала Бобровская.

По данным нардепа "Голоса", Андрей Аксенов также получил паспорт РФ и сбежал в оккупированный Крым, а потом в Германию, но после вернулся.

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"Кроме того, ОГП спихнули частично ответственность на СБУ, мол, они уже открывали дело, однако доказательств против Аксенова не нашли. Ждем ответ от СБУ, еще до выборов они обращались в ЦИК с информацией, в Аксенова есть двойное гражданство, однако эту информацию в ЦИК проигнорировали", - добавила Бобровская.

Напоминаем, 28 марта состоялись промежуточные выборы народных депутатов в одномандатных избирательных округах №50 (Донецкая область) и №87 (Ивано-Франковская область).

Аксенов - уроженец Донецкой области, с 2015 года является мэром г. Доброполье. По данным СМИ, Аксенов выезжал в оккупированный Крым, где получил паспорт гражданина РФ. Позже его обвиняли в подделке документов и растрате имущества, а затем огласили в розыск; он проходил лечение в Германии, в 2019 году вернулся в Украину, после чего был отстранен от должности городского головы, но в 2020 году вновь переизбрался на этот пост.

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Глава СБУ Иван Баканов отметил, что спецслужбы собирают информацию об Андрее Аксенове.



