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Новости Агрессия России против Украины Взяточники
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На Одесчине на взятке 6,5 тыс. долл. задержан начальник отделения территориального центра Минобороны Дутчак, - Нацполиция. ФОТО

В Одесской области правоохранители задержали на взятке начальника одного из отделений территориального центра Министерства обороны Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент стратегических расследований Нацполиции.

На Одесчине на взятке 6,5 тыс. долл. задержан начальник отделения территориального центра Минобороны Дутчак, - Нацполиция 01

Офицер наладил схему вымогательства и получения взяток от граждан за помощь в избежании призыва в ряды Вооруженных Сил Украины.

На Одесчине на взятке 6,5 тыс. долл. задержан начальник отделения территориального центра Минобороны Дутчак, - Нацполиция 02

Сегодня, 12 апреля, фигуранта задержали сразу после получения 6000 долларов в качестве второй части от оговоренной суммы взятки. Ранее правоохранители задокументировали факт получения злоумышленником еще 500 долларов  - первой части неправомерной выгоды.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Хмельнитчине на взятке 900 долл. попался офицер военкомата, при задержании он наехал на полицейского, - военная прокуратура. ФОТО

На Одесчине на взятке 6,5 тыс. долл. задержан начальник отделения территориального центра Минобороны Дутчак, - Нацполиция 03

Решается вопрос о сообщение задержанному подозрения по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Читайте: На Харьковщине офицер военкомата задержан на взятке 600 долл., - военная прокуратура. ФОТО

"Идет война, у границы Россия собирает силы вторжения. А 12 апреля полиция задержала при передаче взятки офицера Вооруженных сил, начальника отделения призыва Черноморского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки Минобороны Украины Александра Ивановича Дутчака, 1994 года рождения. А на фронте погиб под российским огнем 24-летний Ярослав Карлийчук... Дутчак же, в это время, по мнению следствия, вымогал деньги от призывника, который хотел уклониться от прохождения срочной службы. С гражданина Л. офицер потребовал 6500 долларов - огромная сумма, видно, льющаяся кровь и угроза большой войны позволила поднять ставки", - сообщил позже главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он отметил, что, по данным следствия, 8 апреля Дутчак получил первую часть взятки - 500 долларов, а 12 апреля он был задержан при получении 6000.

"Просто не укладывается в голове, как можно брать взятки в форме армии, в тот самый день когда с новостей смотрят глаза погибших... Да учитывая обстановку этот процесс должен стать показательным, как же такой человек может вообще быть причастным к комплектованию армии? Дутчака задержали сотрудники управления стратегических расследований НПУ в Одесской области, Главное следственное управление НПУ и Главная военная прокуратура, можно только их поблагодарить, но я надеюсь, что в ходе следствия им также удастся установить, а кто именно назначил 26-летнего офицера на данную должность, кто был его начальником и какова степень его причастности к этому постыдному делу. Надеюсь, Александр Дутчак на суде подробно расскажет о случившемся", - резюмировал журналист.

Автор: 

взятка (6179) Одесская область (3631) Нацполиция (16552) военкомат (458) Бутусов Юрий (4381)


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Топ комментарии
+7
Вот и очередной ответ на вопрос Нелоха "а пААчиму мы до сих пор не в НАТО?"
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12.04.2021 20:14
+7
Это мелочь. Ответ там похлеще. Как можно включать страну в НАТО, когда из ОП сливают информацию по спецоперации и когда военный атташе завязан по уши в похищении человека из соседней страны. А то - мелкий взяточник.
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12.04.2021 20:21
+5
много должностей продается , навскидку , на гсм попасть - плати , на склад - плати , место потише и подальше - плати , а если с гарантией - то вдвойне , и все перечисленное , с возможностю отбить хотяб раз
отсутствие наказания ( как и везде по стране ) - порождает беззаконие
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12.04.2021 21:12
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Новиє ліца для внуків стараються
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12.04.2021 19:50 Ответить
Получается, они берут деньги как в случаях желания призваться в армию, так и берут за непризыв.
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12.04.2021 19:52 Ответить
а ты в какой стране живешь ? и за отпуск - сотку в день
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12.04.2021 20:14 Ответить
казнить тварь
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12.04.2021 19:54 Ответить
Из молодых да ранний
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12.04.2021 19:55 Ответить
дурачок старлєй.
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12.04.2021 20:02 Ответить
это не офицер , а шакал - предатель , он четко знает че никакого уголовного дела против него не будет
система которую выстроили при овоще , когда берут и за призыв , и за не призыв , никуда не делась , и никто ее искоренять не хочет
шакаленок вымогал такие суммы только с разрешения вышестоящего командира ( или командиров ) , всем вышестоящим надо неполное служебное ( понимаю че такого не будет )
такие предатели подрывают обороноспособность страны , почитает пост мама - и отправит сына за кордон , и будет права
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12.04.2021 20:12 Ответить
Вот и очередной ответ на вопрос Нелоха "а пААчиму мы до сих пор не в НАТО?"
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12.04.2021 20:14 Ответить
Это мелочь. Ответ там похлеще. Как можно включать страну в НАТО, когда из ОП сливают информацию по спецоперации и когда военный атташе завязан по уши в похищении человека из соседней страны. А то - мелкий взяточник.
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12.04.2021 20:21 Ответить
Салямчик! Да подобных ответов - вагон и маленькая тележка. Моника просто работает на публику.
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12.04.2021 20:30 Ответить
Приветики. У нас страна живет под гаслом - ни дня без зашквара.
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12.04.2021 20:33 Ответить
а ******** этого чмошника,чего замазали?
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12.04.2021 20:29 Ответить
это за что 6000 штук зелени дают???
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12.04.2021 20:35 Ответить
много должностей продается , навскидку , на гсм попасть - плати , на склад - плати , место потише и подальше - плати , а если с гарантией - то вдвойне , и все перечисленное , с возможностю отбить хотяб раз
отсутствие наказания ( как и везде по стране ) - порождает беззаконие
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12.04.2021 21:12 Ответить
та это понятно..но врожде штуцер хотели..ну да ладно.. хотел бы поделится, продавали машину от фирмы, потребовали справку с военкомата, а ее и не ставили в 2008 м, короче..военком, молодой пацан, сделал справку за 15 мин, не взяв ни копейки, улыбнулся и сказал не нарушайте..я был в легком ступоре..честно!)
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12.04.2021 21:22 Ответить
Байден гад! Не хочет брать всех этих коррупционеров в НАТО. Ох и падлюка.
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12.04.2021 20:49 Ответить
А хіба військові це ментівська парафія?
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12.04.2021 20:51 Ответить
Власть сама создала условия чтоб чиновники брали взятки...Если мажор не хочет служить в армии а его заставляют это делать.В таких случаях нужно установить таксу 6000 баксов в казну государства и гуляй вальсом...
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12.04.2021 20:54 Ответить
С мажора надо брать не менее 100 тыс.$ и это для него мелочи.
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12.04.2021 21:44 Ответить
Начальник отделения территориального центра Минобороны? Под залог!!!
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13.04.2021 07:36 Ответить
До чого ця показуха? Ніхто не знає, що у нас твориться з т.з. "призивом?" Так варто би вивести на вулицю і поставити до стіни всіх без виключення воєнкомів, їх замів і замів замів! До Армії ідуть патріотично налаштовані хлопці і ті, що не мають чим відкупитися у таких "офіцерів" та ще "офіцерів" у білих халатах.
Єдиний позитив і найголовніший - у тому, що такі сикуни, котрі "косять" і відкупляються від служби - небезпечні, продажні і шмаркаті на фронті нах. не потрібні із зеленськими включно.
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13.04.2021 10:23 Ответить
 
 