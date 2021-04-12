На Одесчине на взятке 6,5 тыс. долл. задержан начальник отделения территориального центра Минобороны Дутчак, - Нацполиция. ФОТО
В Одесской области правоохранители задержали на взятке начальника одного из отделений территориального центра Министерства обороны Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент стратегических расследований Нацполиции.
Офицер наладил схему вымогательства и получения взяток от граждан за помощь в избежании призыва в ряды Вооруженных Сил Украины.
Сегодня, 12 апреля, фигуранта задержали сразу после получения 6000 долларов в качестве второй части от оговоренной суммы взятки. Ранее правоохранители задокументировали факт получения злоумышленником еще 500 долларов - первой части неправомерной выгоды.
Решается вопрос о сообщение задержанному подозрения по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
"Идет война, у границы Россия собирает силы вторжения. А 12 апреля полиция задержала при передаче взятки офицера Вооруженных сил, начальника отделения призыва Черноморского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки Минобороны Украины Александра Ивановича Дутчака, 1994 года рождения. А на фронте погиб под российским огнем 24-летний Ярослав Карлийчук... Дутчак же, в это время, по мнению следствия, вымогал деньги от призывника, который хотел уклониться от прохождения срочной службы. С гражданина Л. офицер потребовал 6500 долларов - огромная сумма, видно, льющаяся кровь и угроза большой войны позволила поднять ставки", - сообщил позже главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Он отметил, что, по данным следствия, 8 апреля Дутчак получил первую часть взятки - 500 долларов, а 12 апреля он был задержан при получении 6000.
"Просто не укладывается в голове, как можно брать взятки в форме армии, в тот самый день когда с новостей смотрят глаза погибших... Да учитывая обстановку этот процесс должен стать показательным, как же такой человек может вообще быть причастным к комплектованию армии? Дутчака задержали сотрудники управления стратегических расследований НПУ в Одесской области, Главное следственное управление НПУ и Главная военная прокуратура, можно только их поблагодарить, но я надеюсь, что в ходе следствия им также удастся установить, а кто именно назначил 26-летнего офицера на данную должность, кто был его начальником и какова степень его причастности к этому постыдному делу. Надеюсь, Александр Дутчак на суде подробно расскажет о случившемся", - резюмировал журналист.
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система которую выстроили при овоще , когда берут и за призыв , и за не призыв , никуда не делась , и никто ее искоренять не хочет
шакаленок вымогал такие суммы только с разрешения вышестоящего командира ( или командиров ) , всем вышестоящим надо неполное служебное ( понимаю че такого не будет )
такие предатели подрывают обороноспособность страны , почитает пост мама - и отправит сына за кордон , и будет права
отсутствие наказания ( как и везде по стране ) - порождает беззаконие
Єдиний позитив і найголовніший - у тому, що такі сикуни, котрі "косять" і відкупляються від служби - небезпечні, продажні і шмаркаті на фронті нах. не потрібні із зеленськими включно.