На Одесчине на взятке 6,5 тыс. долл. задержан начальник отделения территориального центра Минобороны Дутчак, - Нацполиция. ФОТО

В Одесской области правоохранители задержали на взятке начальника одного из отделений территориального центра Министерства обороны Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент стратегических расследований Нацполиции.

Офицер наладил схему вымогательства и получения взяток от граждан за помощь в избежании призыва в ряды Вооруженных Сил Украины.

Сегодня, 12 апреля, фигуранта задержали сразу после получения 6000 долларов в качестве второй части от оговоренной суммы взятки. Ранее правоохранители задокументировали факт получения злоумышленником еще 500 долларов - первой части неправомерной выгоды.

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Решается вопрос о сообщение задержанному подозрения по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

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"Идет война, у границы Россия собирает силы вторжения. А 12 апреля полиция задержала при передаче взятки офицера Вооруженных сил, начальника отделения призыва Черноморского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки Минобороны Украины Александра Ивановича Дутчака, 1994 года рождения. А на фронте погиб под российским огнем 24-летний Ярослав Карлийчук... Дутчак же, в это время, по мнению следствия, вымогал деньги от призывника, который хотел уклониться от прохождения срочной службы. С гражданина Л. офицер потребовал 6500 долларов - огромная сумма, видно, льющаяся кровь и угроза большой войны позволила поднять ставки", - сообщил позже главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он отметил, что, по данным следствия, 8 апреля Дутчак получил первую часть взятки - 500 долларов, а 12 апреля он был задержан при получении 6000.

"Просто не укладывается в голове, как можно брать взятки в форме армии, в тот самый день когда с новостей смотрят глаза погибших... Да учитывая обстановку этот процесс должен стать показательным, как же такой человек может вообще быть причастным к комплектованию армии? Дутчака задержали сотрудники управления стратегических расследований НПУ в Одесской области, Главное следственное управление НПУ и Главная военная прокуратура, можно только их поблагодарить, но я надеюсь, что в ходе следствия им также удастся установить, а кто именно назначил 26-летнего офицера на данную должность, кто был его начальником и какова степень его причастности к этому постыдному делу. Надеюсь, Александр Дутчак на суде подробно расскажет о случившемся", - резюмировал журналист.