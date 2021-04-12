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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Террористы ОРДЛО стягивают технику к линии разграничения, - директор Восточной правозащитной группы Ястребова

Террористы ОРДЛО стягивают технику к линии разграничения, - директор Восточной правозащитной группы Ястребова

Скопление военной техники наблюдается не только на российско-украинской границе, также незаконные вооруженные формирования стягивают технику к линии разграничения.

Об этом в эфире Громадського радіо заявила исполнительная директор Восточной правозащитной группы Вера Ястребова, передает Цензор.НЕТ.

Перегоняют ее ночью, для этого незаконные вооруженные формирования ужесточили комендантский час, чтобы местные жители не видели перемещения техники.

"Новые лица без шевронов, но новые люди в маленьких городках, их очень видно и слышно по акценту. Понятно, что это новый военный контингент", - отметила Вера Ястребова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток 1 воин погиб, враг провел 7 обстрелов и 2 дистанционных минирования, - пресс-центр ОС

Она добавила: "Техника перемещается по несколько единиц ночью. Этот процесс продолжается постоянно. Он начался более оживленно с января. Мы ранее заявляли и давали такие прогнозы, что в апреле будет, возможно, обострение".

Отметим, что соучредитель Восточной правозащитной группы Павел Лисянский сообщил о том, что на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей НВФ начали изымать авто у их владельцев.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Читайте также: Украина инициировала новое заседание в ОБСЕ из-за наращивания Россией войск на границе

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

Также читайте: Украина готова к вторжению России, - Зеленский

Автор: 

правозащитники (678) Донбасс (26957) наемники рф (2091)


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Топ комментарии
+11
Первое и главное - никакая дипломатия не заставит Россию вернуть ОРДЛО. Просто потому что эта щука имеет специфическое строение зубов. Внутрь проходит, обратно не выходит. Клыки загнуты назад. Южная Осетия, Абхазия, Приднестровье… смело вносите ОРДЛО в список. При выполнении любых условий, формул Штайнмайера, планов Мореля - армия РФ никуда не уйдет. Молдова прошла этот путь, все выполнила и попросила в том году Кремль забрать войска из Приднестровья. В ответ получила выражение недоумения. И на этом все.
Второе - Москве мало уже захваченного. Из кусочков двух областей не слепишь "Новороссию", как из отходов жизнедеятельности конфетку. Плюс, не решена главная задача - ликвидация независимой Украины или демонтаж крупного независимого государства у своих границ до приемлемых управляемых кусочков.
Вывод? Кремль не остановится, пока не решит эти задачи. Прямая военная агрессия, информационная война, финансовые и энергетические рычаги - в ход пойдет все. И наступление на любом участке может начаться завтра, через месяц, через год или через три. Но оно начнется. Не обманывайте себя и не зажмуривайтесь - это плохо заканчивается. Они полезут дальше.

Кирилл Сазонов
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12.04.2021 20:24
+11
Террористы ОРДЛО стягивают технику к линии разграничения, - директор Восточной правозащитной группы Ястребова - Цензор.НЕТ 1528
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12.04.2021 20:35
+7
Макарыч уже почистил, Я спокоен.
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12.04.2021 20:10
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Нам остается только ждать и чистить кулемет. Плюс мне хочется верить, что наш Генштаб всё-таки не ловит ворон и не будет подставлять наши части под первый удар.
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12.04.2021 20:01 Ответить
Макарыч уже почистил, Я спокоен.
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12.04.2021 20:10 Ответить
Террористы ОРДЛО стягивают технику к линии разграничения, - директор Восточной правозащитной группы Ястребова - Цензор.НЕТ 2277

...
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12.04.2021 20:21 Ответить
макарыч свой партбилет почистил
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12.04.2021 20:47 Ответить
Кацапские твари и прокацапапские прихвостни решили приблизить день своей смерти.
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12.04.2021 20:19 Ответить
а ведь по 2 атомные бимбочки даже грязные или закладка заряды по радио или с таймером... могли бы привести за 1 минуту Рашу вместе с Ху..лом до тямы....грязная бомба по сути нейтронная радиус гриба 50 кв. км. ударное кольцо 150 км.. зона радиации 100 км... на 500 лет... и все вопросы что такое Донбасс и ватники исчез бы на тысячелетия мнес кажут мол я деспот и убийца а я бы лично привел бы взрыватель в действие на кону не только Украина это будет лишь репетицией нападения Путина на Европу.. оно дебэльне не остановиться они же какой год орут можем повторить взятие Берлина а это на минутку 3 Мировая и ПОСЛЕДНЯЯ ВОЙНА те кто выживут проживут не долго кто выживет не зависимо где находится получат целый букет прелести.... радиация ядерная зима катастрофы цунами землетрясения и генетические мутации... и вот вам весы с такими чашами и разными причинами и следствием...
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12.04.2021 20:57 Ответить
****-ть
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12.04.2021 20:05 Ответить
а зеля сдал отвел все ключевые позиции, чтобы сепарам легче наступать было
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12.04.2021 20:14 Ответить
І наказав провести розмінування, загороджувальних мінних полів.
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12.04.2021 21:00 Ответить
Плюс відвести назад важку техніку і артилерію, видно буде "заманювати" в аеропорти Дніпра і Харківа.
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13.04.2021 06:52 Ответить
Наступление запланированно на 22 июня пол четвертого ночью.
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12.04.2021 20:19 Ответить
а между прочим...дата круглая - 80 годков....рашка любит юбилеи и олимпиады...
(шоб ей пусто было)
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12.04.2021 20:25 Ответить
если 22 го, то сразу символически уравняют себя с адиком. и в мир войдёт теперь, как "вероломное нападение фашисткой параши, наследницы адиковой германии". возможно, 21 апреля, день рождения маринованного володьки и выступление ***** для крепостных, будет предпромывкой мозгов кацапни, с рассказом о ужасах которые творит Украина. а вот под скрепное 9 мая, могут и мракобесие закатать за дидов накатив и с криками "повторим пабеду!". тем более на 1е мая могут организовать гляйвиц, в "ответ" на который 9го оббухавшись полезть могут.
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12.04.2021 21:02 Ответить
у ***** кукуха поехамши...оно может себя кем угодно возомнить хоть адиком хоть ёськой...
(тем более поговаривают инсультик был...правая ручечка дулю не скрутит уже...не слушается)
а у адика какая ручечка трепыхалась? ну так для статистики )))
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12.04.2021 21:07 Ответить
элемент его шизы канешно нужно учитывать тоже ))) у трепыхающейся ручки с шевелящими пальчиками есть такое погоняло, как "деньги считает" ) за правую ручечку мона и согласиться, по косвенно постоянно наблюдаемым часах на правой руке )) левой застёгивает )) в правой может и правда моторики нет не только на часы застегнуть, но уже и на элементарную дулю скрутить )
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12.04.2021 21:21 Ответить
Очень переживаю об этом... Куда же мы будем этот мусор с РФ закапывать? Не переживайте, все будет у нас хорошо. Как говорила одна знакомая: если придут окупанты, то я им пирожков с ядом на готовлю... Украину не победить!
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12.04.2021 20:21 Ответить
Первое и главное - никакая дипломатия не заставит Россию вернуть ОРДЛО. Просто потому что эта щука имеет специфическое строение зубов. Внутрь проходит, обратно не выходит. Клыки загнуты назад. Южная Осетия, Абхазия, Приднестровье… смело вносите ОРДЛО в список. При выполнении любых условий, формул Штайнмайера, планов Мореля - армия РФ никуда не уйдет. Молдова прошла этот путь, все выполнила и попросила в том году Кремль забрать войска из Приднестровья. В ответ получила выражение недоумения. И на этом все.
Второе - Москве мало уже захваченного. Из кусочков двух областей не слепишь "Новороссию", как из отходов жизнедеятельности конфетку. Плюс, не решена главная задача - ликвидация независимой Украины или демонтаж крупного независимого государства у своих границ до приемлемых управляемых кусочков.
Вывод? Кремль не остановится, пока не решит эти задачи. Прямая военная агрессия, информационная война, финансовые и энергетические рычаги - в ход пойдет все. И наступление на любом участке может начаться завтра, через месяц, через год или через три. Но оно начнется. Не обманывайте себя и не зажмуривайтесь - это плохо заканчивается. Они полезут дальше.

Кирилл Сазонов
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12.04.2021 20:24 Ответить
Будет большая война и Америка не поможет и Украина ее проиграет.
Почему ?
Потому что во власти Украины предатели , которых выбрали сами украинцы .
Вот так
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12.04.2021 20:30 Ответить
большая не будет зеля стразу сдаст всю територию
под минск 4
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12.04.2021 20:46 Ответить
ПОШЕЛ НА ***
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12.04.2021 21:01 Ответить
Террористы ОРДЛО стягивают технику к линии разграничения, - директор Восточной правозащитной группы Ястребова - Цензор.НЕТ 1528
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12.04.2021 20:35 Ответить
Доложите об этом ***********. Пусть начинает )(уйлу в рельсу звонить........, а Йуля шМендель нам потом доложит......
А если серьезно, то не здоровая фигня может быть......
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12.04.2021 20:38 Ответить
Ослаблять двумя твитами всех победит. Вот увидите.
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12.04.2021 21:02 Ответить
Точно.....совсем забыла о «силе» твитов ....
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12.04.2021 21:04 Ответить
а наш рембак досі намагається путіну дозвонитися та ще раз паоглибше в очко зазирнути
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12.04.2021 20:41 Ответить
СКОЛЬКО РАЗВЕЛОСЬ КОНСТАТАТОРОВ.
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12.04.2021 21:02 Ответить
Что-то ОБСЕ молчит.
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12.04.2021 21:06 Ответить
Террористы ОРДЛО стягивают технику к линии разграничения, - директор Восточной правозащитной группы Ястребова - Цензор.НЕТ 2083
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12.04.2021 21:47 Ответить
Ми знаємо кому персонально потрібно сказати "дякую" молотком в голову в випадку неготовності армії захистити Україну.
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13.04.2021 00:35 Ответить
 
 