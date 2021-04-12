Террористы ОРДЛО стягивают технику к линии разграничения, - директор Восточной правозащитной группы Ястребова

Скопление военной техники наблюдается не только на российско-украинской границе, также незаконные вооруженные формирования стягивают технику к линии разграничения.

Об этом в эфире Громадського радіо заявила исполнительная директор Восточной правозащитной группы Вера Ястребова, передает Цензор.НЕТ.

Перегоняют ее ночью, для этого незаконные вооруженные формирования ужесточили комендантский час, чтобы местные жители не видели перемещения техники.

"Новые лица без шевронов, но новые люди в маленьких городках, их очень видно и слышно по акценту. Понятно, что это новый военный контингент", - отметила Вера Ястребова.

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Она добавила: "Техника перемещается по несколько единиц ночью. Этот процесс продолжается постоянно. Он начался более оживленно с января. Мы ранее заявляли и давали такие прогнозы, что в апреле будет, возможно, обострение".

Отметим, что соучредитель Восточной правозащитной группы Павел Лисянский сообщил о том, что на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей НВФ начали изымать авто у их владельцев.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

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Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

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