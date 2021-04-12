Дом Уткина не имел статуса памятника, но находился в историческом центре - снос должны были согласовать с Минкультом, - КГГА
Дом Уткина в Киеве, который снесли 10 апреля, не имел статуса памятника и, соответственно, не состоит на учете в государственном реестре недвижимых памятников Украины.
Об этом рассказала в эфире Громадського радіо советник по коммуникациям Департамента охраны культурного наследия КГГА Ирина Золотарь, информирует Цензор.НЕТ.
"Здание относится к рядовой фоновой застройки, которая была создана в так называемом кирпичном стиле. Очень важно, что дом Уткина находился в пределах исторического ареала города Киева. И, соответственно, по действующему законодательству, а именно Закону Украины об охране культурного наследия, и именно к полномочиям Министерства культуры, принадлежат полномочия согласования проектов градостроительных, архитектурных, любых других преобразований, земляных работ в пределах исторических ареалов населенных пунктов", - сказала Золотарь.
Она добавила, что именно в полномочия Минкульта входит предоставление разрешений на проведение работ на таких территориях.
Напомним, в центральной части Киева застройщик снес историческое здание Уткина. 120-летний дом на улице Симона Петлюры, 29 в Киеве начали сносить 10 апреля. Вместо бывшего доходного дома собираются построить 26-этажный ЖК "Апарт-отель Times".
Сведения об этом факте 10 апреля 2021 внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 356 УК Украины (самоуправство).
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а давайте снесем "Дом с химерами" и втулим 25 этажей скворечников для богатых
ибо все равно Вам и мне не жить (чисто с материальных вопросов) в том будущем офигительно дорогом доме, который построят на месте маленького исторического... более того там может и не быть жилого фонда, а будет какая-то развлекаловка или офисы... так что все равно придется сидеть в норах и смотреть на блестящий небоскреб, портящий панораму исторического центра
Белых перестоял, первую мировую, вторую пережил, комуняки не тронули.... а такие как ты вот, любители бабла и стекла снесли...
- И конечно же возникает вопрос, о том за что прожерают бюджетные деньги, наши с вами граждане-налогоплатильщики, армия всяких контролирующих органов, которые не видят далее свего кармана.
Дороги не расширяются. Автомобили ставить некуда. Город ожидает тяжелый колаппс инородного управления.
Выбиратели Киличка - это ВАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!
Так вот, смею утверждать, что подавляющая часть домов в Киеве строились именно с куполами! И купола эти имели некоторое назначение.
Но я уверен - вас не интересуют эти детали. Я уверен, что и закон Бойля-Мариотта вам неведом. Наследие предков Киевлян вас не интересует.
Это как предположение, не как попытка оскорбить... Попытайтесь логично опровергнуть мои догадки...
У Меня Есть основания полагать про расчет дома на купол. Но вас это не интересует. Поверхностное отношение к серьёзным вопросам выдаёт...
Всё, хватит. Вы - не интересны.
А вообще в Европе отстроили в преднем виде даже Дрезден который к 45 году был полностью разбомблен. Было бы желание отстроить в прежнем виде, а остальное- повод.
Пассажир поезда спрашивает проводника:
- Извините, в тамбуре курить можно?
- Ни в коем случае!
- А, почему бычки валяются?
- А они не спрашивали.