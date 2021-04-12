Дом Уткина не имел статуса памятника, но находился в историческом центре - снос должны были согласовать с Минкультом, - КГГА

Дом Уткина в Киеве, который снесли 10 апреля, не имел статуса памятника и, соответственно, не состоит на учете в государственном реестре недвижимых памятников Украины.

Об этом рассказала в эфире Громадського радіо советник по коммуникациям Департамента охраны культурного наследия КГГА Ирина Золотарь, информирует Цензор.НЕТ.

"Здание относится к рядовой фоновой застройки, которая была создана в так называемом кирпичном стиле. Очень важно, что дом Уткина находился в пределах исторического ареала города Киева. И, соответственно, по действующему законодательству, а именно Закону Украины об охране культурного наследия, и именно к полномочиям Министерства культуры, принадлежат полномочия согласования проектов градостроительных, архитектурных, любых других преобразований, земляных работ в пределах исторических ареалов населенных пунктов", - сказала Золотарь.

Она добавила, что именно в полномочия Минкульта входит предоставление разрешений на проведение работ на таких территориях.

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Напомним, в центральной части Киева застройщик снес историческое здание Уткина. 120-летний дом на улице Симона Петлюры, 29 в Киеве начали сносить 10 апреля. Вместо бывшего доходного дома собираются построить 26-этажный ЖК "Апарт-отель Times".

Сведения об этом факте 10 апреля 2021 внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 356 УК Украины (самоуправство).