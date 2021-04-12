Тупицкий и Касминин потеряли статус судей с 27 марта, решения КС до этой даты с их участием пересмотру не подлежат, - Вениславский

Отмена президентом Владимиром Зеленским указа о назначении судьями Александра Тупицкого и Александра Касминина не ставит под сомнения те решения КСУ, где есть их подписи.

Об этом заявил представитель президента в Конституционном суде Украины, народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украина 24.

Как отметил Вениславский, деятельность Тупицкого и Касминина в КСУ "явно вредит интересам национальной безопасности, территориальной целостности и государственного суверенитета Украины".

"Указ президента об отмене указа беглого президента Януковича вступил в силу 27 марта 2021 года, и только с 27 марта Тупицкий и Касминин потеряли статус судьи Конституционного суда Украины. Все решения, которые КСУ принимал с их участием, сомнений не вызывают и пересмотру не подлежат... Указ беглого президента Януковича утратил силу 27 марта 2021 года", - заявил представитель президента.

Как отметилнардеп, Зеленский в этой ситуации действовал "абсолютно в пределах полномочий", поскольку президент имеет право отменять акты президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госохрана не пустила Тупицкого на созванное им спецзаседание КСУ

Вениславский также сообщил, что Тупицкий в КСУ получал зарплату "в районе 350-400 тысяч в месяц". На вопрос, должен ли судья вернуть эти деньги в связи с отменой указа о его назначении, представитель Зеленского в КСУ ответил:

"Поскольку указ президента утратил силу именно в марте, то вопрос о тех деньгах, которые он получил, уже не будет подниматься".

Читайте также: Тупицкого выселили из Конча-Заспы за долги по коммуналке

Напомним, 27 марта Зеленский подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы Президента с 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.