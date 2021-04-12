Тупицкий и Касминин потеряли статус судей с 27 марта, решения КС до этой даты с их участием пересмотру не подлежат, - Вениславский
Отмена президентом Владимиром Зеленским указа о назначении судьями Александра Тупицкого и Александра Касминина не ставит под сомнения те решения КСУ, где есть их подписи.
Об этом заявил представитель президента в Конституционном суде Украины, народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украина 24.
Как отметил Вениславский, деятельность Тупицкого и Касминина в КСУ "явно вредит интересам национальной безопасности, территориальной целостности и государственного суверенитета Украины".
"Указ президента об отмене указа беглого президента Януковича вступил в силу 27 марта 2021 года, и только с 27 марта Тупицкий и Касминин потеряли статус судьи Конституционного суда Украины. Все решения, которые КСУ принимал с их участием, сомнений не вызывают и пересмотру не подлежат... Указ беглого президента Януковича утратил силу 27 марта 2021 года", - заявил представитель президента.
Как отметилнардеп, Зеленский в этой ситуации действовал "абсолютно в пределах полномочий", поскольку президент имеет право отменять акты президента.
Вениславский также сообщил, что Тупицкий в КСУ получал зарплату "в районе 350-400 тысяч в месяц". На вопрос, должен ли судья вернуть эти деньги в связи с отменой указа о его назначении, представитель Зеленского в КСУ ответил:
"Поскольку указ президента утратил силу именно в марте, то вопрос о тех деньгах, которые он получил, уже не будет подниматься".
Напомним, 27 марта Зеленский подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы Президента с 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.
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заподменяющих собою, один из основных институтов государственности. Чистить надо гос.аппарат. Но, как его почистить, если все напичкано агентами Кремля, которых планомерно выращивали, год за годом, из гомункулов сексотов по Украине, да еще и подбрасывали регулярно из-за поребрика, напичкивали деньгами? Да и здесь они не хило устраивались на шее у народа.
Смотрел я вот на днях, на канале Рада, одного из таких откормленных гадов, Стефанчука, курирующего вопрос: "референдума". Как эта мразь старается пропихнуть этот закон. Будто создан, этот носорог, для этого. Когда более половины активных голосовальщиков по стране, это легко манипулируемая часть населения, к тому же ватная, такой вопрос, просто губительно принимать на данном этапе; он будет висеть как ружье у чеховской пьесе, как ЧФ, в Крыму, как Дамоклов меч над головами у патриотов. А этот хряк, из кожи лезет, поскольку только ради этого его устроили на эту должность. Из свиных глазок огонь вылетает (дальше маска слюну не пускает). Да, этим законом попользуются другие суки, которые придут за этой вражьей харей сексота, но это уже не его проблема. Оно в свое время высралось в этот мир, потом жрало украинский хлеб и сало, чтоб вырасти в потвору и ударить в спину именно ножом, который вложили в его руку враги Украины. А дальше заглохнет, засохнет, дадут какую-то синекуру, будет срать на задворках политики, в ток шоу ( может быть даже в России, как многие сотни из подобной сволочи). Эх, Украина....