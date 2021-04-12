Таран обсудил скопление войск РФ на границе с министром обороны Канады Саджаном
Министр обороны Украины Андрей Таран в ходе телефонного разговора с министром национальной обороны Канады Харджитом Саджаном отметил, что мир должен уделить большее внимание провокации руководства РФ и не допустить эскалации агрессии России против Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Во время беседы министр национальной обороны Канады выразил обеспокоенность последними провокационными действиями руководства РФ, в частности, демонстративным перемещением значительного количества военных подразделений ВС РФ в районы в непосредственной близости от государственной границы Украины.
Саджан подтвердил непоколебимую поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины и приверженность политико-дипломатическому способу урегулирования вооруженного конфликта, которого придерживается Украина.
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В свою очередь, министр Таран заявил, что Россия игнорирует мирные инициативы Украины в рамках Трехсторонней контактной группы, а на Донбассе продолжают гибнуть украинские защитники.
"В актуальных сложившихся условиях Украина призывает международное сообщество уделить большее внимание провокации руководства РФ, усилить соответствующее дипломатическое и экономическое давление и не допустить открытой агрессии России против Украины", - отметил Таран.
Министр обороны Украины поблагодарил канадского коллегу за помощь в процессе реализации оборонной реформы и развитии сотрудничества Министерства обороны и Вооруженных сил Украины с евроатлантическими институтами международной безопасности.
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"Мы благодарны правительству Канады за принципиальную, искреннюю и всестороннюю поддержку Украины в противостоянии российской агрессии. В этом убеждают наши постоянные контакты с Оттавой, интерес Канады касательно ситуации с безопасностью в зоне проведения ООС и ее ключевая роль в реформировании и наращивании возможностей Вооруженных сил", - отметил Таран.
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или все ищите кто "должен" усмирять-укорять ??? так и не помогая своей Армии???
так и надеетесь на слова ? которые ***** в бункере и не услышит ???
Тепер чому так думаю. Минулого року, після візита осла в Оман, де він зустрічався з предстаником пуйла, пішли заявки від зекоманди про подачу води в Крим, які була присічені активним опором громадськості. Декілька місяців назад ходили чутки про подарок Україні га 30 років незалежності. Скоріше за все це ПДЧ. Пуйло це знає, і тепер на слово не Зе про не вступ в НАТО не повіреть. Стягнувши війська, визвав його в КАТАР і поставив ультиматум, війна або НАТО. По приїзду осла, Рєзнїков каже повномаштабної війни не буду, кацапскі помойки пишуть, що зе прийняв ультиматум пула і не буде бамбіть бамбас. В ютуб бачив відео з чат рулєтки, де кацапські воєнні казали що будеьб там до осені, тобдо до результатів референдума.