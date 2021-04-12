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Новости Агрессия России против Украины Война
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Таран обсудил скопление войск РФ на границе с министром обороны Канады Саджаном

Таран обсудил скопление войск РФ на границе с министром обороны Канады Саджаном

Министр обороны Украины Андрей Таран в ходе телефонного разговора с министром национальной обороны Канады Харджитом Саджаном отметил, что мир должен уделить большее внимание провокации руководства РФ и не допустить эскалации агрессии России против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Во время беседы министр национальной обороны Канады выразил обеспокоенность последними провокационными действиями руководства РФ, в частности, демонстративным перемещением значительного количества военных подразделений ВС РФ в районы в непосредственной близости от государственной границы Украины.

Саджан подтвердил непоколебимую поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины и приверженность политико-дипломатическому способу урегулирования вооруженного конфликта, которого придерживается Украина.

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В свою очередь, министр Таран заявил, что Россия игнорирует мирные инициативы Украины в рамках Трехсторонней контактной группы, а на Донбассе продолжают гибнуть украинские защитники.

"В актуальных сложившихся условиях Украина призывает международное сообщество уделить большее внимание провокации руководства РФ, усилить соответствующее дипломатическое и экономическое давление и не допустить открытой агрессии России против Украины", - отметил Таран.

Министр обороны Украины поблагодарил канадского коллегу за помощь в процессе реализации оборонной реформы и развитии сотрудничества Министерства обороны и Вооруженных сил Украины с евроатлантическими институтами международной безопасности.

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"Мы благодарны правительству Канады за принципиальную, искреннюю и всестороннюю поддержку Украины в противостоянии российской агрессии. В этом убеждают наши постоянные контакты с Оттавой, интерес Канады касательно ситуации с безопасностью в зоне проведения ООС и ее ключевая роль в реформировании и наращивании возможностей Вооруженных сил", - отметил Таран.

Автор: 

Канада (2099) Минобороны (9413) Саджан Харджит (57) Таран Андрей (267)


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Топ комментарии
+11
При Порохе это скопление Орды у границ ощущалось бы более спокойнее. При Осле уверенности вообще нет ни какой
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12.04.2021 21:20
+7
Зашевелилось зеленое дерьмо. Целый год зебилы просрали, а теперь репу чешут. Довыбирались придурки. Сделали уклониста и членограя главнокомандующим воюющей страны
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12.04.2021 21:34
+3
Сей министр обороны Канады прислал в Украину столько военных грузов,включая гуманитарные,что хватит на 20 Меркельш и Макронов... вместе взятых....
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12.04.2021 21:29
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При Порохе это скопление Орды у границ ощущалось бы более спокойнее. При Осле уверенности вообще нет ни какой
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12.04.2021 21:20 Ответить
Бункерный Крысеныш Мавзолейный страшнее Гитлера
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12.04.2021 21:24 Ответить
а с хомчаком не пробовал обсудить, паломник хренов?
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12.04.2021 21:24 Ответить
РАБссия разработала Вакцину Вечной молодости,но не Новичок,теперь Бункер Путлер будет править до 2121 года
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12.04.2021 21:26 Ответить
ага на Небесах гомерический смех.. просто видимо Богу интересно насколько дебэльно само по себе ничтожество Вова Путин обнуленный..
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12.04.2021 21:38 Ответить
Сей министр обороны Канады прислал в Украину столько военных грузов,включая гуманитарные,что хватит на 20 Меркельш и Макронов... вместе взятых....
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12.04.2021 21:29 Ответить
а нашим в поле...вернули контрснайперские группы, БПЛА и разведку????
или все ищите кто "должен" усмирять-укорять ??? так и не помогая своей Армии???
так и надеетесь на слова ? которые ***** в бункере и не услышит ???
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12.04.2021 21:31 Ответить
І що Саджан? Пришлп канадські війська? Чи проведе заходи для підвищення боєготовності українських? Таран з Хомчаком мали б землю копитами рити і не в лазити з оперативно-нарадчих кімнат, а то і окремих підрозділів, вирішувати питання логістики, поставки ***********, пмм і запчастин, пришвидшити ремонт і приведення д боєготового стану техніки і засобів ураження, дати команду на мінування танконебезпечниз напрямків на глибину денного маршу. Чи аювони на чолі з Зєлєнскім вважають, що хтось це буде робити замість них? Ті, що вміли це робити і головне - мали бажання з армії витіснені.
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12.04.2021 21:33 Ответить
Ви уявляєте , яку площу і на яку відстань треба замінувати на глибину денного маршу ? Це ж не Сахара і не тундра .
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12.04.2021 21:38 Ответить
Я не писав про площі - я писав про напрямки. Різницю відчуваєте?
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12.04.2021 22:01 Ответить
Зашевелилось зеленое дерьмо. Целый год зебилы просрали, а теперь репу чешут. Довыбирались придурки. Сделали уклониста и членограя главнокомандующим воюющей страны
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12.04.2021 21:34 Ответить
Звиздеть о том чего не знаете и о Канаде в частности,помолчали бы болваны Мавзолейные...
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12.04.2021 21:35 Ответить
Я понимаю,Канада обосрала РАБссию одной и первых еще весной 2014 года,не огрессоры и не убийцы... Крым Канадский и ДАУНбасс омериканский... Логика железная у рюсских баранов кремля...но виновата Украина и Порошенко
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12.04.2021 21:39 Ответить
Таран обсудил скопление войск РФ на границе с министром обороны Канады Саджаном - Цензор.НЕТ 4276
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12.04.2021 21:46 Ответить
Таран обсудил скопление войск РФ на границе с министром обороны Канады Саджаном - Цензор.НЕТ 794
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12.04.2021 21:47 Ответить
Таран обговорив скупчення військ РФ на кордоні з міністром оборони Канади Саджаном - Цензор.НЕТ 9784
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12.04.2021 21:52 Ответить
😁👏👏👏👏👏
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12.04.2021 22:04 Ответить
Ало , мамо?Як не мамо? Як пiшов н...?
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12.04.2021 21:56 Ответить
Проаналізувавши ЗМІ прийшов до такого висновку: на серпень референдум по НАТО з сфальсифікований результатом 49% за.
Тепер чому так думаю. Минулого року, після візита осла в Оман, де він зустрічався з предстаником пуйла, пішли заявки від зекоманди про подачу води в Крим, які була присічені активним опором громадськості. Декілька місяців назад ходили чутки про подарок Україні га 30 років незалежності. Скоріше за все це ПДЧ. Пуйло це знає, і тепер на слово не Зе про не вступ в НАТО не повіреть. Стягнувши війська, визвав його в КАТАР і поставив ультиматум, війна або НАТО. По приїзду осла, Рєзнїков каже повномаштабної війни не буду, кацапскі помойки пишуть, що зе прийняв ультиматум пула і не буде бамбіть бамбас. В ютуб бачив відео з чат рулєтки, де кацапські воєнні казали що будеьб там до осені, тобдо до результатів референдума.
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12.04.2021 22:09 Ответить
Нічо не ясно, але зрада присутня.
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12.04.2021 23:24 Ответить
 
 