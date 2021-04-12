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С погибшим в зоне ООС воином 92-й ОМБр Андреем Тепериком простятся на Харьковщине 14 апреля

С погибшим в зоне ООС воином 92-й ОМБр Андреем Тепериком простятся на Харьковщине 14 апреля

14 апреля в Харьковской области состоится церемония прощания с погибшим от пули вражеского снайпера воином 92-й отдельной механизированной бригады Андреем Тепериком.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В среду, 14 апреля, в селе Мартовое Печенежского района Харьковской области в 10:00 в сельском храме начнется церемония отпевания и прощания с Андреем Сергеевичем Тепериком, 30.01.1997 года рождения, старшим солдатом, стрелком-снайпером 1-го взвода 2-й роты 1- го батальона 92-й отдельной механизированной бригады.

Воин погиб 10 апреля около 23.00 в районе населенного пункта Золотое-3 Северодонецкого района Луганской области в результате смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ.

После отпевания состоится прощание с военнослужащим у его родного дома в 11.00.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 10 апреля в районе Золотого-3 от пули наемников РФ погиб 24-летний воин 92-й ОМБр Андрей Теперик

У погибшего героя остались родители и сестра.

Автор: 

похороны (1534) Харьковщина (5577) потери (4424) Ян Осока (1501) 92 отдельная штурмовая бригада (256) операция Объединенных сил (6766)


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С погибшим в зоне ООС воином 92-й ОМБр Андреем Тепериком простятся на Харьковщине 14 апреля - Цензор.НЕТ 8813
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12.04.2021 21:31 Ответить
Царство небесне!
Боже! пали росіян за вивства на теріторії суверенної держави! амінь...

ps: Санкт-Петербург
С погибшим в зоне ООС воином 92-й ОМБр Андреем Тепериком простятся на Харьковщине 14 апреля - Цензор.НЕТ 7889

С погибшим в зоне ООС воином 92-й ОМБр Андреем Тепериком простятся на Харьковщине 14 апреля - Цензор.НЕТ 8937
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12.04.2021 21:31 Ответить
а родині цого хлопчика, Героя, мужньої Людини, українці....преЗЕ виказав співчуття?
а тому загиблому вчора і позавчора??? ні? бо то не прийшлось к його фотосесії в окопі?
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12.04.2021 21:34 Ответить
Ділянка розведення шмарклі дає свої плоди.
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12.04.2021 21:34 Ответить
С погибшим в зоне ООС воином 92-й ОМБр Андреем Тепериком простятся на Харьковщине 14 апреля - Цензор.НЕТ 1897
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12.04.2021 21:36 Ответить
Царство Небесне.
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12.04.2021 21:59 Ответить
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....Із загиблим у зоні ООС воїном 92-ї ОМБр Андрієм Тепериком попрощаються на Харківщині 14 квітня - Цензор.НЕТ 9322
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12.04.2021 23:19 Ответить
 
 