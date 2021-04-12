С погибшим в зоне ООС воином 92-й ОМБр Андреем Тепериком простятся на Харьковщине 14 апреля

14 апреля в Харьковской области состоится церемония прощания с погибшим от пули вражеского снайпера воином 92-й отдельной механизированной бригады Андреем Тепериком.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В среду, 14 апреля, в селе Мартовое Печенежского района Харьковской области в 10:00 в сельском храме начнется церемония отпевания и прощания с Андреем Сергеевичем Тепериком, 30.01.1997 года рождения, старшим солдатом, стрелком-снайпером 1-го взвода 2-й роты 1- го батальона 92-й отдельной механизированной бригады.

Воин погиб 10 апреля около 23.00 в районе населенного пункта Золотое-3 Северодонецкого района Луганской области в результате смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ.

После отпевания состоится прощание с военнослужащим у его родного дома в 11.00.

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У погибшего героя остались родители и сестра.